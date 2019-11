Vous désirez l’iPhone 11 à prix réduit, mais vous ne souhaitez pas passer par une offre avec engagement pour profiter d’un tarif avantageux ? On vous comprend. La boutique RED propose aujourd’hui le remplaçant du XR à 749 euros seulement (au lieu de 809 euros) en choisissant le forfait sans engagement 60 Go à 12 euros par mois.

De manière générale, les opérateurs proposent des réductions intéressantes sur les prix des smartphones quand ceux-ci sont couplés à un forfait mobile qui engage sur la durée. RED ne l’entend pourtant pas de cette oreille : l’iPhone 11 est moins cher que chez la majorité des revendeurs français, tout en ayant la possibilité de profiter du forfait RED illimité 60 Go à 12 euros par mois disponible jusqu’au 12 novembre prochain. Une belle opportunité à saisir pour avoir un smartphone premium moins cher en profitant, par la même occasion, de l’un des meilleurs forfaits 4G du moment.

L’iPhone 11 en bref

Son écran Liquid Retina plus lumineux

Son gain de puissance avec la puce A13 Bionic

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR, ainsi qu’une meilleure autonomie

Disponible dans toutes les couleurs, l’iPhone 11 dans sa version 64 Go est aujourd’hui disponible à 749 euros sur la boutique RED, soit une économie de 60 euros sur son prix d’origine. Le forfait RED illimité 60 Go à 12 euros par mois est quant à lui disponible jusqu’au 12 novembre inclus.

Retrouvez l’iPhone 11 à 749 € sur la boutique RED

Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont également en promotion sur la boutique de RED. On les trouve respectivement à 1 099 euros (au lieu de 1 129 euros) et à 1 199 euros (au lieu de 1 229 euros).

Retrouvez l’iPhone 11 Pro à 1 099 € sur la boutique RED

Retrouvez l’iPhone 11 Pro Max à 1 199 € sur la boutique RED

Notez qu’il est également possible d’acheter les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sans forfait pour le même prix sur la boutique de RED.

L’iPhone 11 en détail

L’iPhone 11 représente une belle évolution par rapport à l’iPhone XR. Certes, il conserve globalement le même design, mais déjà avec de nouvelles couleurs bienvenues. On trouve d’ailleurs le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (quoiqu’un peu plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur.

Les principales améliorations en comparaison de l’ancien modèle viennent surtout de la fiche technique, qui partage d’ailleurs elle-même quelques points communs avec les iPhone 11 Pro. Tout d’abord, il monte en puissance grâce à la nouvelle puce A13 Bionic qui offre à ce jour les performances les plus élevées possible sur smartphone. Bref, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide et les jeux gourmands tourneront comme un charme. Ensuite, on passe d’un mono à un double capteur photo intégrant un objectif ultra grand-angle très convaincant. Il n’atteint pas la polyvalence des modèles « Pro », mais il y a déjà un gap suffisant par rapport au XR.

Enfin, si l’autonomie a souvent été un reproche sur les différents modèles d’iPhone, il faut dire que cette année la firme de Cupertino a surpris tout le monde. Grâce aux nombreuses améliorations logicielles, l’iPhone 11 est capable de tenir une heure de plus avec quasi la même capacité de batterie. Évidemment, il profite également de toutes les nouveautés d’iOS 13.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 11. Nos tests des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont également disponibles.

Découvrez notre guide d’achat

Pour comparer ce modèle avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones premium en 2019.