Apple iPhone 11 et Samsung Galaxy S20+ en promotion au même prix : lequel choisir ?

Aujourd'hui, l'iPhone 11 et le Galaxy S20+ sont en promotion sur Rakuten. Deux offres attractives, mais quel smartphone choisir pour le même prix ? C'est ce que nous allons voir dans ce comparatif.

Rakuten propose de nombreuses promotion sur les smartphones haut de gamme. C’est aujourd’hui le cas avec l’Apple iPhone 11 et le Samsung Galaxy S20 Plus proposés au prix avantageux de 689 euros, soit une économie totale de 120 euros pour l’un et 320 pour l’autre.

Si vous avez le budget pour vous offrir l’un de ces deux smartphones premium, vous êtes en droit de vous demander lequel vaut plus le coût que l’autre… Et nous sommes justement là pour ça !

Design et écran

L’iPhone 11 est le modèle abordable des fleurons de la pomme. De ce fait, il n’est pas aussi luxueux, preuve en est avec cette couche en plastique à la place de l’acier inoxydable et du verre de ses aînés. Il a toutefois le mérite d’être résistant et de s’afficher haut en couleur avec des robes chatoyantes, rappelant fortement la gamme 5C de l’époque. Il fait également des concessions au niveau de l’écran. Pas d’OLED, mais tout de même une dalle LCD — 6,1 pouces — bluffante puisqu’extrêmement bien calibrée.

De son côté, le Samsung Galaxy S20 Plus ne fait aucun compromis. On retrouve au dos une belle surface en verre, avec d’autres matériaux un peu plus bling bling que du plastique. Il intègre par ailleurs un magnifique écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. C’est tout simplement le meilleur du marché actuellement. Cependant, il est important de préciser que le format du téléphone est assez imposant en main.

Vainqueur : Samsung Galaxy S20+

Performances et autonomie

Avec sa puce A13 Bionic, l’iPhone 11 fait partie des smartphones les plus puissants du marché, mais ce n’est pas le meilleur. Cela étant dit, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide au quotidien et les jeux 3D tournent de manière optimale, sans ralentissement.

Au niveau de l’autonomie, il faut dire qu’Apple a fait des efforts cette année et on peut être assuré que la batterie de 3 110 mAh le fait tenir facilement toute une journée, même avec une utilisation intensive. En revanche, la recharge est le point faible : comptez trois heures avec le chargeur 5 W fourni dans la boîte. Il est pourtant compatible charge rapide jusqu’à 18 W, et charge sans fil.

Le Samsung Galaxy S20 Plus fait également partie des smartphones les plus puissants du marché, mais ce n’est pas non plus le meilleur. Son Exynos 990 a toutefois une petite longueur d’avance sur l’A13 Bionic, mais difficile de voir la différence au quotidien, d’autant plus que les deux smartphones de ce comparatif ne tournent pas sur le même OS. La question logicielle est d’ailleurs au goût de chacun. Que ce soit iOS ou Android via One UI, les deux interfaces possèdent leurs propres avantages et leurs propres inconvénients.

Avec sa batterie de 4 500 mAh, on s’attendait à une autonomie gargantuesque, mais elle se situe finalement tout juste dans la moyenne selon notre test. Il tient toute une journée, mais on regrette le manque d’optimisations dans ce domaine sur l’Exynos 990 qui équipe les modèles européens, quand le Snapdragon 865 des versions américaines semble leur fournir une bien meilleure endurance. Dommage.

Heureusement, la charge rapide de 25 W est très efficace, où un peu plus d’une heure suffit pour recharger complètement le Galaxy S20+. Il est également compatible avec la charge sans fil et offre aussi la fonctionnalité de recharge inversée pour revitaliser vos écouteurs ou votre montre connectée.

Vainqueur : Samsung Galaxy S20+

Photo

En comparaison de l’iPhone XR qui proposait un mono capteur, l’iPhone 11 passe à un module double capteur, qui intègre un objectif ultra grand-angle très convaincant. On apprécie par ailleurs sa facilité déconcertante à prendre une belle photo, dans n’importe quelle circonstance. Il n’atteint en revanche pas la polyvalence des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ni de la concurrence sur le même prix, mais bon… il y a déjà un gap par rapport à son prédécesseur.

Le Samsung Galaxy S20 Plus intègre quant à lui un appareil photo avec quatre capteurs : 64 + 12 + 12 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour améliorer la gestion de profondeur de champ, notamment en mode portrait. La qualité des photos est impressionnante, même de nuit. De plus, on retrouve une grande polyvalence en passant par l’ultra grand-angle, la macro, le zoom x3 sans perte et jusqu’à x30 en numérique. Bref, un excellent photophone !

Vainqueur : Samsung Galaxy S20+

Quel smartphone choisir ?

Vous l’avez compris si vous avez lu chaque ligne de ce comparatif : le Samsung Galaxy S20 Plus est le meilleur dans tous les domaines. Il est plus récent certes, mais pour le même prix vous avez un smartphone plus puissant, avec une autonomie comparable, plus polyvalent en photo, et qui plus est équipé de l’un des meilleurs écrans du marché.

Cependant, cela ne veut pas dire que l’iPhone 11 ne vaut pas le coup avec cette promotion, d’autant plus si vous ne pouvez pas vous passer des services d’iOS.

