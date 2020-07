Amazon baisse le prix de tous les modèles d’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont les smartphones les plus haut de gamme d'Apple pour la période 2019/2020. Ils sont aujourd'hui tous les deux en promotion avec 100 euros de réduction sur Amazon, sur chacun des modèles 64/256/512 Go et dans tous les coloris. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Alors que l’iPhone 11 classique est sujet à de nombreuses promotions depuis son lancement, on ne peut cependant pas en dire de même des modèles 11 Pro et 11 Pro Max. Ces deux smartphones haut de gamme de la firme de Cupertino n’ont en effet pas la décote facile, mais cela arrive de temps en temps qu’une promotion pointe le bout de son nez, comme c’est le cas aujourd’hui sur Amazon.

En bref

Un design luxueux

L’écran OLED de toute beauté

La puissance de la puce 13 Bionic

La grande polyvalence en photographie

Tous les modèles d’iPhone 11 Pro bénéficient d’une réduction de 100 euros. On trouve alors la version 64 Go à 1 059 euros (au lieu de 1 159), celle avec 256 Go à 1 229 euros (au lieu de 1 329) et enfin la version 512 Go à 1 459 euros (au lieu de 1 559).

De même pour l’iPhone 11 Pro Max. Il est disponible à 1 159 euros (au lieu de 1 259) dans sa version 64 Go, à 1 329 euros (au lieu de 1 429) dans sa version 256 Go et, pour finir, à 1 559 euros (au lieu de 1 659 euros) dans sa version 512 Go.

Pour en savoir plus 👇

Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ont beaucoup de points communs, mais présentent tout de même quelques différences. Les principales sont la diagonale d’écran et l’autonomie. Le premier propose un form factor plus confortable avec sa diagonale de 5,8 pouces, mais cette taille induit une plus petite batterie (tout de même efficace grâce aux efforts de la marque à la pomme). Le deuxième agrandit sa diagonale jusqu’à 6,5 pouces tout en améliorant son endurance.

Pour le reste, ce sont exactement les mêmes smartphones, à commencer par ce design « chic » propre à Apple qui a l’habitude de nous mettre littéralement un objet de luxe dans les mains. Les finitions sont évidemment exemplaires, mais on regrette simplement que le look d’un iPhone n’ait finalement pas tant changé que ça depuis 2017. Donc oui, cette énorme encoche est toujours de la partie, avec Face ID.

Ils sont ensuite tous les deux propulsés par la puissante puce A13 Bionic qui fait tourner absolument tous les jeux et applications dans des conditions optimales. Rien ne fait défaut à cette configuration, d’autant plus que l’expérience utilisateur est fluide et surtout agréable à utiliser au quotidien. Ces smartphones recevront évidemment iOS 14 en temps et en heure, ainsi que de nombreuses autres mises à jour majeures lors de ces prochaines années. Pour preuve, l’iPhone 6S lancé en 2015 continue d’être entretenu par la marque à la pomme en 2020.

En ce qui concerne la photo, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont tous les deux très bien lotis avec un module triple capteur 12 mégapixels, composé d’un objectif grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. Ils n’atteignent pas toujours la qualité ni la polyvalence de la concurrence Android sur le même segment de prix, mais force est de constater qu’un cliché est toujours réussi avec une facilité déconcertante chez Apple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire les tests complets des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max dans nos colonnes.

Les offres ne sont plus disponibles ?

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Notre guide d’achat

Afin de bien choisir le smartphone Apple qu’il vous faut en fonction de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2020.