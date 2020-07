Amazon déstocke 4 smartphones Huawei, dont les excellents P30 et P30 Pro

Amazon a aujourd'hui décidé de déstocker une bonne partie des smartphones Huawei, mais uniquement ceux qui embarquent les services de Google. On trouve alors les P30, P30 Pro, P Smart Z et Nova 5T avec des remises allant jusqu'à 50 %.

Vous souhaitez acquérir un smartphone estampillé Huawei à prix réduit, mais vous ne voulez pas des nouvelles références équipées de App Gallery à la place du Play Store ? Amazon a entendu votre souhait et baisse aujourd’hui uniquement le prix des terminaux qui embarquent les services de Google.

Les offres en un clin d’œil

Huawei P30 : le meilleur rapport qualité/prix

Le Huawei P30 est sans aucun doute le meilleur rapport qualité/prix de la marque chinoise. En tant qu’ancien smartphone haut de gamme, il n’a fait presque aucune concession à l’époque de sa conception pour proposer encore aujourd’hui un téléphone très équilibré. Ses performances sont excellentes avec son Kirin 980, ses photos sont indéniablement belles grâce à son triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels et sa batterie de 3 650 mAh lui confère une autonomie très confortable. De plus, il propose un format compact très agréable en main grâce à son écran OLED ne dépassant pas les 6,1 pouces.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P30.

En bref

Son format compact

L’écran OLED de 6,1 pouces

Ses qualités indéniables en photo

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Huawei P30 est aujourd’hui disponible à seulement 399 euros sur Amazon. Cela représente une remise de 50 % sur son prix d’origine.

Huawei P30 Pro : le meilleur tout court

Le Huawei P30 Pro est un modèle un peu plus garni que la version précédente. Son écran OLED passe à 6,47 pouces avec des bords incurvés sur les côtés. Toujours équipé d’un Kirin 980, ce dernier est cette fois-ci épaulé par 8 Go de mémoire vive pour un léger gain de puissance. Mais là où il affirme réellement sa supériorité vient de son excellent module photo. Son triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour un mode portrait bluffant, est excellent dans toutes les situations. Son autonomie est également plus qu’appréciable avec sa batterie de 4 200 mAh (compatible charge sans fil).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Huawei P30 Pro.

En bref

Son appareil photo excellent

Son écran OLED aux bords incurvés

Sa compatibilité avec la charge rapide et sans fil

Au lieu de 999 euros à son lancement, le Huawei P30 Pro est aujourd’hui disponible à 599 euros sur Amazon. Cela représente une économie de 400 euros sur son prix d’origine.

Huawei Nova 5T : le clone du Honor 20

Le Huawei Nova 5T est à proprement parler un clone du Honor 20. On retrouve le même design avec un écran (LCD de 6,26 pouces) percé en haut à gauche. La seule différence esthétique s’aperçoit brièvement au dos de l’appareil avec le logo de la marque… Pour le reste, on retrouve la même fiche technique avec un performant Kirin 980 et un polyvalent appareil photo de 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels. De même pour l’autonomie estimée à environ deux jours avec sa batterie de 3 750 mAh (compatible charge rapide SuperCharge de 22,5 W).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei Nova 5T.

En bref

Le Play Store et les services Google sont présents

La même fiche technique que le Honor 20

L’enceinte portable offerte

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Huawei Nova 5T est aujourd’hui disponible à seulement 299 euros sur Amazon. Cela représente une économie de 100 euros sur son prix d’origine, soit 25 % de remise.

Huawei P Smart Z : le petit budget

Le Huawei P Smart Z se démarque en s’affichant avec un design totalement borderless grâce à son écran Full HD de 6,59 pouces qui n’est obstrué par aucune bulle ni encoche. La caméra selfie se cache dans un mécanisme pop-up. Sa fiche technique est néanmoins un peu plus timide que les autres smartphones de cette sélection. Il embarque un Kirin 710 pour assurer de bonnes performances et sa batterie de 4 000 mAh confère une bonne autonomie au quotidien. Seule la polyvalence manque au rendez-vous avec son double capteur photo 16 + 8 mégapixels, mais le résultat reste convenable pour le prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei P Smart Z.

En bref

Le design totalement borderless à petit prix

La puissance suffisante du Kirin 710

Une autonomie confortable

Bonus : le port USB-C

Au lieu de 279 euros à son lancement, le Huawei P Smart Z est aujourd’hui disponible à seulement 199 euros sur Amazon. Cela en fait l’un des smartphones les plus abordables du constructeur pour profiter des services de Google.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur chinois, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs smartphones Huawei en 2020.