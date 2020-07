L’iPhone 11 passe pour la première fois sous les 600 € grâce aux soldes

Apple propose une solution plus abordable que les autres smartphones premium de sa fournée 2019/2020 avec son iPhone 11. Celui-ci est d'ailleurs encore plus abordable qu'à l'accoutumée pendant les soldes d'été 2020 grâce à un code promo qui le fait passer exceptionnellement sous les 600 euros.

Remplaçant du XR, cet iPhone 11 est le smartphone haut de gamme d’Apple qui a fait quelques petits sacrifices pour baisser la facture finale. Rassurez-vous, il n’est pas moins recommandable pour autant, surtout avec une belle réduction de plus de 200 euros sur son prix d’origine pendant les soldes d’été 2020.

En bref

Pas d’OLED, mais un écran LCD bluffant

La toute-puissance de la puce A13 Bionic

Sa compatibilité avec la recharge sans fil

Au lieu de 809 euros à son lancement, l’Apple iPhone 11 (64 Go) passe aujourd’hui à 597 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN30. De plus, vous recevrez un peu plus de 60 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, l’iPhone 11 est le remplaçant du XR. Il conserve globalement le même design, mais avec de nouvelles couleurs bienvenues au dos. En façade, on retrouve le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (toutefois plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur, contre 1 mètre seulement auparavant.

Il apporte bien évidemment quelques améliorations, à commencer par sa fulgurante montée en puissance grâce à la puce A13 Bionic. C’est tout simplement l’une des plus puissantes configurations disponibles sur smartphone actuellement. L’expérience utilisateur est parfaitement fluide et les jeux gourmands tournent comme des charmes. Notez que l’iPhone 11 tourne sous la dernière version d’iOS 13, et sera mis à jour pendant encore de nombreuses années par la firme de Cupertino.

Pour la photo, on passe d’un mono à un double capteur photo, qui intègre par ailleurs un objectif ultra grand-angle très convaincant. Il n’atteint pas la polyvalence des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, mais il y a déjà un gap suffisant par rapport au XR. Comme à l’accoutumée, le traitement d’image d’Apple permet de capturer facilement un beau cliché, peu importe les conditions.

En ce qui concerne l’autonomie, elle a également été revue à la hausse grâce à de nombreuses améliorations logicielles. Selon le constructeur, l’iPhone 11 est capable de tenir une heure de plus que le XR, avec quasiment la même capacité de batterie. De plus, il est toujours compatible avec la charge rapide et la charge sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de l’iPhone 11 dans nos colonnes.

