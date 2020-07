Samsung Galaxy Z Flip : le smartphone pliable baisse son prix pour les soldes

Le Samsung Galaxy Z Flip est le deuxième smartphone pliant de la marque coréenne, avec cette fois-ci une pliure à l'horizontale et non à la verticale comme sur le Fold. On le trouve actuellement en promotion pour les soldes avec une remise de plus de 100 euros sur son prix d'origine.

Alors que le Samsung Galaxy Fold était plus perçu comme la vitrine technologique du géant coréen, le Samsung Galaxy Z Flip est quant à lui un smartphone pliant plus abouti et mieux fini. Il n’avait pas baissé son prix depuis le lancement, enfin ça c’était jusqu’à l’arrivée des soldes d’été qui permettent aujourd’hui d’économiser plus de 100 euros sur ce terminal haut de gamme si particulier.

En bref

Le format ultra compact une fois replié

L’écran AMOLED au format 22:9 une fois déplié

Le bouton Google Duo pour passer des appels vidéos

Au lieu de 1 500 euros depuis son lancement en France, le Samsung Galaxy Z Flip passe aujourd’hui à 1 381 euros via Acheter sur Google (vendeur Darty) en utilisant le code PROMOJUILLET8.

On le trouve également à 1 399 euros sur RED by SFR. Pour rappel, il n’est pas impératif de souscrire à un forfait pour acheter un smartphone chez l’opérateur vert.

Pour en savoir plus 👇

Pour commencer, le Samsung Galaxy Z Flip ne répond pas au même usage que le Galaxy Fold. Quand ce dernier est un smartphone qui se transforme en tablette (ou l’inverse), le Flip est un smartphone qui se replie sur lui-même pour prendre simplement moins de place dans la poche. La pliure de l’écran ne se fait d’ailleurs pas dans le même sens, ici horizontalement alors que cela se passe verticalement sur le Fold.

Ce Z Flip peut alors s’utiliser avec l’écran incliné grâce à sa charnière à position libre, idéale pour laisser poser le smartphone sur une table en passant un appel vidéo, par exemple. Dans ce sens, il intègre d’ailleurs une nouveauté logicielle pratique, à savoir l’intégration native du bouton Google Duo dans l’application « Téléphone » pour justement passer des appels vidéo en toute facilité. Évidemment, l’interface One UI a été adaptée pour ce nouveau format.

En parlant de format justement, le Samsung Galaxy Z Flip est par ailleurs assez allongé lorsqu’il est déplié, pour cause d’un écran AMOLED de 6,7 pouces proposant un ratio de 22:9. Ceci étant dit, il est de bonne facture et la pliure au milieu est bien moins voyante que sur le Fold. On retrouve également un second petit écran de 1,06 pouce au niveau du clapet pour avoir un aperçu des notifications et accéder à quelques paramètres rapides.

En ce qui concerne la fiche technique du smartphone, elle est plutôt solide avec un puissant Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de mémoire vive, un efficace double capteur photo 12 + 12 mégapixels (avec objectif ultra grand-angle), une caméra frontale de 10 mégapixels pour des selfies corrects et une batterie de 3 300 mAh. Seul ce dernier élément vient fragiliser le tout, où l’autonomie ne dépassera pas plus d’une journée. On se réconforte toutefois avec sa compatibilité charge rapide et sans fil.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Flip.

