Déjà abordable, la Xiaomi Redmi Pad baisse encore plus son prix pour le Black Friday

Sortie au début du mois d'octobre, la Xiaomi Redmi Pad est déjà en promotion grâce au Black Friday. Alors que son prix public conseillé est de 299 euros, sa version avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM passe à 249 euros en ce moment, de quoi se faire plaisir à Noël à moindre coût !

Le marché des tablettes tactiles est en train de repartir avec de plus en plus de modèles qui sortent. Parmi les fabricants dans la course, il y a Xiaomi, qui est revenu en force début octobre avec sa Redmi Pad. Pour enfoncer le clou, cette tablette voit son prix en baisse de 50 euros durant le Black Friday chez Cdiscount.

La Xiaomi Redmi Pad, c’est quoi ?

Un écran de 10,61 pouces et de 90 Hz

4 Go de RAM et 128 Go de stockage

Une batterie de 8000 mAh

À son lancement il y a quelques semaines, la Xiaomi Redmi Pad en version 128 Go de stockage et 4 Go de RAM était vendue à 299 euros. À l’occasion du Black Friday, on la trouve sur le site de Cdiscount à 249 euros. Sa version avec 64 Go de stockage et 3 Go de RAM est également en promotion à 229 euros au lieu de 279 euros.

La Xiaomi Redmi Pad a un bel écran de 90 Hz pour profiter de ses séries

Cette tablette tactile d’entrée de gamme possède un écran LCD de 10,61 pouces avec une définition de 2000 par 1200 pixels, soit une résolution de 220 ppp et une luminosité maximale de 400 cd/m². Ce qui est intéressant sur ce modèle, c’est le taux de rafraîchissement de 90 Hz qui offre des animations plus fluides et un sentiment plus agréable à l’usage. C’est une caractéristique technique qu’on ne trouve pas communément sur les modèles au même tarif.

C’est un appareil idéal pour regarder des films et des séries sur n’importe quelle plateforme de SVoD avec une autonomie de plusieurs heures en lecture de vidéo en streaming. D’autant plus qu’on a du son stéréo grâce à quatre haut-parleurs, qui sont compatibles Dolby Atmos. Le poids de la Xiaomi Redmi Pad n’est pas un obstacle puisque la tablette ne pèse que 445 grammes et qu’il est bien réparti. Pourtant, cette tablette Xiaomi n’est pas la plus fine avec 7,05 mm d’épaisseur.

Trois coloris sont disponibles, à savoir le vert, l’argent et le graphite (gris foncé).

Des performances suffisantes pour la plupart des usages

Du côté des performances, on trouve un SoC Helio G99 de MediaTek cadencé à 2,2 GHz couplé à 4 Go de RAM et à un GPU ARM Mali-G57 MC2. Sur la connectivité, on a du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.3. Petit mot sur la photo, on a droit à un capteur arrière de 8 Mpx qui permet d’enregistrer des vidéos en 1080p ; le capteur frontal est, lui aussi, de 8 Mpx. Xiaomi est à jour puisque la Redmi Pad tourne sous l’interface MIUI, basée sur Android 12.

La batterie quant à elle a une capacité de 8000 mAh. Elle peut être rechargée à une puissance maximale de 18 W : autant le dire, il faudra patienter pour la recharger entièrement, en USB-C. Mais d’un autre côté, l’autonomie est au rendez-vous, puisque le constructeur indique 26 heures de lecture de texte, 21 heures de lecture vidéo et 12 heures de jeu vidéo maximum.

Pour en savoir plus sur cette tablette, nous vous invitons à lire notre prise en main de la Xiaomi Redmi Pad.

