Black Friday, le meilleur moment pour acheter un TV OLED : les 7 modèles en promo

Il n’existe pas de formule parfaite pour acheter le bon téléviseur, surtout quand on veut l’acheter au meilleur prix. Si vous voulez changer de téléviseur cette année, voici sept offres qui devraient vous intéresser.

OLED ou LED ou mini-LED ? La grande question que vous vous posez qu’il s’agit de changer de téléviseur. Acheter un nouveau téléviseur peut être ressenti comme une expérience particulièrement stressante pour un certain nombre de raisons. Il y a une quantité terrifiante de jargons à parcourir, avec peu d’informations réelles sur les fonctionnalités qui conduisent réellement à une meilleure expérience.

Si vous interrogez la rédaction Frandroid, on sera beaucoup plus facilement séduits par l’OLED. Nous avons d’ailleurs un guide d’achat dédié à cette technologie. L’OLED est généralement considérée comme la technologie la plus premium des deux technologies, notamment parce que, dans la plupart des cas, elle est beaucoup plus chère. Comme cette technologie n’utilise pas de rétroéclairage, chaque pixel est capable de produire sa propre lumière ou de s’éteindre complètement. Cela donne aux écrans OLED des niveaux de noir vraiment impressionnants, ce qui amène une grande sensation de profondeur. De plus, les angles de vision sur les téléviseurs OLED sont excellents.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Ce qui est également bien avec les OLED, c’est que pratiquement tous les modèles du marché, quel que soit le fabricant, utilisent les mêmes dalles LG Display ou Samsung Display. Cela signifie que la qualité d’image est toujours bonne, peu importe le téléviseur OLED du fabricant que vous achetez (encore que…).

Nous avons donc sélectionné les sept offres de TV OLED les plus intéressantes du moment, toutes avec une diagonale de 55 pouces, 65 pouces ou 77 pouces.

Nous vous invitons également à suivre notre TOP 100 des offres Black Friday pour retrouver les bons plans en temps réel. Il y a aussi notre guide ultime.

Pour aller plus loin

Black Friday TV : laquelle de ces 21 meilleures offres sur les écrans 4K et les vidéoprojecteurs va finir sous le sapin de Noël ?

Philips OLED 77″ 2024

À saisir, le téléviseur Philips OLED 77″ avec sa fameuse technologie Ambilight 3 côtés : dalle OLED 4K 120 Hz, HDR10+/Dolby Vision et gaming complet (VRR/FreeSync/G-Sync). Une immersion unique grâce au rétroéclairage dynamique. Prix exceptionnel à 1 990 € au lieu de 3 000 € (-34 %) chez Darty.

Samsung S95D 77″

Une offre premium sur le Samsung S95D 77″ : dalle QD-OLED nouvelle génération avec traitement anti-reflet révolutionnaire, processeur Neural Quantum 4K AI et One Connect Box. Applications opérateurs TV exclusives et Dolby Atmos sans fil. À saisir à 2 790 € au lieu de 3 400 € (-18%) chez Darty.

LG OLED G4 2024

En promo exceptionnelle, le TV LG OLED65G4 2024 ultra premium : dalle OLED evo 65″ 4K/144Hz avec processeur Alpha 11 AI, design ultra-fin avec fixation murale incluse. Technologies Dolby Vision/Atmos et gaming (VRR, ALLM, 0.1ms). Une image époustouflante à 1 790 € au lieu de 2 790 € (-36 %) chez Darty. Quant à la version 77 pouces, elle est à 2 790 € au lieu de 4 290 € (-35 %) à la Fnac.

LG C4 OLED

Les téléviseurs C4 de chez LG font partie des modèles dévoilés lors du CES 2024. Ils n’ont donc même pas encore un an et pourtant, ils sont déjà si grands… Du moins, sur l’échelle des téléviseurs OLED milieu de gamme avec un excellent rapport qualité/prix. Sur ce créneau, LG règne en maitre et le modèle OLED65C4 le prouve. Un modèle qui devient encore plus intéressant durant le Black Friday puisque son prix baisse de 700 euros à la Fnac et même de 1 100 euros pour la version 77 pouces, chez le même marchant.

Au lieu de 2 190 euros, le TV LG OLED65C4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 490 euros à la Fnac.

Sony Bravia 8

Le nouveau Sony BRAVIA 8 77″ fait sensation : dalle OLED premium avec Acoustic Surface, processeur XR Cognitive et Perfect for PlayStation. Design ultra-fin de 3,8cm et réparabilité 8/10. Une immersion cinéma totale à 2 990 € au lieu de 3 790 € (-21%) chez Darty.

Samsung S85D 65″ 2024

Une offre incroyable sur le Samsung S85D 65″ 2024 : dalle QD-OLED avec processeur Neural Quantum 4K AI Gen2, 120Hz, HDR10+ et filtre anti-reflet. L’excellence Samsung à prix plancher grâce au Black Friday. À saisir à 1 290 € chez Boulanger, soit 200€ de moins que lors des premières offres.

LG OLED C4

Un excellent prix sur le dernier LG C4 55″ : dalle OLED evo nouvelle génération, processeur Alpha 9 AI 4K Gen7, gaming complet (4K 120Hz/VRR/ALLM/G-Sync) et WebOS 24. Le meilleur rapport qualité/prix en OLED. À saisir à 1 079 € au lieu de 1 599 € (-33 %) sur Amazon.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.