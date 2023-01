En 2023, votre TV va être jaloux de votre voiture électrique

Depuis plusieurs années, l’automobile tient une place de choix au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. L’édition 2023 n’a pas dérogé à la règle et a été le théâtre de nombreuses annonces et innovations en tous genres pour l'automobile. Voitures électriques, technologies d’affichage, processeur toujours plus sophistique : il y en a pour tout le monde. Voici notre récapitulatif.

Chaque début année, le CES de Las Vegas ouvre le bal des grands salons dédiés aux nouvelles technologies. L’édition 2023 a traditionnellement mis à l’honneur les télévisions et les ordinateurs portables, sans oublier l’automobile, thématique devenue incontournable ces dernières années.

Forcément, la voiture électrique demeure en première ligne : les annonces ont été nombreuses, de Volkswagen à Sony en passant par Lightyear et Peugeot. Mais un véhicule branché n’est pas simplement qu’une carrosserie sur roue. C’est aussi et surtout un produit technologique à part entière.

C’est pourquoi les nouveautés dédiées aux écrans intégrés, aux systèmes d’infodivertissement, à la conduite autonome ou encore aux processeurs se sont multipliées avant l’ouverture du salon au grand public. Voici un récapitulatif des principales annonces à retenir.

Les nouvelles voitures électriques

Habituellement, le CES n’était pas un salon où les constructeurs automobiles dévoilaient leurs nouvelles voitures. Mais cela est en train de changer. Pour preuve : cette année, ce sont pas moins de cinq voitures électriques (et une moto) qui ont été annoncés.

La Volkswagen ID.7 fait son effet

Voici la toute première berline électrique de Volkswagen : l’ID.7, préfigurée par le concept ID. Aero de l’an passé. Pour le moment, seul un prototype camouflé a été montré aux journalistes, mais quelques informations ont tout de même été communiquées pour l’occasion. L’autonomie théorique, par exemple, atteint les 700 km sur le cycle mixte WLTP.

Cette ID.7 mesure également presque 5 mètres de long (4,94 mètres), pour un empattement généreux de 2,97 mètres. En d’autres termes, l’espace à bord devrait être excellent. Cette berline est aussi un condensé de technologies, avec un écran tactile de 15 pouces et une multitude de fonctionnalités à découvrir dans notre article complet.

Afeela Good

Après le concept, voici le premier prototype de voiture électrique signé Sony : il se nomme Afeela, a été conçu en collaboration avec Honda et est attendu pour l’année 2026 – Qualcomm travaillera également sur ce projet. Les précommandes, elles, débuteront au premier semestre 2025 aux États-Unis pour débuter.

Cette berline électrique a plus d’un tour dans son sac et opte pour une philosophie très technologique, compte tenu de ses 45 capteurs (caméras intérieures et extérieures, LiDAR). Dans son habitacle, un énorme écran domine le tableau de bord, sans que l’on connaisse actuellement la taille de sa diagonale.

Lightyear 2 : la voiture solaire « abordable »

Après sa Lightyear 0, première voiture solaire (mais hors de prix), l’entreprise néerlandaise dévoile en partie sa Lightyear 2. Elle reprend le principe de sa grande sœur, en utilisant l’énergie solaire pour la recharge. Mais son autonomie augmente pour atteindre 800 km.

Il reste encore de nombreuses inconnues, mais on connaît déjà son prix, à partir de 40 000 euros nous promet la marque. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.

Peugeot Inception : 800 km d’autonomie

Peugeot a profité du CES pour dévoiler un nouveau concept-car : le Peugeot Inception. Au programme : 800 km d’autonomie et une charge ultrarapide grâce à son architecture 800 volts.

La conduite autonome n’est bien sûr pas mise de côté, avec un niveau 4 selon le constructeur français. Malheureusement, aucune voiture de série ne sera vraiment basée sur ce concept car en termes de design.

Ram 1500 Revolution BEV : un pick-up électrique

Stellantis (la maison mère de Peugeot) dévoile un pick-up électrique sous forme de concept car également, avec le constructeur américain RAM : le Ram 1500 Revolution BEV. Pour le coup, la voiture de série qui en découlera devrait reprendre la plupart des codes stylistiques.

Comme pour le Peugeot Inception, il est question d’une architecture 800 volts pour une puissance de charge de 350 kW. L’autonomie variera entre 640 et 800 km, avec d’immenses batteries de 159 et 200 kWh. Les rumeurs annoncent une puissance de plus de 800 chevaux.

VinFast VF 6 et VF 7 : des SUV électriques décevants

Il est difficile de lancer une marque automobile de zéro. Surtout dans un pays où l’industrie est inexistante. C’est pourtant le pari qu’à fait le géant vietnamien VinFast. On connaissait déjà les deux voitures électriques VF 8 et VF 9. Au CES, le constructeur a dévoilé les caractéristiques techniques des nouvelles VF 6 et VF 7, deux SUV plus compacts.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiche technique est très décevante. L’autonomie est faible (environ 250 km) alors que les batteries font entre 50 à 75 kWh. Ce qui annonce une consommation gargantuesque, et donc un coût d’usage élevé.

Verge TS Ultra : la moto électrique du future

On termine par une moto électrique qui casse tous les codes existants, la Verge TS Ultra, avec une autonomie impressionnante de 375 km et une charge ultrarapide de 25 minutes. C’est ce qui se fait de mieux actuellement dans le secteur du deux roues électriques.

La puissance n’est pas en reste avec 201 ch et un 0 à 96 km/h abattu en 2,5 secondes. Son design ne laisse pas indifférent, avec son moteur intégré à la roue arrière.

Les technologies d’affichage

Le CES 2023 n’est pas uniquement l’occasion de révéler au grand jour des nouvelles voitures électriques. Leur habitacle, tout particulièrement, a aussi fait l’objet d’un intérêt tout particulier de la part des constructeurs. De BMW à Stellantis en passant par LG, petit tour d’horizon des quelques innovations aperçues au salon.

Stellantis et son écran de 37 pouces

Oui, vous avez bien lu : 37 pouces. Le groupe Stellantis, via sa marque Chrysler qu’elle compte relancer en Europe, a présenté sa vision de l’habitacle du futur avec le concept Chrysler Synthesis. L’un des éléments les plus marquants n’est autre que l’écran de 37,2 pouces intégré au tableau de bord du véhicule.

Cette immense dalle accueille notamment le système d’infodivertissement « Smart Cockpit », au sein duquel un assistant dopé à l’intelligence artificielle apprend vos habitudes quotidiennes pour mieux s’adapter à chaque utilisateur. D’autres éléments liés au divertissement et à l’éco-durabilité ont aussi été présentés. Bref, ça donne envie.

BMW et son pare-brise du futur

La marque allemande BMW a présenté un concept car un peu particulier : le i Vision Dee. Sa particularité ? Ce véhicule est bardé d’écrans, à la fois sur ses fenêtres et son pare-brise. Rassurez-vous : quand les écrans sont éteints, les vitres sont transparentes. La magie de cette technologie est en fait étroitement liée au niveau de conduite autonome.

Le premier niveau de conduite autonome désactive logiquement l’affichage. Le niveau 2, lui, agit comme un affichage tête haute. Le niveau 3 apporte de son côté du contenu informationnel, lorsque le niveau 4 garantit une expérience de réalité mixte. Pour terminer, le niveau 5 nous coupe totalement du monde en diffusant du contenu.

BMW nous en fait voir de toutes les couleurs

En 2022, BMW nous avait déjà impressionnés avec son concept BMW iX Flow, qui se parait d’une peinture à l’encre électronique pour changer la couleur de sa carrosserie du blanc au noir. Cette année, la firme d’outre-Rhin va encore plus loin avec i Vision Dee, capable d’utiliser 32 couleurs et d’afficher des animations. Impressionnant.

Le concept i Vision Dee de BMW : la carrosserie de Dee est recouverte de nombreux panneaux utilisant la technologie E Ink. Elle peut ainsi changer de couleur. Les pigments sont encapsulés et s’activent selon l’intensité du courant parcouru. #CES2023 pic.twitter.com/pZOvrs6IGE — Ulrich Rozier (@UlrichRozier) January 6, 2023

Pour ce faire, le corps de la BMW i Vision Dee est divisée en 240 sections e-Ink. Chacune d’elles peut être contrôlée de manière individuelle, afin de créer et modifier sa teinte en quelques secondes seulement. Bref, le constructeur allemand a impressionné son petit monde au salon de Las Vegas, pour le plus grand plaisir de nos mirettes.

LG fait le plein de nouveautés

Acteur majeur sur le marché des téléviseurs, LG met à contribution son savoir-faire en la matière pour les voitures. L’entreprise coréenne a présenté une série de nouveautés réunie sous le slogan « Advanced Mobility Lifestyle ». Parmi elles, l’écran P-OLED, qui s’inspire directement des écrans OLED d’aujourd’hui.

Le groupe a également travaillé sur une nouvelle technologie sonore baptisée Thin Actuator Sound Solution – censée mieux propager le son et améliorer l’expérience immersive – qui débarquera dans nos véhicules à partir du premier trimestre 2023. Citons également l’écran LCD LTPS, dont on vous explique les avantages dans cet article complet.

Les technologies invisibles

Elles sont généralement invisibles, mais pourtant essentielles au bon fonctionnement d’une voiture ou voiture électrique. Elles, ce sont des puces, des radars, des ceintures chauffantes voire même du cloud gaming pour ajouter une touche de fun à l’expérience. De belles nouveautés en la matière ont été présentées au CES 2023.

Qualcomm frappe fort

Le géant Qualcomm, notamment réputé pour ses processeurs de smartphones, a introduit une toute nouvelle plateforme nommée Snapdragon Ride Flex. L’idée : utiliser qu’un seul et unique processeur pour toutes les fonctionnalités de la voiture, de l’infodivertissement aux systèmes d’aides à la conduite en passant par la conduite autonome.

Alléchante pour les constructeurs automobiles, cette solution clé en main a fait l’objet d’un compartimentage sécurisé qui empêchera, en cas de bug du système d’infodivertissement par exemple, d’impacter les autres fonctions. La production en masse de ce système est prévue courant 2024, pour un déploiement à grande échelle attendue à la fin de cette même année.

Nvidia intègre le cloud gaming dans les voitures

Les voitures électriques de Tesla intègrent Steam. Qu’à cela ne tienne, celles de Hyundai, BYD et Polestar vont quant à elles accueillir le service de cloud gaming de Nvidia, j’ai nommé GeForce Now. Concrètement, les passagers pourront jouer à des jeux vidéo lors d’une session de recharge par exemple, voire pendant un trajet – sauf le conducteur.

L’idée est de séduire le grand public grâce à un large choix de jeux issus de plusieurs plateformes tels que Steam, EA ou Ubisoft. L’avantage, c’est que la puissance de calcul nécessaire se trouve dans le cloud : inutile, donc, d’équiper la voiture des puces graphiques dernière génération… comme le fait un certain Tesla.

Le radar invisible d’une start-up française

Aujourd’hui, la conduite autonome repose sur quatre types de capteurs : le radar, la caméra, les capteurs ultrasons et le LiDAR. Parfois, certains d’entre eux ne bénéficient pas forcément d’une intégration visuelle idéale. Cela fait d’ailleurs tiquer Elon Musk, qui a tout bonnement retiré les LiDAR des Tesla.

Mais c’est là qu’intervient la jeune pousse française Plastic Omnium, qui a conçu un radar invisible baptisé Imageur 4D. Ce dernier est intégré directement dans la carrosserie, et plus précisément au niveau du pare-chocs avant. Cela lui apporte plusieurs avantages : une meilleure résolution et une meilleure captation des informations sur l’environnement.

La ceinture chauffante et moins énergivore

L’entreprise allemande ZF a développé une solution astucieuse pour réduire la consommation électrique de votre voiture branchée : une ceinture chauffante, qui, comme vous l’aurez compris, diffuse de la chaleur grâce à des fils directement tissés dans la structure de la ceinture. L’idée : se passer d’un système de chauffage plus énergivore.

Selon la jeune pousse, cela permettrait de réduire la consommation de 15 %, en combinant cette méthode avec d’autres dispositifs par contacts tels que des sièges et volant chauffant. L’avantage, c’est que cette voiture chauffante n’a pas besoin d’enrouleur spécifique : elle peut donc s’adapter sur toutes les voitures, même celles en circulation.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.