Noël est dans quelques encablures et il se peut qu'une bonne idée cadeau vous manque. Les journalistes de Frandroid vous conseillent leurs meilleures idées de présents, ceux qu'ils auraient bien aimé recevoir...

Vous êtes à la recherche de la bonne idée cadeau ? Cette année, afin de vous aider au mieux, l’équipe en charge des guides d’achat a sollicité un coup de main à la rédaction de Frandroid pour trouver le produit idéal. Nous avons demandé à tous les journalistes de sortir une idée cadeau, si possible issue de leur domaine de prédilection. L’objectif est de livrer un produit à moins de 500 euros et que la personne a pu tester dans la mesure du possible. De son côté, l’équipe des guides d’achat s’est permis de sortir du bois avec ses propres recommandations.

Le Google Pixel 6a : le cadeau de Titouan

En effet, le Google Pixel 6a dispose de sérieux atouts, à commencer par une des meilleures parties photo disponibles pour cette tranche de prix. Le Pixel 6a possède une polyvalence assez rare que ce soit le mode Nuit, les portraits ou bien les clichés standards. Le modèle offre aussi un design maîtrisé qui permet une bonne tenue en main sans être trop clinquant. L’expérience Android alliée à Google Tensor est elle satisfaisante au quotidien.

Le Google Pixel 6a n’est pas sans défauts, la faute d’abord à une charge contenue à 18W qui le rend bien plus lent que la concurrence. Avec une autonomie d’une journée, c’est assez regrettable. L’écran à 60 Hz est aussi un motif de déception pour certains. Pendant la fin d’année, le téléphone passe à 399 euros chez certains marchands. Notre test complet du Google Pixel 6a est même disponible à la lecture.

Les trois raisons de Titouan :

Le rapport qualité / prix

La partie photo

Un smartphone pensé pour durer



Le casque Cosmo Fusion : l’idée de Grégoire

Pour Grégoire, le casque Cosmo Fusion avec l’éclairage intelligent Cosmo Ride est la bonne idée cadeau de Noël. Sur le site internet du constructeur, l’ensemble du pack contient le casque, un éclairage intelligent et une télécommande Bluetooth pour 199 euros. Le casque est confortable à porter, même si en été, il aura tendance à vous chauffer la tête. À l’arrière se trouve un emplacement dédié pour y loger l’éclairage connecté.

La cavité ne semble pas être des plus sûres tout de même donc nous vous conseillons la plus grande prudence en route. Il vous faudra aussi télécharger l’application « Cosmo Connected » pour vous permettre de consulter vos trajets, votre kilométrage ou encore contrôler les éclairages. Il est possible de contrôler les clignotants pour indiquer vos virages. Enfin, si vous chutez, un contact d’urgence peut être prévenu dans la minute. Retrouvez notre essai du casque connecté pour en apprendre plus.

Les trois arguments de Grégoire :

Le confort de port

Très utile de nuit

Pratique en vélo ou en trottinette

L’OBD2 pour voiture électrique : le conseil de Vincent

Coupons d’emblée tout suspense, notre journaliste automobile préféré ne vous conseillera pas la dernière Tesla, et le père Noël l’en remercie d’avance. En revanche, Vincent vous oriente vers un OBD 2, l’accessoire idéal pour prendre soin de votre voiture, électrique ou non. Ce dispositif est fort utile si vous voulez suivre au mieux l’état de votre véhicule.

Il est compliqué de trouver un appareil OBD II qui soit compatible avec une voiture. Avant l’achat, il faudra donc redoubler d’attention. Parmi la multitude d’appareils disponibles, nous vous suggérons cet OBD2. La force de cet appareil réside dans sa compatibilité puisqu’il peut se placer sur tous les véhicules supportant la norme OBD II. Il suffit de le brancher sur la prise dédiée sur votre voiture pour avoir toutes les informations à son propos, directement sur votre smartphone. Celui-ci est compatible Android et iOS et se connecte en Wi-Fi.

Les trois atouts de l’OBD 2 d’après Vincent :

Compatible Android & iOS

Les données de votre voiture en temps réel

Supporte tous les types de véhicules

Une manette pour Nintendo Switch : la suggestion d’Omar

Pour Omar, rien n’est plus important dans le jeu vidéo que le multijoueur et la joie de s’amuser avec d’autres personnes. Quelle meilleure console que la Nintendo Switch pour en profiter ? Malheureusement, les Joy Con livrés avec cette dernière ne sont souvent pas à la hauteur des attentes. C’est pourquoi votre rédacteur en chef adjoint préféré vous renvoie vers la Nintendo Switch Pro Controller.

C’est tout simplement la meilleure des manettes Switch disponibles. Elle est solide, sans fil et agréable en main. Bref, tout ce que l’on attend d’un tel produit. Pour ceux qui sont du côté Sony de la Force, rendez-vous sur notre guide d’achat des manettes PlayStation.

Le conseil d’Omar en trois points :

Le multijoueur

La solidité de la manette

Le sans-fil



Bose QC Earbuds II ou Garmin Forerunner 255 : les craquages de Geoffroy

Sortis cette année au même moment et au même prix que les AirPods Pro 2 d’Apple, les Bose QC Earbuds II ont pour eux non seulement une bonne autonomie et une qualité audio de bonne facture, mais surtout une réduction de bruit active d’exception. C’est bien simple, à chaque fois que j’ai eu l’occasion de les faire essayer à quelqu’un, des amis ou des collègues, leurs yeux se sont ouverts en grand au moment de passer d’un mode à l’autre. Y compris chez des personnes pourtant habituées à cette technologie.

Les points forts des écouteurs Bose

Une excellente réduction de bruit

Des écouteurs confortables

Une bonne qualité sonore



Habitué aux montres connectées, j’ai finalement franchi le pas cette année après avoir testé la Garmin Forerunner 255. Il faut dire que, pour son prix relativement contenu, la montre running de la marque américaine propose nombre de fonctions d’ordinaire limitées à des modèles dépassant les 500 euros. Non seulement elle va être capable de prévoir vos entraînements, d’afficher vos notifications ou de faire le point sur votre état de santé, mais elle profite aussi de fonctions plus poussées comme une estimation de la puissance en course à pied ou un GPS multibande très précis, utile pour afficher votre allure ou la distance parcourue. Si vous avez le budget et un proche adepte de la course à pied, c’est un très beau cadeau.

Excellentes fonctions d’entraînement

Autonomie de près d’une semaine

Suivi précis de la fréquence cardiaque, du GPS ou de la puissance en course à pied



La Xbox Series X mais surtout le Game Pass : l’indispensable de Manu

Offrir une console de jeu à Noël n’est jamais une mauvaise idée, mais il est nécessaire d’y porter une attention toute particulière pour faire le bon choix. Pour Manu, c’est vers la Xbox Series X qu’il faut se tourner, et ce pour une raison principale : le Game Pass.

Le premier gros avantage de la console est sa disponibilité. Au contraire de sa rivale Sony, la Series X est un peu plus accessible à l’achat et reste moins chère à 499 euros contre 559 euros pour la PS5. Le véritable atout de cette machine est le Game Pass. Il s’agit d’un abonnement en ligne se scindant en différentes offres dont une pour la console mensualisée à 9,99 euros par mois. Cet abonnement vous offre ainsi un catalogue de 250 jeux. En bref, la combinaison gagnante.

Les trois atouts de la Xbox Series X pour Manu

Une console disponible à l’achat

Le Game Pass

Il vous a parlé du Xbox Game Pass ?



Xbox Elite Series 2 : la recommandation de Cassim

La manette Xbox Elite Series 2 est une excellente manette haut de gamme qui a le mérite d’être parfaitement compatible avec les PC sans être totalement hors de prix. Surtout, Microsoft offre la possibilité de personnaliser le design de la manette sur son Design Lab pour se faire plaisir ou réellement créer un cadeau sur mesure.

Au contraire de la plupart des manettes Xbox, elle ne nécessite pas de piles pour fonctionner. Cette dernière est livrée avec une batterie qui promet jusqu’à 40 heures d’autonomie. En termes de prix, celle-ci est disponible au prix de 149 euros et c’est la recommandation de Cassim pour ce Noël.

Les points forts de la Xbox Elite Series 2 d’après Cassim

L’autonomie monstre

La personnalisation aboutie

Compatible Xbox, PC et Bluetooth



La JBL Clip 4 : l’inspiration de Juliette

Au sein du monde de la tech, les enceintes portables Bluetooth sont des produits souvent de grande qualité et accessibles en termes de prix. Dans l’équipe guide d’achat, Juliette vous recommande la JBL Clip 4 qui a reçu sur Frandroid la note de 9/10 et fait partie de nos indispensables pour ce Noël.

En l’occurrence, le produit dispose de sérieux atouts grâce à un design compact ainsi que son étanchéité. Vous pourrez l’emmener partout pour écouter votre musique. Il faut ajouter à cela une bonne autonomie lui permettant de tenir longtemps. Enfin, cette dernière délivre un son de qualité pour mettre à l’honneur votre playlist. Vendue à 59 euros, c’est l’un des produits parfaits à mettre au pied du sapin.

Les points forts de la JBL Clip 4 selon Juliette

La qualité du son JBL, très équilibré

Petite, étanche, pratique avec son mousqueton

Un super rapport qualité / prix



La Sonos Ray : la tentation de Clément

Votre humble serviteur se lance dans un numéro périlleux de dédoublement de personnalité. Investir dans une barre de son est une bonne idée si vous possédez un téléviseur pas assez bien équipé pour améliorer votre qualité audio. Fort de ma TV Samsung UE43M5505 achetée 500 euros en 2017, les prestations sonores sont disons… limitées. Alors quand le test de la Sonos Ray est arrivé, je l’ai vu comme une opportunité.

En effet, notre téléviseur est l’un des principaux appareils utilisés dans notre quotidien. Que ce soit pour le visionnage de séries ou bien la musique. La Sonos Ray a pour premier argument son design compact pour se caler sur notre meuble TV. Ensuite parce que sa signature sonore est aussi bonne pour la musique comme pour le contenu vidéo. L’absence de caisson de basses n’est pas un problème pour nous et son tarif, à moins de 300 euros, en font pour mon foyer, une idée cadeau indispensable. Chérie, Maman, si jamais vous me lisez…

Les atouts de la Sonos Ray selon Clément

Son aspect compact

La signature sonore

Facile à prendre en main



