Le top 3 des meilleurs smartphones de l’année 2023 chez Frandroid

Chez Frandroid, les smartphones sont notre spécialité depuis de nombreuses années : nous en testons des centaines. Quels sont les meilleurs modèles, ceux qui nous ont marqués durant cette année 2023 ?

L’année 2023 a été riche en smartphones de qualité, notamment sur le haut de gamme. Mais cela a aussi été une année difficile pour les constructeurs — on pense particulièrement au départ d’Oppo de France. Les acteurs un peu moins importants en Europe, tels que Vivo, Motorola ou Realme, ne sont pas parvenus à marquer les esprits dans nos contrées. Le marché mondial des smartphones a en outre connu un vrai recul cette année, avec des chiffres de vente en baisse.

Mais tout n’est pas noir puisque 2023 a aussi été une année charnière pour le smartphone pliant (ho ho ho) et sa démocratisation, Samsung ayant mis le paquet avec ses modèles Z Flip 5 et Z Fold 5. On retiendra aussi l’excellent OnePlus Open ou encore le Find N2 d’Oppo.

Pour ce top, nous avons sélectionné les meilleurs smartphones de l’année, chacun dans leur catégorie : le meilleur téléphone tout confondu, le meilleur rapport qualité/prix, et le meilleur téléphone abordable. C’est parti !

Samsung Galaxy S23 Ultra Le meilleur smartphone de 2023

Le S23 Ultra a été le téléphone de tous les superlatifs. Nous vous le recommandons dans de nombreux guides, et il a aussi remporté nos Frandroid Awards. Ce n’est pas pour rien : ce modèle très haut de gamme intègre tout ce que se fait de mieux dans un smartphone en 2023.

Particulièrement puissant grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 2, qui lui permet de faire tourner sans souci les jeux les plus gourmands du moment, il offre aussi une très belle autonomie d’au moins deux jours. Très beau, agréable en main, il est fourni avec un stylet utilisable sur son immense dalle Amoled de 6,8 pouces quasi irréprochable et très lumineuse. Le volet photo est une réussite incontestable et offre une polyvalence encore inégalée, notamment grâce à un grand angle maitrisé et deux téléobjectifs (un x3 et un x10). Le volet logiciel (One UI) a été peaufiné et les quatre ans de mises à jour majeurs permettent au téléphone d’être pérenne.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est donc une réussite en tous points, à recommander les yeux fermés. Seul hic, son prix, cependant habituel pour du premium en 2023.

Retrouvez le test complet du Galaxy S23 Ultra sur Frandroid.

Samsung Galaxy A54 Le meilleur rapport qualité/prix

Samsung a fait fort cette année, et ce, dans toutes ses gammes. Avec le Galaxy A54, la marque coréenne propose un très bon milieu de gamme, roi de l’équilibre. Le look global est réussi et se rapproche du S23, avec un joli dos en verre. L’écran Oled de 6,4 pouces est splendide, digne d’un haut de gamme : lumineux, parfaitement contrasté et équilibré sur la colorimétrie.

La partie photo du Galaxy A54 est, elle aussi, à saluer. Le capteur principal de 50 Mpx s’avère bien polyvalent et permet au téléphone de produire de beaux clichés dans à peu près toutes les conditions. Sur les performances, Samsung est resté cantonné à une puce Exynos, certes plus puissante que celle du A53, mais ne vous attendez pas à des performances impressionnantes sur le jeu 3D. One UI 5 reste un des meilleurs OS de l’univers Android, et Samsung offre quatre ans de mises à jour majeures sur ce modèle également.

L’autonomie est, elle aussi, satisfaisante puisque l’on peut titiller les deux jours. Seule la recharge nous a paru trop lente en 2023, à 25 W.

Pour résumer, un smartphone parfaitement équilibré sur le milieu de gamme. On recommande si vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix de 2023.

Pour en savoir plus sur ce modèle, lisez donc le test du Galaxy A54.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Le meilleur téléphone pas cher

Heureusement, il se produit encore des smartphones à prix doux en 2023. Xiaomi reste leader sur ce secteur de l’entrée de gamme, et la série Note 12 de cette année s’est avérée convaincante. Vendu 300 euros à sa sortie, le Redmi Note 12 5G se trouve maintenant à 229 euros. Et bonne nouvelle, il délivre ses promesses sans souci.

Sa grande réussite repose notamment sur son écran, une belle dalle Oled de 6,67 pouces avec un haut taux de rafraichissement à 120 Hz. Une rareté à ce prix ! Le design fait dans le classique, avec un dos plastique chatoyant très « Xiaomi ». Quant à sa puce Snapdragon 4 Gen 1, si elle n’est pas flamboyante, elle fait le travail, surtout pour moins de 250 euros !

Sur la photo, son double capteur (plus un capteur macro oubliable) s’en sort honorablement. Le seul réel bémol de ce téléphone à la sauce Xiaomi est en fait son autonomie, qui s’arrêtera après la première journée. La recharge à 33 W permet de relever un tout petit peu le niveau. On notera aussi qu’il reste un des rares modèles à disposer d’une prise Jack.

Toujours est-il qu’il s’agit, à notre sens, du meilleur smartphone à petit prix de l’année 2023.

Vous pouvez consulter notre test du Redmi Note 12 5G pour notre avis complet.

