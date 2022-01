Envie de garder un œil sur votre domicile ? Nous avons fait le tri pour vous et sélectionné les meilleures caméras de surveillance connectées pour l'intérieur ?

L’offre de caméras de surveillance connectées est de plus en plus large et il devient de plus en plus compliqué de s’y retrouver. Dans ce guide, nous nous sommes concentrés sur les modèles dédiés à une utilisation intérieure. La tendance actuelle étant à des produits polyvalents, vous trouverez aussi des références capables de fonctionner à l’extérieur.

Bosch Camera 360° : la plus équilibrée

Les questions de vie privée sont souvent mises de côté avec les caméras de surveillance, on doit finalement croire dans la bonne volonté des constructeurs. Signée Bosch, cette caméra va plus loin puisqu’une double pression dissimulera complètement le capteur si l’on ne veut pas être filmé. Son design est élégant et rappelle celui de la Netatmo Welcome.

Comme cette dernière, elle ne dispose pas de système de fixation et doit donc être posée sur une surface plane. Le positionnement est cependant simplifié par le fait que le capteur soit motorisé et donc mobile. Il suit automatiquement les personnes rentrant dans son champ avec la possibilité de le contrôler manuellement via l’app.

L’appareil se distingue aussi par la qualité d’image. Les enregistrements Full HD sont de très bonne qualité de jour comme de nuit. Le mode infrarouge est particulièrement efficace grâce aux lampes permettant de distinguer les visages d’assez loin. En revanche, le haut-parleur déçoit un peu, donnant un rendu très métallique aux voix.

Pour l’enregistrement, on a le choix entre le cloud et une carte microSD. L’offre cloud est gratuite et conserve jusqu’à 200 séquences pendant 30 jours. À noter que les données sont stockées en Allemagne, un vrai plus pour les problématiques de vie privée. Le stockage local se fait sur une carte micro SD, on vous recommande d’ailleurs de remplacer tout de suite celle de 8 Go fournie, elle est bien trop petite.

Le constructeur allemand propose ici une excellente caméra qui séduira tout particulièrement ceux qui n’ont besoin que d’un seul point de vue. L’attention portée aux fonctions de respect de la vie privée encore trop rares sur ce type de produits et doit être saluée. Et en prime, son tarif est d’autant plus attractif que le stockage cloud est gratuit.

La Bosch Camera 360° en bref

Tracking motorisé à 360°

Performances vidéo excellentes

Respecte la vie privée

Arlo Pro 3 : la référence

Arlo, c’est un design reconnaissable entre tous, relativement compact et associé à une qualité de fabrication sans faille. L’installation est simplissime, avec trois possibilités : poser la caméra sur un espace plat, l’accrocher à un support sur lequel visser l’Arlo ou un autre magnétique. Ce dernier est le plus pratique, car détacher la caméra se fait en une seconde.

Les caméras fonctionnent sur batterie ; comptez entre 30 et 60 jours d’autonomie en fonction de vos usages. Le Smart Hub, un boîtier à brancher à son routeur, est indispensable pour faire fonctionner l’ensemble. Il intègre une alarme, mais cette dernière manque de puissance.

L’Arlo Pro 3 filme en 2K 1080p et 720 p avec un angle de vision de 160°, le support du HDR vient en bonus. Nous sommes face à la caméra offrant le meilleur niveau de détail du marché et la colorimétrie plutôt naturelle. De nuit, la qualité est toujours présente, avec un mode nocturne exceptionnel. La caméra intègre en plus un projecteur qui éclaire la zone visée et permet même de filmer en couleur de nuit.

La détection de mouvement active l’enregistrement et se révèle très fine. Elle peut identifier les animaux, surveiller une zone précise (dépôts de colis par exemple) et encore alerter si un véhicule passe devant son optique. Le hub comprend également un détecteur de fumée.

Par contre, pour profiter de toutes les possibilités logicielles de l’Arlo Pro 3, il faut souscrire à un abonnement (à partir de 2,79 euros pour une caméra et 8,99 euros pour plusieurs). Sans cela, vous devrez vous passer de la détection de mouvement différenciée, celle de fumée et surtout l’accès aux vidéos enregistrées dans le cloud.

Arlo propose cependant une solution alternative, en autorisant l’enregistrement sur un disque dur branché au Smart Hub. Enfin, l’appli est vraiment riche, assez simple à appréhender, mais la surcharge d’informations nuit parfois à la lisibilité.

L’Arlo Pro 3 est sans conteste le modèle le plus performant sur de ce comparatif, mais le ticket d’entrée la rendra malheureusement inaccessible à la plupart des bourses. Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet de l’Arlo Pro 3.

L’Arlo Pro 3 en bref

Solution complète

Performances de jour comme de nuit

Torche intégrée

Google Nest cam : pour les 100 % Google

Après une Nest Cam IQ qui avait été une petite révolution avec ses fonctions intelligentes, Google revient avec un modèle nettement moins onéreux et plus polyvalent. Cette nouvelle Nest Cam est en effet désormais dotée d’une batterie et est pensée à la fois pour un usage en intérieur comme en extérieur.

Le design est épuré et malgré son gabarit plutôt imposant l’engin se fera oublier aisément dans la plupart des intérieurs. Elle est livrée avec un support magnétique mural, mais un socle optionnel est aussi de la partie si vous voulez la poser sur une surface plane. L’autonomie annoncée est de 1,5 à 7 mois selon les usages, une endurance plus que correcte.

La gestion de l’appareil passe désormais uniquement via l’app Home de Google. Cette dernière est simple d’utilisation et la majorité des fonctions intelligentes est accessible sans abonnement. Seule exception de taille, la reconnaissance de visage est-elle liée aux formules payantes. Vous aurez le choix entre 30 et 60 jours de stockage pour respectivement 5 euros/mois et 10 euros par mois.

Pour ce qui est de la qualité d’affichage, le capteur fournit une image Full HD correcte tant de jour que de nuit qui n’a pas à rougir face à la concurrence.

Google livre donc ici une caméra équilibrée, qui sort du lot par la richesse de ses fonctions avancées. L’intégration avec le reste de l’écosystème Nest est bien entendu parfaite.

Google Nest Cam en bref

Les fonctions logicielles

Une bonne image

Le design discret

Ezviz BC1 : la polyvalente

Initialement pensée pour une utilisation à l’extérieure, cette caméra brille par sa polyvalence et pourra sans soucis être utilisée à l’intérieur si vous n’avez aucune réticence à la fixer au mur. Pas besoin de s’inquiéter d’un éventuel câble : elle embarque une batterie lui offrant une autonomie pouvant aller à l’année. Comme les modèles Arlo, elle est livrée avec une base.

Cette dernière sert d’une part à créer un réseau Wi-Fi dédié qui ne souffrira pas d’interférences, mais un emplacement micro-SD pour une sauvegarde locale. Une offre cloud est bien évidemment disponible avec des tarifs allant de 5 à 15 € par mois selon la durée de sauvegarde et le nombre de caméras.

L’enregistrement se fait en Full HD, avec une qualité d’image tout à fait correcte que ce soit de jour ou de nuit en infrarouge. Les projecteurs intégrés permettent même un enregistrement en couleur lorsqu’ils sont allumés. Du côté audio, les micros font du bon travail et le haut-parleur intégré est étonnamment puissant, pouvant même servir de sirène. La base est elle aussi donnée d’une sirène plus puissante.

On conclut ce petit tour d’horizon par la partie logicielle. L’app fournie est simple à utiliser, mais pas aussi développée que certaines de ses concurrentes. Pas de zones de détection ou de reconnaissance d’animaux par exemple.

Moins avancée logiciellement que certaines de ses concurrentes, cette caméra propose un excellent rapport qualité/prix pour qui veut s’équiper sans se ruiner.

Ezviz BC1 en bref

L’excellente autonomie

La bonne qualité d’image

Un tarif intéressant

Netatmo Welcome : elle a de beaux restes

Bien que sortie en 2015, la Netatmo Welcome demeure l’une caméras de surveillance les plus élégantes du marché avec son design tubulaire et ses dimensions très maîtrisées. Seule une petite LED nous rappelle qu’on est en face d’une caméra. Pas de système d’accroche au menu, il faut donc la poser sur une surface plane. L’installation est aussi simple que rapide. Si un micro est disponible, elle n’est pas en revanche dotée de haut-parleurs.

Si l’image Full HD avec un angle de vision de 130° est exploitable dans la plupart des situations, le capteur commence à accuser son âge. Ses algorithmes sont toujours efficaces, elle sait différencier un être humain d’un animal, mais surtout c’est une virtuose de la reconnaissance faciale.

Après quelques semaines d’entraînement, elle peut ainsi identifier chaque membre du foyer. Placez-la de sorte à avoir une vue sur la porte d’entrée et vous serez alors alerté quand le petit dernier rentre de l’école ou quand une personne inconnue est présente chez vous, avec en prime une belle photo de son visage.

L’appli offre de nombreuses options de configuration et une gestion très fine des notifications. Pas d’abonnement ou de cloud chez Netatmo, les vidéos et les photos sont stockées sur carte SD et peuvent être sauvegardées sur votre Dropbox, un NAS ou un FTP pour sécuriser les vidéos et photos. Cela peut paraitre un peu vieillot, mais on apprécie de garder la main sur ses données.

La Netatmo Welcome est compatible Apple HomeKit, Google Assistant et Alexa. Un produit réussi, mais qui mériterait toutefois une mise à jour avec un capteur plus performant pour vraiment briller.

Netatmo Welcome en bref

Design et simplicité

Reconnaissance de visage

Écosystème complet et appli très bien faite

Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K : l’autre solution économique

Véritable touche-à-tout de la tech, Xiaomi se devait de proposer ses caméras de surveillance. Extérieurement, ce modèle est un clone de celui sorti il y a quelques années. Il peut ainsi être posé sur une surface ou fixé sur un mur ou au plafond, tous les supports étant fournis.

La principale force de cette caméra est sa motorisation. Comme son nom l’indique, elle permet de déplacer l’objectif à 360°. Cette fonctionnalité se commande facilement via l’app. L’utilisation d’un capteur 2K permet de gagner en finesse d’enregistrement, même si l’on a vu mieux côté qualité d’image. Les performances dans le noir sont en revanche bonnes grâce à aux puissantes lampes infrarouges intégrées.

La reconnaissance de mouvement est efficace et distingue sans soucis les mouvements humains du reste. L’enregistrement se fait principalement via le cloud, mais un emplacement microSD (32 Go maximum) est présent pour de l’enregistrement local. En ce qui concerne l’audio, on a droit à un micro et un haut-parleur tout à fait suffisants pour échanger quelques mots.

Si elle n’a pas l’ambition de rivaliser avec les meilleures solutions du marché, cette caméra est une option correcte pour qui ne veut pas se ruiner.On vous la détaille dans notre test de la Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K.

La Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K en bref

Le prix

La rotation à 360°

Cloud gratuit (mais obligatoire)

Pour vous aider à choisir votre caméra de surveillance Wi-Fi

Quels sont les points à surveiller pour une image de qualité ?

La majorité des produits sont aujourd’hui en Full HD, bien qu’il en existe également en 2K, voire 4K. Mais la résolution seule ne suffit pas. La caméra doit pouvoir capturer une image avec assez de détails pour offrir une information pertinente, voir identifier des visages. Elle doit garder une qualité constante dans toutes les situations de luminosité. Enfin, faites attention à l’angle de vision de la caméra, plus la zone à surveiller est large, plus il doit être grand.

Caméra de surveillance : où stocker mes photos et vidéos ?

Le stockage peut se faire sur carte SD, mais elle peut disparaître avec la caméra lors d’un cambriolage. C’est pour cela que la majorité des constructeurs permettent un stockage dans leur propre Cloud. Certains proposent de conserver gracieusement vos vidéos d’alerte quelques jours, d’autres demandent un abonnement plus ou moins coûteux. Sans abonnement, vous aurez principalement accès aux notifications d’alerte et au flux vidéo en direct. Autre possibilité, le stockage sur serveur FTP ou un NAS, mais toutes les marques ne le proposent pas.

Caméras de surveillances et vie privée font-elles bon ménage ?

Une caméra de surveillance n’est pas là pour espionner le foyer, mais bel et bien le protéger. Une LED s’allume en général quand une caméra est activée et l’appli vous informe de la situation. Certains produits utilisent la reconnaissance faciale pour garantir la vie privée et ne pas filmer les membres du foyer. La transparence doit rester le maître mot pour que chacun prenne au sérieux et s’approprie l’outil de sécurité.

Faut-il un micro et un haut-parleur ?

Les caméras sont souvent équipées d’un micro, pour à la fois vous permettre d’entendre ce qui se passe chez vous et servir de détection de bruits suspects. Il doit réussir à capter avec réalisme les sons ambiants, voire capter des voix audibles. Certains modèles proposent un haut-parleur qui permet d’interagir avec les membres de la famille par exemple ou informer, de votre voix, un cambrioleur qu’il est filmé sur le vif et que vous avez contacté les forces de l’ordre.

Doit-on privilégier le design ou les dimensions ?

L’esthétique n’est pas la première des priorités, mais elle a son importance en intérieur. Autant éviter d’investir dans un modèle au look discutable s’il doit se retrouver dans votre salon. C’est moins problématique si vous positionnez la caméra dans un garage ou un couloir. Si vous voulez la camoufler au milieu d’une bibliothèque, derrière des bibelots ou dans des arbustes, optez pour un petit gabarit afin d’assurer la plus grande discrétion.

Avec ou sans fil ?

Une caméra sur batterie offre de nombreux avantages, le premier est d’être plus simple à positionner qu’un produit avec un câble d’alimentation. Par contre, il faut les recharger régulièrement et dans ce cas, une autonomie de 3 mois semble être un minimum. Second câble qui peut entraver votre liberté d’installation, l’Ethernet. Nous nous sommes ici concentrés sur les produits Wi-Fi. Mais les plus paranoïaques voudront peut-être au moins une caméra de surveillance dotée d’un port Ethernet, pour plus de fiabilité ou tout simplement si la couverture sans fil n’est pas importante.

La vision de nuit est-elle vraiment importante ?

Un dispositif infrarouge permet à une caméra de surveillance de distinguer dans le noir des objets, des animaux ou des personnes. Idéal pour la surveillance nocturne, cette fonction sert surtout à être alerté d’une intrusion. Seuls les modèles les plus performants peuvent capter un visage avec assez de détail pour être exploitables. Ne pas en disposer réduit fortement l’intérêt d’un produit de sécurité qui se doit d’être efficient à tout moment de la journée.

Un écosystème complet, c’est important ?

À moins de vivre dans un studio, une seule caméra suffit rarement. Certains constructeurs proposent une gamme de produits complète qui peut aller des caméras intérieures, extérieures, mixtes, aux détecteurs d’ouverture de porte en passant par des alarmes. Ils se contrôlent via des applis qui vous envoient des notifications en cas d’incident suspect (bruit, ouverture de porte, mouvement devant la caméra), de visualiser en direct ou non ce que voit la caméra.

Toutefois, si pour des raisons de caractéristiques techniques ou de coût, vous voulez mixer des produits de marque différente ? Il vous faudra juste apprendre à jongler entre des applis différentes. Enfin, assurez-vous que les produits sont compatibles Apple Home Kit, Google Assistant ou Alexa, ce peut simplifier la vie au quotidien.

