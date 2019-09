Les précommandes pour les nouveaux smartphones d’Apple sont ouvertes ! Trois appareils au menu : les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Voici où les trouver au meilleur prix !

Aujourd’hui est le grand jour pour les fans de la pomme. Les précommandes pour les Apple iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max viennent d’ouvrir et il est possible de les commander chez différents revendeurs pour une sortie prévue pour le 20 septembre.

Où acheter l’iPhone 11 au meilleur prix ?

L’iPhone 11 est « l’entrée de gamme » de cette nouvelle cuvée d’iPhone, mais il n’est pas pour autant modeste au niveau de ses caractéristiques !

Le successeur officieux de l’iPhone XR dispose d’un écran Liquid Retina (HD) de 6,1 pouces avec toujours cette encoche accueillant la caméra avant et surtout les capteurs dédiés à Face ID (amélioré cette année). Cet écran possède des bordures plus visibles que sur son compère « Pro », mais elles ne nous avaient pas dérangés durant notre test de l’iPhone XR.

Au dos, on trouve double module photo avec un capteur principal de 12 mégapixels (MP) et un capteur ultra grand-angle de 12 MP également. Apple a clairement souligné l’apport de ce second capteur, mais surtout sur la vidéo puisque ces deux capteurs peuvent tourner jusqu’en 4K 60 fps. L’application photo de l’iPhone se dote également d’un mode nuit et de la prise de vidéo au ralenti avec le capteur avant.

À l’intérieur, la puce Apple A13 qui devrait une nouvelle fois dominer les benchmarks cette année et faire de cet iPhone 11 l’un des smartphones les plus performants des 12 prochains mois. Comme les précédents iPhone, celui-ci est résistant à l’eau avec sa certification IP68 qui lui permettra de rester 30 minutes à 2 mètres de profondeur.

Il sera proposé en plusieurs coloris comme violet, vert, jaune, noir, blanc et PRODUCT(RED).

Pour le modèle de base de l’iPhone 11 avec 64 Go de stockage en noir, on le trouve à 809 euros chez différents revendeurs :

Retrouvez l'iPhone 11 à 809 euros chez Amazon

Retrouvez l'iPhone 11 à 809 euros à la Fnac

Retrouvez l'iPhone 11 à 809 euros chez Boulanger

Retrouvez l'iPhone 11 à 809 euros chez Cdiscount

Retrouvez l'iPhone 11 à 809 euros chez Darty

Où acheter l’iPhone 11 Pro au meilleur prix ?

L’iPhone 11 Pro est le successeur spirituel de l’iPhone XS classique. Il possède certains points communs avec l’iPhone 11 comme la puce A13, le Face ID et l’appareil photo avant.

Parmi les différences, l’écran de 5,8 pouces passe d’un simple LCD à de l’OLED « Super Retina XDR », ce qui permettra une qualité d’affichage supérieur à l’iPhone 11 classique. Cet écran est certifié HDR et possède une plus grande luminosité maximale. Sur le papier, cet écran pourrait être l’un des meilleurs du marché.

L’un des gros changements est aussi l’intégration d’un troisième capteur photo à l’arrière : un capteur 12 MP avec téléobjectif qui permet d’effectuer un zoom optique x2. Là aussi, l’accent a été mis sur la vidéo et sur les nouvelles fonctionnalités de l’application photo comme le mode nuit par exemple.

Il sera proposé en 4 coloris : vert nuit, gris sidéral, argent et or.

Pour le modèle de base de l’iPhone 11 Pro avec 64 Go de stockage en gris sidéral, on le trouve à 1159 euros chez différents revendeurs :

Retrouvez l'iPhone 11 Pro à 1159 euros chez Amazon

Retrouvez l'iPhone 11 Pro à 1159 euros à la Fnac

Retrouvez l'iPhone 11 Pro à 1159 euros chez Boulanger

Retrouvez l'iPhone 11 Pro à 1159 euros chez Cdiscount

Retrouvez l'iPhone 11 Pro à 11159 euros chez Darty

Où acheter l’iPhone 11 Pro Max au meilleur prix ?

Pour l’iPhone 11 Pro Max, peu de différences entrent en jeu par rapport au 11 Pro. On a surtout un plus gros écran de 6,5 pouces et donc un plus gros format en général. Grâce à cela on peut intégrer une plus grande batterie qui permettra de durer plus longtemps au fil de la journée. Ce n’est jamais de refus.

Pour le modèle de base de l’iPhone 11 Pro Max avec 64 Go de stockage en gris sidéral, on le trouve à 1259 euros chez différents revendeurs :

Retrouvez l'iPhone 11 Pro Max à 1259 euros chez Amazon

Retrouvez l'iPhone 11 Pro Max à 1259 euros à la Fnac

Retrouvez l'iPhone 11 Pro Max à 1259 euros chez Boulanger

Retrouvez l'iPhone 11 Pro Max à 1259 euros chez Cdiscount

Retrouvez l'iPhone 11 Pro Max à 1259 euros chez Darty