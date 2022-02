Oppo Find X5 Pro : prix, date de sortie, fiche technique… tout ce que l’on sait

Oppo passera donc directement de la série Find X3 à Find X5. La gamme devrait là encore s'étaler de l'ultra premium avec le Find X5 Pro jusqu'au milieu de gamme avec un Find X5 Lite, sans oublier un probable Find X5 entre les deux. Configuration photo, puissance, écran, design... on fait le point sur les rumeurs et les attentes des prochains fleurons d'Oppo.

Peu à peu, l’oiseau fait son nid. Depuis que Oppo s’est installé en France à l’été 2018, la marque chinoise a fait du chemin. Il n’est pas rare de l’apercevoir aux alentours de la quatrième place des ventes de smartphones dans l’Hexagone.

Et s’il y a bien une gamme de smartphones qui l’a aidé à se construire une solide réputation, c’est sans conteste celle des Find X. Celle-ci allie un feeling premium avec une proposition en matière de photo toujours intéressante. À l’instar de la marque cousine OnePlus, Oppo évite le chiffre 4 — associé à la notion de mort en Chine. On attend donc cette année l’arrivée de l’Oppo Find X5 Pro ainsi que de ses déclinaisons, le Find X5 et le Find X5 Lite. Voici tout ce qu’on sait à leur propos.

Notre résumé de la gamme Find X5 en vidéo

Voici la vidéo que nous avons publiée à propos, surtout du Find X5 Pro, mais aussi de ses petits camarades, les Find X5 et Find X5 Lite.

Quel design pour le Find X5 Pro ?

Pour le design du Find X5 Pro, Oppo semble parti sur les mêmes rails que son prédécesseur. On retrouverait le bloc photo si reconnaissable du Find X3 Pro, un peu façon toile de tente tendue tout en arrondis. Il troquerait cependant le format carré pour une forme plus asymétrique, légèrement plus allongée sur la gauche, tout en conservant trois capteurs à l’arrière.

L’appareil photo de l’Oppo Find X3 Pro, pour illustration // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Le design très probable de l’Oppo Find X5 Pro

Des rendus de l’Oppo Find X5 Pro partagés par WinFuture viennent corroborer cette esthétique.

Rendu de l’Oppo Find X5 Pro // Source : WinFuture Rendu Oppo Find X5 Pro // Source : WinFuture Rendu de l’Oppo Find X5 Pro // Source : WinFuture

Du côté de ce qui change, on peut signaler que les tranches semblent elles aussi moins arrondies. Difficiles de déterminer à ce stade s’il conserve son dos en verre, mais on s’attend à la même certification étanchéité IP68 que sur l’ancien modèle.

Le changement le plus marquant est en réalité la présence du logo Hasselblad à l’arrière, sur lequel nous nous pencherons plus avant dans la partie photo de ce dossier.

Un coloris bleuté // Source : Ice Universe Un coloris chromé // Source : Ice Universe Source : OnLeaks

On a déjà une bonne idée des différents coloris du Find X5 Pro grâce à diverses photos volées et rendus 3D. Même s’il est probable que tous les coloris n’arrivent pas jusqu’à nos vertes contrées, on peut tabler sur ces coloris : violet, bleu brillant, argenté brillant et blanc. Rappelons que le Find X3 Pro n’avait eu le droit qu’à deux coloris, noir brillant et bleu.

On espère que Oppo Find X5 Pro soit livré avec ColorOS 12 (Android 12) directement dès la sortie de la boîte.

Oppo Find X5 et Find X5 Lite

On ignore encore tout du design des deux autres smartphones attendus dans la gamme Find X5. On s’attend juste à ce que l’Oppo Find X5 prennent la suite de l’Oppo Find X3 Neo en proposant un modèle légèrement moins équipé et que l’Oppo Find X5 Lite propose un ticket d’entrée dans la gamme, à l’instar de l’Oppo Find X3 Lite.

Certains bruits de couloir sur Twitter murmurent que l’Oppo Find X3 Lite serait en réalité une version renommée de l’Oppo Reno 7 5G.

L’écran ne bougerait pas

Passons très rapidement sur les écrans attendus sur ces Find X5. Ne vous attendez pas à un grand chambardement.

Le modèle Pro conserverait la totalité de la fiche technique — déjà très bonne — du Find X3 Pro : écran Amoled 6,7 pouces, définition QHD+, rafraichissement de120 Hz avec technologie LTPO 2.0. Le Find X5 classique reposerait pour sa part sur une dalle 6,7 pouces Full HD+.

Même son de cloche pour le Find X5 Lite, qui proposerait un écran Oled FHD+ de 90 Hz de 6,43 pouces. L’écran du Find X5 est parvenu pour sa part à rester dans l’ombre.

Le paquet sur l’appareil photo du Find X5 Pro

Sur la photo, si on se base sur les premières fuites, Oppo semble vouloir mettre définitivement le paquet sur son flagship, l’Oppo Find X5 Pro. Deux éléments permettent de le penser. Le premier est l’ajout d’une puce dédiée à la photo, appelée MariSilicon X. Oppo a communiqué officiellement dessus, on est donc certains de sa présence dans son prochain smartphone premium. À voir pour les Find X5 et X5 Lite en revanche.

Il s’agit d’une puce qui viendra épauler le SoC principal dans la photo. Ce NPU (pour neural processing unit) devrait, selon Oppo, être un vrai as de la vitesse du traitement photographique, puisqu’il promet des performances photographiques 20 fois plus élevées que celle de l’Oppo Find X3 Pro, déjà considéré comme un fleuron du genre. Comprenez que tout les traitements logiciels des images se feront, a priori, en un clin d’œil.

Au-delà de la puissance pure, l’Oppo Find X5 Pro devrait également pouvoir offrir une gestion de la dynamique très impressionnante, ou encore une gestion du RAW 4K plus importante.

Every day i’m Hasselblad

Deuxième élément majeur qui promet sur la qualité photo potentielle de l’Oppo Find X5 Pro : le logo Hasselblad apparaît à l’arrière du téléphone (à côté du logo d’Oppo) sur plusieurs clichés volés. Le rapprochement avec OnePlus n’y serait pas étranger bien entendu.

Bien sûr, un tel partenariat ne devrait pas s’arrêter à appliquer un simple sticker à l’arrière du téléphone qui fait plaisir. L’entreprise suédoise créée en 1841 a une longue expérience dans le noble art de la photographie. Pour rappel, son apport dans les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro s’est surtout concentré sur la colorimétrie et l’ajout de modes photos sympathiques, comme le mode panoramique XPan et le cadrage 65:24.

La fiche technique photo

Au-delà de ces deux éléments déjà bien prometteurs, l’Oppo Find X5 Pro on a déjà une idée assez précise de la probable fiche technique du bloc photo.

Capteur frontal Sony IMX709 de 32 mégapixels avec technologie RGBW ;

Capteur principal Sony IMX 766 de 50 mégapixels, couplé à un objectif grand-angle et un stabilisateur optique ;

Le capteur secondaire pourrait, selon les versions être un capteur IMX709 de 32 mégapixels adossé à un ultra grand angle, ou encore un capteur 50 mégapixels associé à la même optique. Il bénéficierait en prime de la technologie DOL-HDR.

Capteur Samsung S5K3M5 de 13 mégapixels avec une optique de téléobjectif, probablement zoom optique X3.

On notera au passage la suppression du capteur dédié aux clichés microscopiques, très original, mais surement moins convaincant qu’un bon vieux téléobjectif pour les acheteurs.

Du côté des deux autres prétendants de la gamme, le Find X5 classique reposerait selon MySmartrPrice sur un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisateur optique et électronique ainsi qu’un capteur selfie de 32 mégapixels avec stabilisation électronique. Find X5 Lite a déjà fuité. Il proposerait trois capteurs 64, 8 et 2 mégapixels (grand angle, ultra grand angle et macro) ainsi qu’un capteur selfie de 32 mégapixels.

Performances et batterie

Qui dit smartphone premium dit bien entendu SoC le plus puissant du marché. Sauf grand chambardement, l’Oppo Find X5 Pro sera équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1. Oppo a en effet communiqué en ce sens à l’annonce de la dernière puce de Qualcomm.

En plus de représenter un gain non négligeable en puissance CPU et GPU, le Snapdragon 8 Gen 1, gravé en 4nm, va mettre l’accent sur le calcul en machine learning et proposer un ISP (la puce dédiée à la photo) capable de traiter une grande quantité d’informations à la fois.

On ignore pour l’heure la configuration en RAM et stockage, même si on peut s’autoriser à tabler sur une configuration avec 12 Go de RAM et un stockage s’étalant de 128 à 256 Go.

Le Find X5 Pro reposerait sur une belle batterie de 5000 mAh tout en proposant une charge rapide de 80W et 50W en charge sans fil.

Fiches techniques des Find X5 et Find X5 Lite

Le Find X5 Lite reprendrait donc la fiche technique de l’Oppo Reno 7 5G. On peut donc tabler sur un Snapdragon 778G, 8 à 12 Go de RAM, 128 à 256 Go de stockage. Il intègrerait également une batterie de 4500 mAh et une charge 60W.

La configuration d’un éventuel Find X5 « normal » reste pour l’heure inconnue. Les rumeurs évoquent l’intégration du Dimensity 9000 de Mediatek, mais une version Snapdragon 8 Gen 1 serait aussi envisagée.

Prix et date de sortie

L’Oppo Find X5 Pro est attendu au détour des mois de février ou mars 2022 (peut-être au MWC 2022 ?), mais sans confirmation. On peut toutefois se baser sur l’officialisation de la gamme précédente, les Oppo Find X3 Pro, Neo et Lite, intervenue le 11 mars 2021, avec une précommande le 18 mars et une disponibilité à partir du 30 mars.

Combien faudra-t-il débourser ? A priori, en Europe, il faudrait compter sur un prix d’au moins 1200 euros. Piste très crédible puisque l’Oppo Find X3 Pro était sorti à 1149 euros tandis que le X2 Pro se négociait à 1199 euros. On devrait se situer autour de ces tarifs.

De même, l’Oppo Find X5 pourrait bien suivre le segment tarifaire du Find X3 Neo, soit 799 euros à sa sortie. L’Oppo Find X5 Lite pour sa part, peut-être pressenti autour des 449 euros, tarif de son prédécesseur.

