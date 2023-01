Porsche Taycan : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

Parmi les véhicules électriques de référence, nous retrouvons la Porsche Taycan, qui cache bien des atouts sous sa jolie carrosserie. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur sa capacité à tailler la route sur nos trajets de référence. S’en sortira-t-elle mieux que la concurrence ?

Annoncée comme l’une des rivales de la Tesla Model S, la Porsche Taycan est bien plus qu’une berline au joli coup de crayon. En effet, le constructeur allemand a souhaité garder l’ADN de la marque, tout en proposant un modèle 100 % électrique qui sort de l’ordinaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un essai réussi, puisque la Taycan s’est rapidement imposée comme l’une des références du segment des berlines électriques luxueuses.

Toutefois, nous n’allons pas nous intéresser à ses performances de haut vol ou aux sensations à son volant, puisque ce sera uniquement sur sa capacité à parcourir plusieurs centaines de kilomètres à vitesse autoroutière que nous jugerons la Porsche Taycan.

Afin de pouvoir comparer les différents véhicules sur cet exercice, nous reprenons les règles suivantes : le départ se fait à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule doit rouler aux vitesses limites. Après être revenus sur les caractéristiques de la Porsche Taycan, nous allons planifier les deux itinéraires de référence, puis comparerons les résultats aux autres voitures électriques qui se sont déjà prêtées à l’exercice. Plus bas, vous retrouverez à cet effet un tableau récapitulatif, pour déterminer où se situe la voiture qui vous intéresse par rapport aux autres.

Les caractéristiques de la Porsche Taycan

La Porsche Taycan est dotée d’une batterie 800 volts, ce qui lui permet d’être l’une des championnes de la charge rapide. En effet, avec une puissance maximale de charge de 270 kW et une charge de 5 à 80 % en moins de 23 minutes, voyager en Porsche Taycan ne pose que peu de problèmes.

Nous sélectionnons aujourd’hui le modèle ayant la plus grande autonomie, à savoir la Porsche Taycan 4S, batterie Performance Plus (93 kWh). Son autonomie en cycle mixte WLTP atteint les 463 kilomètres, mais comme vous le savez, il n’est pas possible de parcourir cette distance à haute vitesse.

Nous utiliserons tous les réseaux de recharge à notre disposition, comme Ionity, Allego ou encore Totalenergies, avec comme objectif d’arriver le plus rapidement possible à destination. Étant donné que les trajets sont en majorité sur l’autoroute, nous ne planifierons probablement pas d’arrêt aux Superchargeurs Tesla, qui ont le double inconvénient d’être limités à 400 Volts (donc la charge est moins rapide) et souvent en dehors des autoroutes (un détour est alors nécessaire).

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour le modèle de voiture considéré aujourd’hui.

La planification des trajets

Pour n’avantager aucune voiture électrique, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 93 kWh représentent alors 16 euros, et lorsque viendra le moment de faire les comptes, nous ajouterons ce montant au coût de la charge rapide.

Le premier grand trajet part d’Orléans en direction d’Arcachon (530 kilomètres), simulant ainsi un trajet estival typique. Le trajet d’hiver rallie quant à lui Caen à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres), cumulant ainsi la longueur et le dénivelé positif.

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Pas de temps à perdre en Porsche Taycan

Sur la planification de ce trajet estival, A Better Route Planner nous propose deux arrêts de recharge plutôt courts : moins de dix minutes à chaque fois. Il est possible d’effectuer le même trajet avec une seule charge au milieu, mais cette dernière sera plus longue.

Quoi qu’il en soit, avec un temps total de trajet de 4 heures et 51 minutes, la Porsche Taycan montre qu’elle est bien entendu faite pour tailler la route et voyager. Une borne Allego est utilisée pour la première charge, et une station Ionity est là pour la seconde.

Au total, les 18 minutes de charge coûtent environ 45 euros, auxquels il est nécessaire d’ajouter la charge à domicile de départ. Le coût total du trajet atteint donc 61 euros. La consommation estimée est quant à elle de 226 Wh/km, soit une autonomie maximale de 410 kilomètres dans ces conditions.

Moins d’une heure de recharge pour 850 kilomètres en hiver

Lorsque les températures chutent, les véhicules électriques ne sont plus aussi performants. En effet, outre la consommation qui s’envole, certaines voitures électriques peinent à maintenir une capacité de charge rapide optimale. Cela ne semble pas affecter la Porsche Taycan, qui demande moins d’une heure de charge pour parcourir 850 kilomètres par 0 degré.

Quatre charges (8, 22, 16 et 11 minutes) sont proposées pour arriver à destination avec 20 % de batterie restante, et l’axe emprunté par le trajet entre Caen et Chamonix regorge de chargeurs rapides. Engie, Ionity et Totalenergies sont utilisés sur ce trajet, pour un prix total situé autour de 130 euros.

En ajoutant la charge à domicile, nous obtenons ainsi un prix de 146 euros pour ce trajet hivernal en Porsche Taycan. Notons enfin que l’autonomie estimée avec la consommation de 266 Wh/km sur ce trajet est de 350 kilomètres, soit 15 % de moins qu’en conditions estivales.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 16 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez ainsi visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane E-Tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min MG MG5 55 € 1 h 03 min 5 h 40 min Porsche Taycan 61 € 19 min 4 h 51 min Mercedes EQE 300 43 € 23 min 4 h 54 min Cupra Born VZ XL 48 € 33 min 5 h 05 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane E-Tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 05 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min MG MG5 122 € 2 h 36 min 10 h 01 min Porsche Taycan 146 € 58 min 8 h 05 min Mercedes EQE 300 112 € 1 h 09 min 8 h 32 min Cupra Born VZ XL 108 € 1 h 41 min 9 h 06 min

La Porsche Taycan est à son aise sur de grands voyages

Voyager en Porsche Taycan est-il bon marché ? C’est une question qui est ici posée, bien que les personnes ayant la possibilité de s’offrir un tel véhicule ne soient probablement pas à quelques dizaines d’euros près sur de grands voyages. Toutefois, lorsqu’il faut comparer différents véhicules, cet exercice permet parfois de les départager. Nous avons ici considéré que le kilowattheure de charge rapide coûtait 0,70 euro pour simplifier les calculs, mais sachez que selon les opérateurs et les éventuels abonnements, certaines charges peuvent être plus ou moins onéreuses.

Parmi les rivales de la Taycan, nous retrouvons notamment la Tesla Model S et la Mercedes EQS. Sur le trajet hivernal tout d’abord, la Mercedes EQS a un temps de recharge légèrement inférieur à la Porsche Taycan (50 contre 58 minutes) mais la Tesla Model S reste largement devant, avec tout juste plus d’une demi-heure de charge prévue. En termes de coût, la Porsche Taycan affiche un prix de 17 euros aux 100 kilomètres sur le parcours en hiver, là encore loin devant la Tesla Model S (10,50 €/100 km) et la Mercedes EQS (13,5 €/100 km).

Les principales raisons sont à chercher du côté de la taille de la batterie qui est légèrement plus petite sur la Porsche Taycan, et sur la consommation qui est un peu plus élevée. Sur le trajet d’été, le constat est identique, avec toutefois un plus faible écart entre les trois véhicules. La Tesla Model S ne demande que 9 minutes de charge, contre 14 pour la Mercedes EQS et 19 pour la Porsche Taycan.

Le coût aux 100 kilomètres sur le trajet d’été est bien plus bas également, avec 11,50 euros, soit l’équivalent d’une voiture thermique consommant 6 litres aux 100 kilomètres environ. Si la Porsche Taycan ne parvient pas à faire aussi bien que la Mercedes EQS ou la Tesla Model S sur cet exercice, elle dispose d’autres avantages que les amateurs de la marque allemande reconnaitrons sans aucun doute.

