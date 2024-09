Asus, Acer, Lenovo… : le PC prend Apple de vitesse sur la démocratisation des processeurs ARM

L’IFA 2024 est le terrain choisi par Qualcomm pour le lancement d’une de sa puce Snapdragon X Plus. La première à permettre de maintenir un bon niveau de performance et un prix sous la barre des 1000 euros.

Le Snapdragon X Plus // Source : Qualcomm

Qualcomm a dévoilé en avril la puce Snapdragon X Plus. Son objectif : continuer de rivaliser avec Apple, tout en démocratisant les machines équipées en puce ARM.

Après quelques mois de préparation, la manque lance en grande pompe cette nouvelle puce avec une gamme de PC chez ses partenaires fabricants. Un seul mot d’ordre : un prix de vente sous la barre des 1000 euros.

En cela, les fabricants de PC prennent de vitesse Apple qui, avec ses MacBook se place sur un tarif haut de gamme à partir de 1199 euros.

Le Snapdragon X Plus

Nous avons déjà pu tester le Snapdragon X Plus grâce au nouveau Vivobook S 15 d’Asus qui sera commercialisé dès le 9 septembre.

Pour résumer, il s’agit d’une puce conçue avec la même architecture Oryon que le Snapdragon X Elite. Les concessions se font sur la puissance CPU, avec deux cœurs en moins, et sur le GPU, lui aussi largement amoindri.

Les PC annoncés avec Qualcomm

Qualcomm s’est plutôt bien entouré lors de l’IFA. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung ont tous des nouvelles machines à présenter avec cette puce.

Acer a présenté une nouvelle gamme d’ultraportables.

Asus lance le Vivobook S15 en version Snapdragon X Plus à 999 euros.

Lenovo s’attaque au prix avec un PC Copilot+ lancé à 899 euros.

Dell présente ses Inspiron 14 et 14 Plus avec la nouvelle puce de Qualcomm pour un tarif sous les 900 dollars aux États-Unis.

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge propose un écran de 15,6 pouces et promet une autonomie d’une journée pour un lancement programmé pour le mois d’octobre en France.

D’autres marques pourraient sauter dans le train à l’avenir. On peut facilement imaginer un futur Surface Laptop Go de Microsoft équipé avec cette puce.