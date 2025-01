Voiture électrique : les 17 pièges à éviter avant de vous lancer

Pour la plupart des futurs possesseurs d’une voiture électrique, c’est un petit saut vers l’inconnu. Après des décennies de véhicule thermique, il est important de bien anticiper les différences pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voici les 17 choses les plus importantes à garder en tête avant de basculer du côté des voitures branchées.

Hyundai Ioniq 6

Voyons ensemble les 10 points qu’il faut avoir en tête avant de franchir le pas.

L’autonomie, ce n’est pas si important

Souvent considéré comme le premier frein pour le passage à l’électrique, l’autonomie n’est en réalité pas si importante. En effet, bien que la différence soit notable entre une voiture thermique ayant un réservoir permettant de parcourir 900 kilomètres, ou une électrique avec 300 kilomètres d’autonomie annoncée, il faut bien comprendre que la différence se situe au niveau de la fréquence à laquelle votre voiture va pouvoir récupérer 100 % de son autonomie.

En voiture thermique, il est impensable de faire le plein quotidiennement, puisque ce serait une perte de temps conséquente. Par contre, une voiture électrique est faite pour se charger en temps masqué, idéalement pendant que son propriétaire dort. Ceci implique d’avoir de quoi recharger à domicile bien entendu, ce qui ne peut malheureusement pas être le cas de tout le monde. Pour ceux qui ne peuvent pas, il y a des alternatives, comme la charge sur le lieu de travail ou dans certains endroits des villes où l’on est garé pendant plusieurs heures.

Si une voiture électrique est faite pour le quotidien, avec des trajets totalisant moins d’une centaine de kilomètres par jour, quitte à la brancher quotidiennement dans son garage, l’autonomie ne sera jamais un problème.

Plus on roule vite, plus on consomme

La consommation d’une voiture électrique est beaucoup plus impactée par la vitesse que celle d’une voiture thermique. La raison derrière cela est assez aisée à appréhender. Sur un moteur thermique, les pertes en fonctionnement sont tellement importantes que la part de la consommation totale qui sert à faire avancer le véhicule est de moins de 50 %. Sur un moteur électrique, c’est plus de 90 % de l’énergie totale consommée qui est utilisée pour faire avancer la voiture.

Par conséquent, la part de la consommation qui est impactée par les conditions de roulage est de moins de 50 % sur une thermique, contre plus de 90 % sur une électrique, soit peu ou prou le double. Et en électrique, ce qui impacte le plus la consommation est la vitesse. Rouler à 130 km/h va consommer presque le double de ce que l’on consomme en milieu urbain. Autrement dit, attendez-vous à avoir une autonomie divisée par deux sur autoroute par rapport à vos trajets en ville dans le pire des cas, ce qui est plutôt contraire à ce que vous pouvez connaître sur une voiture thermique.

Toutes les charges rapides ne se valent pas

Faire le plein d’une voiture thermique est quasiment la même expérience quelle que soit la pompe, l’endroit et le réseau de fournisseur de carburant. En voiture électrique, c’est tout le contraire. En effet, nous avons déjà expliqué en détail la jungle des différents réseaux et cartes de recharge dans ce dossier, et sur la charge rapide, il y a quelques concepts à garder en tête.

Malheureusement, il n’y a aujourd’hui aucun moyen de savoir a priori à quelle puissance va charger votre voiture électrique au moment où vous allez la brancher. La puissance acceptée sera différente en fonction de nombreux facteurs parfois incontrôlables : température de la batterie, température extérieure, niveau de batterie restant, ou encore type de borne sur laquelle vous vous branchez. Ne vous fiez pas aux chiffres annoncés sur les bornes (par exemple « borne 350 kW »), puisque le facteur limitant est bien souvent votre voiture.

Les constructeurs communiquent dans leurs brochures sur les temps de charge entre 10 et 80 % bien souvent, mais ce sont des chiffres en conditions idéales. Autrement dit, vous aurez probablement la plupart de vos charges qui seront plus lentes que ce qui était promis à la base. Il faut l’accepter.

Le réseau de chargeurs rapides est aujourd’hui suffisant sur les grands axes

Un temps en retard par rapport aux bons élèves européens, la France a mis les bouchées doubles en 2023 pour réussir à proposer des bornes de charge rapide sur de nombreuses aires de service aux abords des autoroutes. Que ce soit Engie, Fastned, Totalenergies, Ionity ou d’autres acteurs, trouver une borne de recharge lorsque l’on traverse le pays n’est plus si difficile.

Sur les grands axes, on peut trouver de quoi se charger tous les 50 kilomètres environ, permettant d’éviter la peur de la panne sèche qui peut toucher les nouveaux venus dans la mobilité électrique. De plus, les Superchargeurs Tesla (qui sont eux rarement sur autoroute) sont désormais en grande majorité ouverts à toutes les voitures électriques, ce qui en fait un atout de taille. N’ayez dont pas peur de partir en vacances avec une voiture électrique : ce n’est plus un souci en 2024.

Plus important que l’autonomie

La capacité de recharge maximale de votre voiture électrique est un critère aussi important, et même plus, que son autonomie lorsqu’il s’agit de planifier des longs trajets.

Une voiture capable d’encaisser une puissance de charge plus élevée (par exemple 150 kW ou 250 kW) vous permettra de réduire significativement vos temps d’arrêt sur les bornes rapides.

Pour illustrer cela, prenons deux véhicules avec la même autonomie : le premier acceptant 50 kW mettra près d’une heure pour récupérer 200 km d’autonomie, tandis que le second capable d’encaisser 150 kW pourra récupérer la même distance en à peine 20 minutes.

Cette différence peut avoir un impact considérable sur la durée totale de vos trajets, particulièrement lors des voyages nécessitant plusieurs arrêts pour recharger.

Cependant, il est important de comprendre que le pic de puissance annoncé par les constructeurs n’est que rarement atteint, et seulement dans des conditions optimales (température idéale de la batterie, niveau de charge bas).

La réalité de la recharge suit une courbe qui ressemble à une bosse de chameau : la puissance monte rapidement jusqu’à son maximum, puis décroît progressivement à mesure que la batterie se remplit, pour finir très lentement sur les derniers pourcentages.

C’est pourquoi, sur les longs trajets, il est souvent plus efficace de faire des charges courtes entre 10 % et 80 % plutôt que de chercher à atteindre les 100 %.

Le coût d’usage est dérisoire si l’on charge chez soi

Un point sur lequel les voitures thermiques ne peuvent pas rivaliser est bien au niveau du coût au kilomètre parcouru. En particulier si l’on recharge chez soi, avec un abonnement électrique avantageux, il est facile d’arriver à un coût de moins de 3 euros pour 100 kilomètres, soit l’équivalent de moins de 2 litres d’essence.

Wallbox BMW

N’importe quelle voiture thermique va coûter facilement le triple d’une voiture électrique pour parcourir la même distance dès lors que la recharge est à domicile. C’est pourquoi la majorité des possesseurs de voitures électriques chargent à la maison : en plus d’être en temps masqué, l’impact sur le portefeuille est dérisoire.

Il ne faut pas passer à l’électrique que pour le côté financier

Vous l’avez compris, la recharge à domicile est très avantageuse. Cependant, le surcoût à l’achat d’une voiture électrique reste bien réel, et il faut du temps pour l’amortir. Une voiture particulière en France parcourt moins de 11 000 kilomètres par an selon les derniers chiffres disponibles, et il faut compter bien souvent entre 5 et 10 ans d’usage moyen avant que le coût d’une voiture électrique soit inférieur à celui d’une thermique équivalente.

Bien entendu, cette durée est à minorer en fonction des coûts d’entretien d’une voiture thermique, qui sont bien plus élevés, mais la réalité est bien celle là. Notez toutefois qu’avec certains dispositifs comme le leasing social, rouler en électrique est très peu cher pour les personnes éligibles.

Plus on roule, plus ça vaut le coup financièrement

On enfonce probablement une porte ouverte, cependant il est important de le rappeler pour que les personnes concernées puissent peser le pour et le contre. Les gros rouleurs parcourant 30 000, 40 000 ou 50 000 kilomètres par an, voir plus pour certains, ont un grand intérêt financier à rouler en voiture électrique. Une personne effectuant par exemple 100 kilomètres par jour de moyenne sur une année (en chargeant à la maison) va dépenser autour de 1 000 euros en électricité, contre facilement 4 000 euros en carburant pour la même distance (soit 250 euros d’économies par mois).

Ces 3 000 euros économisés annuellement peuvent vite être une incitation suffisante pour passer à l’électrique : cela revient à dire qu’une LLD électrique à 250 euros par mois est virtuellement gratuite. Et il existe de nombreuses offres en LLD ou LOA qui permettent d’avoir un loyer de 250 euros ou moins.

Le plaisir de conduire est bien présent, même bien plus qu’en thermique

Une voiture électrique n’est pas une voiture au rabais, comme certains aiment parfois le faire croire. Au contraire, nous pourrions même aller jusqu’à dire qu’une voiture électrique est plus plaisante à conduire pour plusieurs raisons. La tenue de route, la réponse sous la pédale, le freinage régénératif ou encore la facilité à effectuer des manœuvres à basse vitesse sont autant de points qui sont meilleurs sur une voiture électrique que sur une thermique.

Tesla Model 3

Beaucoup de conducteurs de voiture électrique ne souhaitent d’ailleurs pas retourner sur une thermique pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’écologie, mais bien parce qu’à conduire, ils prennent plus de plaisir en électrique. Le 0 à 100 km/h de beaucoup de voitures électriques est largement plus rapide que celui des thermiques, même sportives.

L’absence de bruit et vibrations en ville est sous-côté

Même si certaines voitures électriques ont désormais un avertisseur sonore à basse vitesse, l’écrasante majorité du temps, une voiture électrique est totalement silencieuse. Après des semaines à conduire une électrique, le cerveau s’y habitue, mais c’est un des points les plus sous-côtés de la mobilité électrique.

Les trajets en silence en milieu urbain, associés à l’absence de vibrations (sur une voiture thermique à l’arrêt, le moteur fait vibrer le véhicule) sont un gros avantage qui n’est pas assez mis en avant pour une voiture électrique.

Une prise Green’up suffit

Une prise renforcée de type Green’Up représente une excellente alternative aux bornes de recharge pour votre voiture électrique à domicile. Cela permet de supporter une charge continue de 14-16A (soit environ 3,2 à 3,7 kW) en toute sécurité, ce qui permet une recharge complète de la plupart des voitures électriques pendant la nuit. Son installation est simple et s’adapte à votre installation électrique existante, nécessitant simplement un circuit dédié depuis votre tableau électrique.

L’ensemble, comprenant la prise Green’Up et son installation par un électricien qualifié, se situe généralement entre 400 et 600 euros, soit deux à trois fois moins cher qu’une borne de recharge murale classique.

Les cartes de recharge sont utiles, mais pas indispensables

Les solutions de cartes de recharge, telles que Chargemap, ne représentent plus aujourd’hui une nécessité absolue pour les conducteurs de voitures électriques. En effet, l’interopérabilité croissante entre les différents réseaux de charge et la multiplication des moyens de paiement directs (carte bancaire, smartphone) rendent ces services de plus en plus optionnels.

Il est d’ailleurs important de noter que l’utilisation de ces cartes peut parfois entraîner des surcoûts non négligeables sur vos sessions de recharge.

Pour optimiser vos dépenses, il est vivement recommandé d’utiliser des comparateurs de prix comme Chargeprice, qui vous permettent d’identifier les options les plus économiques pour chaque borne et ainsi éviter les mauvaises surprises lors de vos déplacements.

Les bornes de recharge ne sont pas des places de parking

Il vous est peut-être déjà arrivé de constater une voiture garée à une borne de recharge sans être branchée. Cela peut être une voiture thermique, ce qui constitue une infraction, mais pire, ça peut être une voiture électrique qui est sur une place réservée à la charge, mais qui ne charge pas. C’est également une infraction.

Triste constat tellement répandu que ça ne choque presque plus : des places pour véhicule électrique en charge qui sont squattées par des véhicules ni en charge ni électriques.

Des centaines de places sont disponibles.

Si vous pensiez que les places avec le logo « voiture électrique » étaient des places réservées aux voitures électriques, détrompez-vous : il s’agit de places de stationnement réservées à la charge. Autrement dit, si vous n’avez pas l’intention de vous brancher (que ce soit gratuit ou payant), vous n’êtes pas légitime pour stationner. Il n’y a rien de plus rageant pour un conducteur de voiture électrique ayant besoin de se recharger que de constater que la place est occupée par une autre voiture qui n’est pas en charge. Pensez-y, plus les nouveaux venus dans la mobilité électrique en seront conscient, mieux se passera la transition pour tout le monde.

Il existe des planificateurs d’itinéraires tiers

Les applications de planification d’itinéraire comme ABRP (A Better Route Planner) ou Chargemap sont devenues des outils essentiels pour les conducteurs de voitures électriques qui entreprennent de longs trajets, particulièrement si leur voiture ne dispose pas d’un planificateur intégré performant.

Ces applications sont précieuses car elles prennent en compte de nombreux paramètres essentiels tels que l’autonomie réelle du véhicule, les conditions météorologiques, le dénivelé du parcours, et la disponibilité des bornes de recharge en temps réel.

Elles permettent ainsi d’organiser vos arrêts de charge de manière optimale, en vous guidant vers les bornes les plus adaptées à votre véhicule et en vous évitant les mauvaises surprises d’une borne hors service ou d’une autonomie insuffisante.

La pompe à chaleur est indispensable

La pompe à chaleur est un équipement qui fait vraiment la différence dans une voiture électrique. En hiver notamment, elle permet de chauffer efficacement l’habitacle tout en préservant votre autonomie – on parle d’une économie d’énergie allant jusqu’à 30% par rapport aux résistances électriques traditionnelles. Cette technologie intelligente fonctionne en récupérant la chaleur produite par les différents composants du véhicule (batterie, moteur, électronique) plutôt que de simplement consommer de l’électricité pour chauffer.

C’est particulièrement appréciable dans les régions où il fait souvent moins de 10°C, car vous profitez d’un habitacle bien chauffé sans voir fondre votre autonomie comme neige au soleil !

Très peu d’entretien

L’un des avantages des voitures électriques réside dans leur entretien considérablement allégé, même s’il demande une attention particulière sur certains points.

Les freins s’usent généralement beaucoup moins vite grâce au freinage régénératif, tandis que les pneus, soumis au couple instantané et au poids de la batterie, peuvent s’user plus rapidement et nécessitent une surveillance plus importante.

Mais pour le reste, c’est la simplicité qui prime : pas de vidange d’huile moteur, pas de courroie de distribution à changer, pas de bougies à remplacer… Les premières années, l’entretien se limite essentiellement à la vérification des éléments de sécurité et au changement du liquide de refroidissement. Et pour votre tranquillité d’esprit, rappelons que la batterie, composant le plus coûteux du véhicule, est généralement garantie 8 ans ou 160 000 km par les constructeurs, ce qui couvre ainsi une éventuelle perte significative de capacité pendant cette période.

Quand charger à 100 % ?

Pour bien utiliser votre voiture électrique au quotidien, il est essentiel de comprendre les caractéristiques de sa batterie et d’adapter vos habitudes de recharge en conséquence.

Les deux principales technologies de batteries utilisées dans les voitures électriques, NMC (Nickel Manganèse Cobalt) et LFP (Lithium Fer Phosphate), nécessitent des approches différentes en matière de recharge.

Les batteries NMC, qu’on trouve notamment chez la plupart des constructeurs européens et coréens, offrent une excellente densité énergétique mais sont plus sensibles au vieillissement. Pour les préserver, il est recommandé de les maintenir entre 20 % et 80 % en usage quotidien, et les charger à 100 % que lors des longs trajets où vous avez besoin de toute l’autonomie disponible.

Les batteries LFP, popularisées par certains constructeurs chinois et Tesla sur ses modèles d’entrée de gamme, sont plus tolérantes. Ces batteries peuvent être régulièrement chargées à 100% sans impact significatif sur leur longévité, ce qui compense en partie leur densité énergétique légèrement inférieure. Elles sont également réputées pour leur durabilité et leur sécurité plus importantes. Pour optimiser leur calibration et l’affichage de l’autonomie restante, il est même conseillé de les charger complètement au moins une fois par semaine.

