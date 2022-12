Opel Corsa-e vs. Peugeot e-208 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Duel de citadines électriques du groupe Stellantis aujourd’hui, avec d’un côté la Peugeot e-208, et de l’autre, l’Opel Corsa-e. Examinons les similitudes et les différences entre les deux, pour déterminer celle qui sera considérée comme la plus adaptée à vos besoins.

L’offensive électrique du groupe Stellantis continue doucement, mais sûrement, et nous avons aujourd’hui choisi de comparer deux références de ce géant : l’Opel Corsa-e, et la Peugeot e-208.

Nous retrouverons sans aucun doute certaines similitudes entre les deux véhicules, mais nous tâcherons de pointer les différences également, pour vous aider à faire votre choix en termes de citadine électrique. Sans plus tarder, voyons qui de l’allemande ou de la française est la meilleure voiture électrique.

Fiches techniques des Opel Corsa-e et Peugeot e-208

Dimensions, poids et design extérieur

L’Opel Corsa-e ne se distingue pas vraiment du paysage classique des automobiles européennes. En effet, avec plus de quarante années de version thermique derrière elle, la Corsa-e n’arbore que peu de particularités esthétiques. La calandre est relativement discrète notamment, ce qui est loin d’être le cas de la Peugeot e-208.

Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé

De face, les deux véhicules de ce comparatif sont bien différents : chaque personne aura bien une préférence sur le design, tant ils sont éloignés.

Là où les similitudes commencent, c’est au niveau des dimensions : 4,06 mètres de long pour les deux, 1,43 mètre de haut pour les deux et une légère différence en largeur, avec 1,77 mètre pour l’Opel Corsa-e contre 1,75 mètre pour la Peugeot e-208.

La Peugeot e-208 // Source : Peugeot France Le logo de la Peugeot e-208 // Source : Peugeot France La Peugeot e-208 // Source : Peugeot France

Autant dire que c’est un match nul en termes de dimensions. Si le gabarit de l’une vous convient, il en sera de même pour le gabarit de l’autre. Enfin, léger écart sur la balance en faveur de la française, avec 1455 kilogrammes contre 1 530 kilogrammes pour l’allemande.

À l’intérieur

Une édition limitée de l’Opel Corsa-e est disponible avec un intérieur qui rappellera une décennie lointaine, sans quoi nous pourrions qualifier son habitacle de quelconque. En effet, l’agencement de la planche de bord est des plus classiques et les matériaux employés ne font pas forte impression.

Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé

Le volume de coffre de son côté est de 309 litres, ce qui se révèle au quotidien tout juste suffisant pour ramener quelques courses. Oubliez donc les voyages en famille avec l’Opel Corsa-e, notamment à cause d’une accessibilité difficile à l’arrière, qui n’est absolument pas adaptée aux adultes.

La Peugeot e-208, particulièrement dans sa finition GT, offre un intérieur très séduisant. On y retrouve un cockpit qui est désormais classique chez le constructeur français, avec son volant à double méplat.

Le i-Cockpit 3D ne convient pas à tout le monde Les places arrières sont convenables, mais le tunnel central est imposant Une double rangée de touches pour piloter les fonctions multimédias L’intérieur de la Peugeot e-208 // Source : Peugeot France Le coffre de la Peugeot e-208 // Source : Peugeot France

Les matériaux sont d’excellente facture, avec des plastiques moussés et une assise avant très enveloppante. L’accent est clairement mis sur la qualité de la sellerie, avec des surpiqûres au millimètre et des coloris qui sortent de l’ordinaire. Le volume de coffre de 311 litres fait jeu égal avec l’Opel Corsa-e, mais pour tout le reste, l’intérieur de la Peugeot e-208 est bien meilleur. Le point va donc à la française.

Technologies embarquées

Le strict minimum, voilà ce qui équipe l’Opel Corsa-e. Nous retrouvons deux écrans de 7 pouces (un derrière le volant pour l’instrumentalisation et un au centre de la planche de bord pour la navigation et l’infodivertissement) et quelques boutons au-dessus de la console centrale pour contrôler la ventilation.

Source : Etienne Rovillé Source : Etienne Rovillé

Android Auto et Apple CarPlay sont de la partie et les assistances à la conduite de série sont là aussi réduites à leur plus simple expression : régulateur/limiteur de vitesse. En option, il est possible d’opter pour divers ajouts toutefois : régulateur adaptatif, aide au stationnement avancée ou encore maintien actif dans la voie.

Chez Peugeot, c’est le fameux i-Cockpit 3D que l’on retrouve sur les versions haut de gamme. Il permet à l’e-208 de creuser l’écart au niveau des technologies embarquées. En effet, outre l’écran tactile de 10 pouces au centre de la planche de bord, nous retrouvons un système ingénieux provoquant un affichage en 3D de l’instrumentalisation.

Malheureusement, cet ersatz d’affichage tête-haute ne sera pas du goût de toutes et tous, puisque selon la position du volant et du conducteur, les informations peuvent être masquées. Pour son i-Cockpit résolument différent, le point va à la Peugeot e-208 sur le plan des technologies embarquées.

Sur la route

L’Opel Corsa-e est assez véloce, puisque son 0 à 100 km/h est abattu en 8,1 secondes tout juste, ce qui lui assure une insertion sur voie rapide dans d’excellentes circonstances. Les reprises ne sont pas reste non plus. Globalement, l’agrément de conduite est très bon.

La consommation mixte est située autour de 17 kWh/100 km, comme nous l’avions vérifié dans notre essai routier de l’Opel Corsa-e. Malheureusement pour celles et ceux qui cherchent une voiture électrique proposant la fameuse conduite à une pédale, ni l’allemande, ni la Peugeot e-208 ne la propose.

Le freinage régénératif est d’ailleurs ce qui pêche sur la française, puisqu’il est assez peu incisif. Il est donc nécessaire de jouer avec la pédale de frein, à la manière d’un véhicule thermique. Cela est un choix assumé de Peugeot qui ne veut pas bousculer ses clients, mais force est de constater que comparée aux autres véhicules électriques, l’e-208 n’est pas une championne du freinage régénératif.

La consommation semble meilleure à bord de la Peugeot, puisque nous avions relevé une moyenne de 15,1 kWh/100 km sur plus de 400 kilomètres lors de notre essai. Toutefois, cela ne suffit pas à prendre le point à l’Opel Corsa-e qui offre un agrément de conduite meilleur que celui de la Peugeot e-208.

Les différentes motorisations proposées

L’Opel Corsa-e est disponible dans une seule motorisation au catalogue français :

Moteur de 136 ch, traction avec batterie de 50 kWh : moteur avant de 100 kW, 0 à 100 km/h en 8,1 secondes, vitesse maximale de 150 km/h.

Source : Etienne Rovillé

La Peugeot e-208, quant à elle, est proposée dans deux configurations différentes selon le niveau de finitions :

GT , moteur de 156 ch, traction avec batterie de 51 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,2 secondes, vitesse maximale de 150 km/h ;

, moteur de 156 ch, traction avec batterie de 51 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,2 secondes, vitesse maximale de 150 km/h ; Autres finitions, moteur de 136 ch, traction avec batterie de 50 kWh : moteur avant de 100 kW, 0 à 100 km/h en 9,0 secondes, vitesse maximale de 150 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Qu’on se le dise : sur ce segment de citadines, l’autonomie n’est généralement pas un facteur décisif. En effet, quitte à pouvoir recharger son véhicule au quotidien, tant que l’usage classique est possible, nul besoin d’embarquer une batterie XXL. Les deux véhicules font alors jeu égal avec une batterie d’environ 50 kWh.

Du côté de l’Opel Corsa-e, l’autonomie en cycle WLTP est annoncée à 360 kilomètres, contre 362 à 400 kilomètres selon les configurations de la Peugeot e-208. La charge rapide est dans les deux cas affichée à une puissance maximale de 100 kW, permettant de se recharger à 80 % en une trentaine de minutes.

Enfin, le chargeur embarqué de 11 kW assure un remplissage de la batterie de l’une ou l’autre en un peu plus de cinq heures, contre jusqu’à 27 heures sur une prise domestique. Bien entendu, c’est un match nul sur le plan de l’autonomie comme de la charge.

Prix

L’Opel Corsa-e débute à 35 000 euros, hors bonus écologique, là où l’entrée de gamme de la Peugeot e-208 est affichée à 36 500 euros.

La configuration e-208 GT est quant à elle proposée à partir de 40 400 euros, ce qui la place tout de même au-dessus de lOpel Corsa-e.

Laquelle choisir entre l’Opel Corsa-e et la Peugeot e-208 ?

Au moment de conclure, il est bien difficile de trouver une gagnante sur le papier. En effet, les similitudes en termes de placement tarifaire, autonomie, charge rapide ou encore gabarit font que l’Opel Corsa-e et la Peugeot e-208 sont difficile à départager.

Ainsi, il est nécessaire de s’en remettre à ce qui est plutôt de l’ordre du subjectif : le design, l’agencement de l’intérieur ou encore les sensations au volant. Il est vrai que le cockpit en 3D proposé par Peugeot est assez inédit, mais certaines personnes n’apprécient pas le manque de visibilité, ce qui le rend difficile à conseiller sans l’essayer.

Quoi qu’il en soit, c’est un match nul entre la Peugeot e-208 et l’Opel Corsa-e : pour les départager, mieux vaut les essayer.

