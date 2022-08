Les grosses annonces de Samsung, Xiaomi qui rétorque et Disney+ avec des pubs – L’actu tech de la semaine

Quels ont été les moments marquants de cette semaine du côté de la tech ? Les annonces de Samsung, Xiaomi qui rétorque avec encore plus de nouveautés dès le lendemain et Disney+ qui augmente ses prix. On fait le point.

Les nouveautés de Samsung

L’événement Galaxy Unpacked de Samsung a eu lieu et a été le théâtre de plusieurs annonces de produits :

Nous avons d’ailleurs déjà publié une prise en main du Galaxy Z Fold 4 et nos premières impressions du Galaxy Z Flip 4. On a aussi pu essayer les Galaxy Watch 5 et 5 Pro.

Vous pouvez aussi retrouver deux comparatifs :

Xiaomi rétorque le lendemain avec plein d’annonces

Au lendemain de l’annonce Samsung, le patron de Xiaomi, Lei Jun, tenait une conférence. Il a beaucoup parlé de sa vie et des leçons qu’il en a tirées. C’était surtout l’occasion de dévoiler de nouvelles choses :

Lei Jun a aussi créé la surprise en dévoilant un robot humanoïde, le Xiaomi CyberOne. En outre, l’homme d’affaires en a profité aussi pour rappeler les énormes ambitions de sa marque dans le segment automobile.4

L’abonnement Disney+ évolue

Disney annonce une hausse des prix pour son abonnement Disney+ aux États-Unis et un forfait intégrant des publicités. L’Europe pourrait être bientôt concernée.

Aux États-Unis, le prix de l’abonnement Disney+ va augmenter. Une formule va par ailleurs intégrer de la publicité. Ce sera par la suite au tour de l’Europe de voir les tarifs augmenter pour ce service SVoD.

