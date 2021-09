Le nouveau Realme GT Master Edition est déjà presque 100 € moins cher

Le Realme GT Master Edition n'est autre que le nouveau flagship killer du constructeur chinois. Lancé au début du mois de septembre, il est déjà proposé en promotion à 258,99 euros au lieu de 349 euros sur Cdiscount.

Après avoir été annoncé en août dernier, le GT Master Edition est enfin disponible en France. Il s’agit là d’une version allégée du GT classique, avec un prix plus accessible sans mettre trop de côté les caractéristiques techniques. Ce modèle offre un rapport qualité-prix très convaincant, surtout avec cette offre du moment qui fait chuter le prix du smartphone de presque 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du GT Master Edition de Realme

Son design original recouvert de cuir végétal

Son écran AMOLED rafraîchis à 120 Hz

Son SoC Snapdragon 778G compatible 5G

Sa charge rapide Super Dart 65 W

Avec son prix de lancement à 349 euros, le Realme GT Master Edition 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 258,99 euros sur le site de Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT Master Edition. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design particulier, mais qui a son charme

Si le segment milieu de gamme est inondé de références aussi excellentes les unes que les autres, le constructeur chinois se démarque avec son tout nouveau GT Master Edition au design peu commun. En effet, Realme a fait appel au designer japonais Naoto Fukasawa pour concevoir son smartphone. C’est via le coloris Voyager Grey que l’on retrouve un dos avec une texture en cuir végétal et un relief qui rappelle celui des valises. Les goûts et les couleurs ça se discute, mais avouons-le, ce design a le mérite d’être original et réussi.

Outre son look « concave » au dos, il possède un bloc photo avec un capteur principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Une fois retourné, le smartphone opte pour une apparence bien connue de ces dernières années, avec un écran aux bordures fines et un poinçon situé en haut à gauche qui loge le capteur selfie Sony de 32 mégapixels. À propos de l’écran, le Master Edition a le droit à une dalle AMOLED de 6,43 pouces de la marque Samsung. On est donc face à un bel écran qui, pour notre plus grand plaisir, a l’avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz assurant une navigation parfaitement fluide.

D’excellentes performances pour son prix

Le GT Master Edition est propulsé par le Snapdragon 778G, un SoC conçu pour améliorer la partie photo des smartphones de milieu de gamme tout en continuant à proposer de bonnes performances pour le gaming. Couplée avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration n’est certes pas la plus puissante de Qualcomm, mais elle remplit parfaitement ses fonctions tout en vous permettant d’accéder au nouveau réseau ultra-rapide. Tout comme le Realme GT, le Master edition prend également en charge le système de refroidissement à chambre à vapeur, qui va permettre de réduire la température, et de permettre au téléphone de fonctionner avec des performances élevées.

Quant à l’autonomie, le constructeur chinois propose une batterie de 4300 mAh. Avec cette capacité, le téléphone pourra tenir une journée ou plus, tout déprendra de votre consommation. Une autonomie assez moyenne, qui s’accompagne d’une charge rapide très efficace. Grâce à la présence du Super Dart 65 W, selon la marque, le GT Master Edition aura besoin de 33 minutes seulement pour être rechargé complètement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Realme GT Master Edition.

Les meilleurs smartphones à moins de 300 €

Afin de comparer le Realme GT Master Edition avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2021.