Le Realme GT Master Edition (8 + 256Go) devient plus intéressant dans ce pack

Le Realme GT Master Edition est un flagship killer à moins de 400 euros et devient plus intéressant grâce à cette offre sur le site d'Electro Depot. En effet, le smartphone est accompagné d'une montre connectée Watch 2 Pro de la même marque et l'économie totale de ce pack est de 80 euros.

Le Realme GT Master Edition n’est autre que le nouveau flagship killer du constructeur chinois. Il s’agit là d’une version allégée du GT classique, avec un prix plus accessible sans faire trop de concessions sur la fiche technique. Ce modèle offre un rapport qualité-prix très convaincant, surtout avec cette offre qui propose le smartphone avec la Watch 2 Pro de Realme au même prix que le téléphone seul.

Ce qu’il faut retenir du GT Master Edition de Realme

Son écran AMOLED rafraîchis à 120 Hz

Son SoC Snapdragon 778G compatible 5G (8 + 256 Go)

Sa charge rapide Super Dart 65 W

La montre connectée Watch 2 Pro offerte

La version 8 + 256 Go du Realme GT Master Edition est proposée à 399 euros, et la montre connectée Watch 2 Pro est à 79,99 euros. Mais le pack d’Electro Depot réunissant les deux produits de la marque est aujourd’hui disponible à seulement 398,98 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT Master Edition. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une version allégée réussie

Le Realme GT Master Edition est certes une version un peu moins costaud que le GT master premier du nom, il n’a pas de quoi rougir face à son aîné. À commencer par son apparence, avec un écran aux bordures fines et un poinçon situé en haut à gauche qui loge le capteur selfie Sony de 32 mégapixels. À propos de l’écran, le Master Edition a le droit à une dalle AMOLED de 6,43 pouces de la marque Samsung. On est donc face à un bel écran qui, pour notre plus grand plaisir, a l’avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz assurant une navigation parfaitement fluide.

Outre son look, on retrouve au dos du smartphone un bloc photo avec un capteur principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. C’est le même que le GT Master, et proposera des clichés corrects, mais aura quelques limites en faible luminosité.

Des performances solides et une charge rapide efficace

Le GT Master Edition fait quelques concessions au niveau du processeur. Au lieu de l’excellent Snapdragon 888, la version allégée est propulsée par le Snapdragon 778G, un SoC conçu pour améliorer la partie photo des smartphones de milieu de gamme tout en continuant à proposer de bonnes performances pour le gaming. Couplée avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration n’est certes pas la plus puissante de Qualcomm, mais elle remplit parfaitement ses fonctions tout en vous permettant d’accéder au nouveau réseau ultra-rapide. Tout comme le Realme GT, le Master Edition prend également en charge le système de refroidissement à chambre à vapeur, qui va permettre de réduire la température, et de permettre au téléphone de fonctionner avec des performances élevées.

Si le constructeur chinois a revu à la baisse la batterie de ce modèle avec 4300 mAh, le smartphone est compatible avec la charge rapide. Et Grâce à la présence du Super Dart 65 W, selon la marque, le GT Master Edition aura besoin de seulement 33 minutes pour être rechargé complètement.

La Realme Watch 2 Pro offerte

Quant au wearable offert, il s’agit de la version Pro de la dernière montre connectée de la marque. Elle a été pensée essentiellement pour les sportifs, et intègre un écran de 1,75 pouce pour une définition de 320 x 385 pixels. La Watch 2 Pro possède de nombreux capteurs et fonctionnalités pour un suivi santé complet, on retrouve : un capteur de rythme cardiaque, capteur pour suivre le taux d’oxygénation dans le sang (SpO2), analyse du sommeil, etc. La montre dispose même d’un GPS à double satellite qui permet d’obtenir une grande précision au niveau du positionnement. Qui dit montre sportive, dit logiquement programmes d’entraînements, jusqu’à 90 modes différents. Selon la marque, la version Pro serait capable de tenir deux semaines. De plus, elle est certifiée IP68.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme GT Master Edition.

Découvrez ce que propose la concurrence

Afin de comparer le Realme GT Master Edition avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2021.