Le Realme GT Master Edition avec 256 Go est au meilleur prix sur Amazon

Sorti il y a quelques mois, le Realme GT Master Edition est le nouveau flagship killer de la marque. Il joue dans la cour des grands avec une fiche technique pouvant presque se mesurer aux smartphones premium. Et bonne nouvelle en ce moment, Amazon propose la version 256 Go + 8 Go en promotion. Il passe à 367,45 au lieu de 399 euros à son lancement.

Légèrement moins cher que le GT classique, le modèle Master Edition de Realme ne manque pas de puissance et propose une belle fiche technique pour un prix contenu. Pour moins de 400 euros, ce modèle offre de belles choses : une charge rapide, de belles performances et un appareil photo de 64 mégapixels. En proposant un rapport qualité-prix très convaincant, ce smartphone a tout pour plaire, surtout avec cette offre qui fait chuter le prix du smartphone à moins de 368 euros.

Que propose le Realme GT Master Edition ?

Un écran AMOLED rafraîchit à 120 Hz

Un puissant SoC Snapdragon 778G compatible 5G

Ainsi qu’une charge rapide Super Dart 65 W

Avec un prix de lancement à 399 euros, le Realme GT Master Edition dans sa version 8 + 256 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 367,45 euros sur le site d’Amazon, soit 8 % de remise immédiate. C’est le prix bas constaté actuellement sur le site e-marchand.

Et pour 10 euros de plus, Electro Dépôt propose un pack composé du smartphone avec une montre connectée Realme offerte d’une valeur de 79,99 euros : la Watch 2 Pro. Le pack est à seulement 379,98 euros.

Un smartphone milieu de gamme qui ne manque pas d’arguments

Si le Realme GT Master Edition est une version un peu moins costaud que le GT master premier du nom, il n’a pas grand-chose à envier à son aîné. À commencer par son apparence, ce smartphone possède un écran aux bordures fines avec un poinçon situé en haut à gauche qui loge le capteur selfie Sony de 32 mégapixels. En face avant, le Master Edition a le droit à une dalle AMOLED de 6,43 pouces de la marque Samsung. On est donc face à un bel écran qui, pour notre plus grand plaisir, a l’avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz assurant une navigation parfaitement fluide.

Outre son design, une fois retourné, on découvre que le smartphone dispose d’un triple capteur photo. Il s’agit de la même composition que le GT originel, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il proposera des clichés corrects, mais aura quelques limites en faible luminosité.

Une fiche technique musclée

Même si le GT classique peut se vanter de proposer le puissant Snapdragon 888, le GT Master Edition est propulsé par le Snapdragon 778G. Couplée avec 8 Go de mémoire vive, cette configuration n’est certes pas la plus puissante de Qualcomm, mais elle remplit parfaitement ses fonctions tout en vous permettant d’accéder au nouveau réseau ultra-rapide. De plus ce SoC a été conçu pour améliorer la partie photo des smartphones de milieu de gamme tout en continuant à proposer de bonnes performances pour le gaming. Tout comme le Realme GT classique, le Master Edition prend également en charge le système de refroidissement à chambre à vapeur, qui va permettre de réduire la température, et de permettre au téléphone de fonctionner avec des performances élevées.

Au niveau de l’autonomie, le constructeur chinois propose une batterie de 4300 mAh. Une autonomie revue à la baisse par rapport au modèle classique, mais le smartphone pourra tenir une journée voire plus — cela déprendra de votre consommation. De ce fait, Realme a tenu à proposer la compatibilité avec la charge rapide et grâce à la présence du Super Dart 65 W, le GT Master Edition aura besoin de seulement 33 minutes pour être rechargé complètement.

