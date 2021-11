Realme GT Master Edition : ce puissant smartphone n’est qu’à 253 euros

Le Realme GT Master Edition est le flagship killer le plus abordable du moment à l'heure où nous écrivons ces lignes, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui puisque son prix passe de 349 euros à seulement 253 euros sur Cdiscount, pour la version avec 128 Go de stockage.

Chez Realme, la mention « Master Edition » de son récent smartphone milieu de gamme se traduit par une version allégée du Realme GT classique. On retrouve toujours des composants premium pour l’écran ou la charge rapide et autre, mais la facture est tout simplement un peu moins élevée, surtout en ce moment avec une réduction de presque 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du Realme GT Master Edition

L’écran Super AMOLED à 120 Hz

La puissance élevée du Snapdragon 778G

La charge ultra rapide Super Dart jusqu’à 65 W

Au lieu de 349 euros habituellement, le Realme GT Master Edition compatible 5G (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 253 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT Master Edition. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des points communs avec le Realme GT

Comme dit précédemment, le Realme GT Master Edition est un modèle un peu plus modeste que le smartphone dont il s’inspire. Il reprend donc évidemment quelques bons éléments de son grand-frère, comme l’excellent écran Super AMOLED afin d’observer de superbes contrastes infinis sur une diagonale de 6,43 pouces. La dalle affiche également une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz pour améliorer toujours plus l’expérience visuelle.

Pour la photo, les deux smartphones sont d’ailleurs logés à la même enseigne avec une triplette de 64 + 8 + 2 mégapixels, même si le capteur principal est un peu plus grand sur la version Master Edition. Ce n’est pas forcément le photophone de l’année, mais il propose tout de même de capturer des scènes agréables quand les bonnes conditions lumineuses sont réunies. Il peut aussi filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde. Les selfies sont en revanche à l’honneur, puisque la caméra avant passe de 16 à 32 mégapixels.

Quelles sont les différences ?

Le Realme GT classique propose une puissance aussi élevée que les meilleurs flagships du moment en intégrant le Snapdragon 888, mais ce n’est pas le cas de cette Master Edition vendue moins cher. On retrouve tout de même un puissant processeur milieu de gamme de chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 778G épaulé par 6 Go de mémoire vie. Cette configuration dédiée au gaming propose une expérience fluide en jeu avec des graphismes poussés au maximum sur la plupart des titres du Play Store, tout en offrant évidemment une interface sans ralentissements au quotidien. De plus, cela permet aussi à ce smartphone d’être compatible avec le réseau 5G.

L’autonomie est également différente sur le papier, puisque le Realme GT possède une batterie de 4 500 mAh alors que la version Master Edition intègre quant à elle un accumulateur avec 200 mAh de moins. Mais, dans les faits, c’est à peu près similaire puisque le SoC est bien moins énergivore. Toutefois, on apprécie retrouver le même système de charge rapide ultra efficace, nommé Super Dart 65 W, qui permet de passer de 0 à 100 % en 30 minutes seulement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT Master Edition.

