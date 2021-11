Chute libre pour le prix du Realme GT Master Edition : de 349 € à 224 €

Le Realme GT Master Edition reprend les points forts du Realme GT en tentant de le descendre d'une gamme de prix. Proposant de belles performances, ce smartphone a tout pour plaire, d'autant plus qu’il ne vaut plus que 224 euros en ce moment sur Cdiscount, grâce à un code promo couplé à une ODR.

Le Realme GT Master Edition n’est autre que le récent flagship killer du constructeur chinois. Il s’agit là d’une version allégée du GT classique, avec un prix plus accessible sans faire trop de concessions sur la fiche technique. Pour moins de 350 euros, ce modèle offre de belles choses : une charge rapide, de belles performances et un appareil photo de 64 mégapixels. Il offre un rapport qualité-prix très convaincant, surtout avec cette offre qui fait baisser le prix de 125 euros.

Quels sont les points forts du Realme GT Master Edition ?

Il dispose d’un écran AMOLED rafraîchit à 120 Hz

Il offre de bonnes performances grâce à son SoC Snapdragon 778G compatible 5G

Ainsi qu’une charge rapide Super Dart 65 W

Avec un prix de lancement à 349 euros, le Realme GT Master Edition dans sa version 6 + 128 Go passe aujourd’hui à 224 euros sur le site Cdiscount, grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 3 janvier 2022 et en utilisant le code promo « MOINS25EUROS« .

Une version allégée qui fait peu de concessions

Le Realme GT Master Edition est une version un peu moins costaud que le GT master premier du nom, mais ça n’en reste pas moins un smartphone convaincant. En effet, le modèle Master Edition n’a pas grand-chose à envier à son aîné légèrement plus cher, car sur le papier l’écran possède les mêmes capacités. On retrouve donc une dalle AMOLED de 6,43 pouces, qui a l’avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz assurant une navigation parfaitement fluide. Et son apparence est loin d’être décevante, avec son écran aux bordures fines où l’on retrouve un poinçon situé en haut à gauche qui loge le capteur selfie Sony de 32 mégapixels.

D’ailleurs, autant vous soulager de suite, ce bon plan ne concerne pas la version conçue par le designer japonais Naoto Fukasawa, qui reprend le design d’une valise. Même si on apprécie au toucher le cuir végétal, ce look reste assez particulier. Autrement, une fois retourné, on découvre que le smartphone dispose d’un triple capteur photo. Il s’agit de la même composition que le GT originel, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un second ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Ce modèle ne brille pas par ses capacités photos et aura quelques limites en faible luminosité. Toutefois son capteur principal se montre efficace et délivrera des clichés corrects.

La preuve en est avec sa fiche technique solide et équilibrée

Comme dit précédemment, le Master Edition est une version allégée du GT classique qui a donc fait quelques concessions au niveau du processeur pour faire baisser le prix. Il n’a donc pas le droit au puissant Snapdragon 888, et embarque le Snapdragon 778G avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration n’est certes pas la plus puissante de Qualcomm, mais elle remplit parfaitement ses fonctions tout en vous permettant d’accéder au nouveau réseau ultra-rapide. Le Realme GT Master Edition rivalise avec le OnePlus Nord 2, venant même faire mieux que ce dernier, pourtant vendu quelque 50 euros plus chers. C’est un smartphone très fluide et efficace au quotidien, qui n’accuse que de rares chargements et ralentissements lors du lancement d’app, mais le sera un peu moins lors de jeux gourmands poussés dans les conditions graphiques les plus élevées.

De plus, comme le Realme GT classique, le Master Edition prend en charge le système de refroidissement à chambre à vapeur, qui va permettre de réduire la température, et de permettre au téléphone de fonctionner avec des performances élevées. Au niveau de l’autonomie, le constructeur chinois propose une batterie de 4300 mAh. Une autonomie revue à la baisse par rapport au modèle classique, mais le smartphone pourra tenir une journée voire plus — cela déprendra de votre consommation. C’est pourquoi on apprécie fortement le choix de la marque, de proposer une compatibilité avec la charge rapide qui est efficace. Eh oui, avec ce téléphone vous êtes assuré d’avoir de la batterie grâce à la présence du Super Dart, qui permet d’avoir une charge complète en seulement 33 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Realme GT Master Edition.

