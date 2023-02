Avec 150 € de réduction, la Garmin Venu 2 devient le prétexte idéal pour se remettre au sport

Les montres connectées sont de plus en plus plébiscitées, notamment auprès des sportifs qui ont besoin d'avoir un œil sur leurs performances. On entend le plus souvent parler des Smartwatches de Samsung et d'Apple mais Garmin, une entreprise spécialisée dans le GPS, a elle aussi pu faire usage de tout son savoir-faire pour mettre au point ses propres montres. L'une d'elles, la Garmin Venu 2, est disponible pour 256,62 euros au lieu de 399 euros.

C’est un constat effrayant rapporté ce 20 février par des chercheurs de l’Inserm : près d’un Français sur deux est en surpoids et le taux d’obésité chez les adultes a doublé en 30 ans. Le remède, lui, est inchangé. Pratiquer une activité physique régulière est l’un des meilleurs moyens d’éviter la prise de poids, mais il manque souvent le temps ou la volonté de le faire. Une montre connectée dédiée au sport pourrait être un bon moyen de se motiver et d’être accompagné. D’ailleurs, ça tombe bien puisque la Garmin Venu 2 profite en ce moment d’une réduction de près de 150 euros sur son prix d’origine.

Les points forts de la Garmin Venu 2

Un suivi des mesures de santé et du GPS efficace

L’autonomie d’une dizaine de jours

Un design tout en sobriété

Lancée à 399 euros, puis affiché au prix barré de 329 euros actuellement, la Garmin Venu 2 est maintenant disponible en promotion à 256,62 euros chez Rue du Commerce.

Une montre sobre orientée vers le sport

À première vue, la Garmin Venu 2 ressemble à n’importe quelle montre en cuir classique, un design sobre totalement assumé par le constructeur puisque ce qui compte, c’est ce qu’il y a à l’intérieur. Avec son diamètre de 135 à 200 mm, elle se destine aux gros poignets. Les personnes ayant des poignets plus fins doivent plutôt se diriger vers la Garmin Venu 2S. Nous avons donc là un modèle plutôt imposant avec un écran de 45 mm de diamètre, mais tout de même légère à porter.

L’écran est une dalle AMOLED de 1,3 pouce avec une résolution de 416 x 416 pixels. Avec 320 pixels par pouce, l’écran est agréable à regarder, l’affichage est net, lumineux et le contraste excellent. La luminosité peut même s’ajuster automatiquement sur trois niveaux selon votre environnement et vous pouvez manuellement la régler sur dix niveaux. Avec sa protection Gorilla Glass 3 et son étanchéité 5 ATM, elle pourra très bien vous suivre dans vos randonnées extrêmes que jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Un coach qui vous suit partout et longtemps

Que ce soit sur la Garmin Venu 2 ou les autres montres connectées de cette marque, le suivi GPS est particulièrement efficace, il faut dire que c’est la spécialité de l’entreprise américaine. En plus des classiques compteur de pas, cardiofréquencemètre et oxymètre, la Garmin Venu 2 peut calculer avec précision la distance parcourue lors d’un entraînement ainsi que votre allure, le suivi de votre tracé et le nombre de calories dépensées. Étant particulièrement efficace, le GPS est très énergivore. L’autonomie a d’ailleurs été calculée à une dizaine de jours en utilisation moyenne.

Si cette montre connectée n’est pas au niveau des modèles Samsung ou Apple, c’est parce qu’elle présente quelques lacunes. L’impossibilité de passer des appels et l’absence de haut-parleurs par exemple. Installer des applications tierces est possible avec le Store maison de Garmin, mais la navigation sur l’interface est d’un compliqué… Il vaut mieux se concentrer sur une utilisation exclusivement sportive où la montre propose des fonctionnalités abouties, telles que l’estimation de l’âge physique ou le « Body Battery », un genre de coach virtuel qui vous donnera des conseils sur votre repos et les séances de récupération.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Venu 2.

Besoin d’un compagnon pour se remettre au sport ?

