LG XBOOM 360 : cette enceinte Bluetooth sons et lumières est à moitié prix durant les soldes

Sortie fin 2022 dans le catalogue de LG, l'enceinte connectée XBOOM 360 XO3 est un petit concentré de technologies qui promet d'égayer votre quotidien avec vos sons préférés et un peu de couleur. Avec une diffusion à 360° et un éclairage personnalisé, elle conviendra autant pour vos soirées que pour vos sessions de sport en intérieur et vos moments de détente. Elle a beau être récente, cette enceinte n'échappe pas aux soldes d'été puisque son prix chute de 199,99 euros à 99,99 euros chez Darty.

La LG XBOOM 360 XO3 est une enceinte connectée qui allie design et performances, avec son éclairage intégré capable de diffuser un panel de millions de couleurs, elle peut également faire office de lampe connectée. Avec ses fonctionnalités, elle se montre polyvalente et, de plus, elle est quasiment sans défauts. L’enceinte idéale à emmener avec vous en vacances, et les soldes d’été tombent à point nommé puisque vous pouvez en ce moment mettre la main dessus pour 100 euros de moins chez Darty.

La LG XBOOM 360 XO3 en bref

Un son omnidirectionnel d’une puissance de 2 x 25 W RMS

Une autonomie s’étalant jusqu’à 20 heures

Une certification IP54 pour l’emmener au bord de la piscine

Un éclairage personnalisable avec plus de 16 millions de couleurs

Lancée à 249,99 euros puis proposée habituellement à 199,99 euros, la LG XBOOM 360 XO3 est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Darty grâce à une réduction de 50 euros et à cette offre de remboursement de 50 euros.

Une véritable lampe musicale

La LG XBOOM 360 XO3 est une véritable prouesse autant au niveau des performances sonores que du design, au point que cette enceinte a remporté un Red Dot Design Award et un iF Design Award. Son look lui permet de se fondre dans un salon ou dans une chambre en se faisant passer pour une lampe d’appoint, mais cette structure permet également au son de se diffuser uniformément dans toutes les directions. La LG XBOOM 360 XO3 a par ailleurs une certification IP54, vous pouvez l’emmener au bord de la piscine sans craindre les éclaboussures, mais il ne faudra en aucun cas l’immerger.

En plus de son design réussi, cette enceinte Bluetooth propose des performances sonores de haute volée avec une technologie de son à 360° et un système de haut-parleurs trois voies. Nous avons ici un haut-parleur d’aigus au niveau du dôme avec un revêtement en soie, un haut-parleur de medium en fibre de verre et un haut-parleur de graves de quatre pouces au niveau de la base. Le tout est accompagné de deux radiateurs passifs pour des basses puissantes à faible distorsion. De manière générale, le son est puissant et réussi malgré un peu de distorsion quand on pousse le volume.

Illuminez vos soirées avec plusieurs modes d’éclairage

L’une des originalités de cette LG XBOOM 360 XO3 est son éclairage connecté vous permettant de mettre de l’ambiance autrement et de stimuler tous vos sens. Grâce à l’application XBOOM, vous pouvez personnaliser l’éclairage de l’enceinte avec un panel de 16,8 millions de couleurs afin de donner une nouvelle saveur à votre immersion sonore. Vous avez également accès à neuf préréglages d’éclairage, avec notamment un mode Fête, un mode Naturel et un mode Ambiant qui s’adapte à votre environnement.

En plus de mettre de l’ambiance à vos soirées ou de rythmer vos séances de yoga, vous pouvez utiliser deux de ces enceintes pour en faire un système home cinema avec un TV LG. Avec le Bluetooth Surround, vous profiterez d’un son immersif en regardant un film, une série ou pourquoi pas en jouant à un jeu vidéo. Enfin, la LG XBOOM 360 XO3 embarque une batterie de 3900 mAh capable de tenir 20 heures, la recharge avec un câble USB-C prend cinq heures.

