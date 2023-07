Ce TV TCL 4K QLED de 55 pouces (compatible Dolby Vision) passe sous les 500 euros

Envie de changer de téléviseur, sans payer le prix fort ? Nous avons ce qu’il vous faut : ce TV QLED de chez TCL de 55 pouces est bradé à 419 euros contre 599 euros habituellement chez Boulanger.

TCL propose des TV QLED généralement plus abordables que les autres modèles existants sur le marché, en tout cas sur le marché européen. Ce modèle de 55 pouces, le TCL 55C645 — HDMI 2.1, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos — est un bon exemple et il perd 100 euros sur son prix chez Boulanger grâce à une offre de remboursement (ODR).

Le TV TCLÂ 55C645 en bref

Une dalle QLED de 55Â pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Google TV intégré

Habituellement proposé à 599 euros puis remisé à 519 euros chez Boulanger, le TV QLED TCL 55C645 est aujourd’hui disponible en promotion à 419 euros grâce à une ODR.

Une TV QLED qui maîtrise son sujet

TCL est un géant de l’électronique grand public en Chine qui tente depuis quelques années de s’imposer sur le marché européen en misant sur l’accessibilité de ses produits innovants. Dans ce cas-ci, il s’agit d’un téléviseur embarquant une dalle QLED de 50 pouces avec une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). Il dispose de pieds de part et d’autre assez discrets et s’adaptera plutôt bien à son environnement.

Malgré son positionnement tarifaire, TCL n’a pas trop fait de compromis sur sa fiche technique, avec évidemment la compatibilité HDR 10+, mais aussi, et surtout, le Dolby Vision pour une qualité de luminosité optimale. Le son n’est pas non plus en reste avec l’intégration de la technologie Dolby Atmos permettant un rendu sonore ultra immersif qui émule la spatialisation sonore à 360 degrés (même si limité à 2x 10 W de puissance). Il ne s’agit pas non plus d’une dalle 120 Hz, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X par exemple. Toutefois, vous apprécierez la présence de 2 ports HDMI 2.1 et aussi la présence de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui permet de passer son TV en mode jeu automatiquement.

Google TV en guise d’OS

Un des gros avantages de ce TCL 55C645 est de disposer d’une interface Google TV et d’ainsi pouvoir bénéficier de l’ensemble des applications du Google Play Store sans avoir à brancher un boîtier externe. Vous pourrez ainsi profiter des services de SVOD comme Netflix, Amazon Prime ou même YouTube directement en pilotant votre contenu via la télécommande fournie.

Du côté de la consommation électrique, elle reste maîtrisée avec 155 Watt au maximum (HDR activé) et 84 Watts dans la plupart des cas, soit dans la moyenne basse de ce type de téléviseurs.

