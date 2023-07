Cette enceinte de chez Harman Kardon est à un prix exceptionnellement bas pour les soldes

L'enceinte Bluetooth et Wi-fi Harman Kardon Citation 300 est une enceinte design capable de délivrer une bonne puissance sonore.. Actuellement, il est possible de la trouver à plus de la moitié de son prix : 200 euros au lieu de 450 euros chez Boulanger.

Lorsque l’on souhaite acheter une enceinte pour son domicile, sa qualité sonore et son design sont deux critères que l’on prend généralement en compte. Le modèle Citation 300 de la marque Harman Kardon fait fort sur ces deux points, puisqu’elle propose, non seulement un format et un visuel agréable, mais aussi un son puissant. Si cette enceinte Bluetooth vous faisait de l’œil pour agrémenter votre intérieur, le moment est idéal pour sauter le pas, car elle est actuellement disponible en promotion à 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Harman Kardon Citation 300

Un design moderne

Avec connectivité Bluetooth 4.2 et Wi-Fi

Un son puissant adapté aux intérieurs

Initialement affichée à 449 euros, l’enceinte Bluetooth Harman Kardon Citation 300 est désormais disponible à 199,99 euros chez Boulanger.

Un design élégant parfait pour l’intérieur

Harman Kardon Citation 300 apporte dans une taille compacte et surtout un haut niveau de finition qui rend l’objet élégant posé partout. Elle est avant tout pensée pour être utilisée à l’intérieur par son amplitude sonore. Cela est mis en avant par sa compatibilité avec sa compatibilité Google Assistant et son microphone intégré. L’enceinte est aussi compatible avec le Mult-room via Google Home, ce qui peut être pratique pour avoir un son diffus dans toute une maison par exemple. Notez qu’elle pèse tout de même 4,1 kg ce qui l’empêche forcément d’être transportable partout, même si elle est équipée d’une poignée située sur le dessus.

L’enceinte peut également être chargée sans fil en peu de temps. Cela peut être fait via le socle inclus ou via un câble de chargement USB.

Bluetooth 4.2 + Wi-Fi

La Citation 300 est un modèle sans-fil qui fonctionnera à l’aide du Bluetooth 4.2, mais aussi Wi-Fi pour une transmission encore plus nette et le fait de l’activer depuis n’importe où. Autrement, au niveau de sa qualité sonore, l’enceinte sera capable de diffuser un son puissant grâce à ses haut-parleurs RMS de 100 watts. Mention spéciale d’ailleurs pour la puissance des basses qui a été saluée par plusieurs utilisateurs.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).