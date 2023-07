Ce kit avec 2 caméras Arlo Pro 4 + un panneau solaire chute sous les 200 € pendant les soldes

Les caméras connectées Arlo Pro 4 comptent parmi les plus efficaces du marché. Mais elles sont aussi très onéreuses. Heureusement, il est actuellement possible d'acquérir deux Arlo Pro 4, accompagnées d'un panneau solaire, pour 199,99 euros au lieu de 349,99 euros chez Boulanger.

Angle de vision à 160°, des images en définition 2K, une détection efficace des mouvements et même un projecteur doublé d’une sirène en cas de présence suspecte : grâce à toutes ses caractéristiques efficaces, la caméra de surveillance Arlo Pro 4 peut tout à fait aider celles et ceux qui souhaitent surveiller leur domicile à tout moment. Mais la qualité a un prix, et les Arlo Pro 4 sont habituellement très chères. Heureusement, les soldes d’été sont passés par là et il est actuellement possible d’acquérir un kit contenant deux Arlo Pro 4 et un panneau solaire pour moins de 200 euros grâce à une promotion doublée d’un code promo.

Ce qu’il faut savoir sur ce kit Arlo Pro 4

Une caméra de surveillance qui filme en 2K

Un projecteur et une alarme intégrés

Un panneau solaire pour recharger les caméras

Initialement affiché à 349,99 euros, puis réduit à 249,99 euros, le kit comportant deux caméras Arlo Pro 4 et un panneau solaire est désormais proposé à 199,99 euros chez Boulanger grâce au code promo ARLOLIVE20.

Une caméra sans fil facile à installer

C’est l’un des atouts principaux de la caméra de sécurité connectée Arlo Pro 4 : son installation facile, que la marque a absolument tenu à proposer pour convaincre de nouveaux clients. Ainsi, pour la faire fonctionner, il suffira de la fixer (un support magnétique est fourni), de la raccorder au Wi-Fi de la maison (2,4 GHz) et de la connecter à l’application de la marque après avoir scanné le QR code pour lancer la configuration. Notez également que la caméra Arlo Pro 4 est sans fil, et ne nécessitera pas de Smart Hub pour se mettre en marche. Sachez d’ailleurs qu’une fois installée, la caméra pourra résister aux intempéries (IP66) et aux UV, et pourra même affronter des températures extrêmes (de -20 °C à 45 °C).

Côté autonomie, les caméras Arlo Pro 4 sont capables de rester actives durant six mois, soit l’assurance d’être tranquille pour un bon bout de temps. Leur batterie pourra également être rechargée avec l’énergie solaire grâce au panneau solaire fourni dans ce kit. Un petit geste pour la planète, ça ne se refuse pas.

Filme en 2K à 160 degrés

Les caméras Arlo Pro 4 peuvent filmer des images en 2K avec un angle de vision de 160°, soit l’assurance de couvrir une zone plus large. Ces modèles supportent également le HDR. Côté qualité de l’image, les vidéos offriront un beau niveau de détails, et des couleurs bien retranscrites. Le mode nocturne sera tout aussi compétent. Notez également que la caméra dispose d’un zoom x12, utile pour capter un détail lointain, mais l’image sera naturellement moins détaillée.

Les Arlo Pro 4 sont aussi munies de la détection de mouvements, et dès qu’une présence suspecte sera repérée, une notification sera envoyée sur votre smartphone. D’autres moyens de dissuasion sont aussi disponibles, comme un projecteur et même une sirène, qui peut se déclencher automatiquement ou manuellement depuis l’application. Des haut-parleurs et des micros embarqués vous permettront quant à eux d’échanger avec vos visiteurs. Enfin, les assistants vocaux Google Assistant et Alexa seront de la partie pour vos requêtes vocales. Et si vous souhaitez bénéficier d’autres fonctionnalités, comme le stockage des vidéos dans un cloud, vous devrez souscrire à un abonnement.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2023 ?

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.