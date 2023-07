Puissante et robuste, cette trottinette Pure Electric perd 100 € durant les soldes d’été

Marre des embouteillages ou de la qualité des transports en commun qui ne cesse de se dégrader ? Il est donc temps de se convertir à une forme de mobilité plus douce, plus pratique et beaucoup moins coûteuse sur le long terme. Les trottinettes électriques font désormais partie intégrante de nos paysages urbains et eux aussi font l'objet de promotions durant les soldes d'été, tel que ce modèle de Pure Electric dont le prix passe de 599,99 euros à 499,99 euros chez la Fnac.

Pure Electric est une jeune marque britannique spécialisée dans les trottinettes électriques et les VAE et fondée en 2018 par l’entrepreneur Adam Norris (le père du pilote de Formule 1 Lando Norris). L’enseigne s’est déjà répandue outre-Manche afin de participer à la révolution des nouvelles mobilités et l’un de ses derniers modèles de trottinettes électriques, la Pure Air3 Pro, n’échappe pas aux réductions des soldes d’été avec cette promotion de 100 euros chez la Fnac.

La Pure Electric Pure Air3 Pro en quelques points

Un moteur dont la puissance grimpe jusqu’à 710 W

Une bonne autonomie de 40 km

Une certification IP65

Au lieu de 599,99 euros habituellement, la Pure Electric Pure Air3 Pro est maintenant disponible en promotion à 499,99 euros chez la Fnac.

Une trottinette robuste dans tous les sens du terme

La particularité des trottinettes Pure Electric est de proposer des véhicules plus stables et donc plus sécurisés, ses premiers modèles proposaient des repose-pieds de part et d’autre du cadre central pour une conduite plus confortable. Ce n’est cependant pas le cas de cette Pure Air3 Pro qui reprend le traditionnel plateau central mais ne néglige pas pour autant la sécurité de son conducteur en incluant des feux avant et arrière signalant un freinage, des clignotants sur le guidon et le système Pure Control qui fait revenir doucement le guidon à sa position initiale après l’avoir tourné.

Ce modèle est idéal pour vos déplacements entre votre domicile et votre travail, sa certification IP65 lui permet notamment de braver les éléments et de rouler durant les averses. Les pneus de 10 pouces sont très résistants à la crevaison et le frein à tambour arrière est réactif et demande peu d’entretien. Étant donné qu’elle est pliable, vous pourrez la ranger un peu n’importe où. Le problème est que ses 16,5 kg se font sentir, et pas qu’un peu, lorsqu’il s’agit de la transporter.

Les fortes pentes ne lui font pas peur

La Pure Electric Pure Air3 Pro embarque un moteur d’une puissance de 500 W par défaut et capable de grimper jusqu’à 710 W afin de gérer les pentes efficacement. Cette puissance donne également de belles accélérations, atteindre la vitesse de pointe de 24 km/h ne prend que deux à trois secondes. Vous avez d’ailleurs le choix entre plusieurs modes de vitesse sur l’écran tactile, du mode piéton au mode sport. Ce même écran vous donne toutes les informations à avoir sur votre conduite, telles que la vitesse et l’autonomie restante.

En parlant d’autonomie, celle de la Pure Electric Pure Air3 Pro est plutôt bonne. Le constructeur britannique annonce une autonomie d’environ 40 kilomètres grâce à une batterie de 9600 mAh mais il y a certains facteurs qui peuvent revoir ce chiffre à la baisse comme le poids du conducteur ou les conditions météorologiques. De quoi faire quelques allers-retours entre votre domicile et votre lieu de travail dans la semaine. La recharge complète prend jusqu’à 6 heures.

N’oubliez pas que le port d’un casque est recommandé sur ce type de véhicule et de rester prudent en conduisant.

Soldes d'été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d'été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit.

