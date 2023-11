Amazon profite du Black Friday pour baisser le prix de l’iPad 10 (2022)

Si l'iPad 10 d'Apple vous fait de l'œil depuis un moment et que vous attendiez une baisse de prix pour l'acheter, c'est le moment ! Pour le Black Friday, on trouve la tablette à 509 euros au lieu de 589 euros de base.

L’iPad 10 est un très bon produit, juste pour sa qualité de fabrication et son expérience assez irréprochable. En revanche, son prix aux alentours de 600 euros, peu en freine plus d’un… Heureusement, grâce au Black Friday, il est possible d’économiser 80 euros sur la tablette Apple.

Ce qu’on apprécie de l’iPad 10 (2022)

La qualité de fabrication

L’écran bien calibré

iPadOS, un plaisir à manipuler

L’iPad 10 (2022) d’Apple est disponible à 589 euros, mais à l’occasion du Black Friday Week, on retrouve la tablette moins chère sur Amazon : 509 euros.

Un design qui fait plaisir aux yeux

Après un design daté sur l’iPad abordable d’Apple, la marque change la donne avec la 10ᵉ génération en se débarrassant des bordures autour de l’écran et le bouton Touch ID au centre. L’écran offre une meilleure immersion avec des bordures bien moins présentes, mais surtout égalisées.

Malgré sa technologie LCD, cette dalle de 10,9 pouces en 1 640 × 2 360 pixels ne donne jamais l’impression d’être de mauvaise qualité. Une plus grande définition n’aurait pas été de refus, mais la dalle se montre bien suffisante pour lire la presse, regarder des vidéos, surfer sur le Net ou jouer à de petits jeux. C’est un plaisir à manipuler avec ses 477 g et ses nouvelles tranches plates en aluminium — rappelant celle de l’iPhone. La qualité de fabrication est bien entendu au rendez-vous et la prise en main est très agréable.

Des performances suffisantes au quotidien

L’iPad 10 embarque la puce A14 Bionic, celle équipée sur les iPhone 12. Elle a encore de beaux restes et suffit amplement pour un usage de loisir, comme naviguer sur le net, regarder des vidéos. Mais sur des usages un peu plus lourds, comme Genshin Impact, il faut être prêt à effectuer quelques concessions. Le jeu tourne à 30 FPS seulement et en moyen, au-delà, l’expérience n’est pas fluide. Si vous avez absolument besoin de puissance toutefois, préférez un iPad M2 ou M1.

C’est surtout le logiciel iPadOS qui apporte la réelle plus-value dans les usages. Simple à prendre en main, cet OS regorge d’applications, de widgets, et ne manque pas de fluidité. L’une des nouveautés marquantes sur cette génération, c’est l’apparition de l’USB-C. Enfin, l’iPad peut tenir une journée et demie en usage intensif ou une semaine en l’utilisant ponctuellement. Avec un chargeur de 25 W, l’iPad fait le plein en plus d’une heure.

Retrouvez notre avis complet de l’iPad 10 (2022) d’Apple.

