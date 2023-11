Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : la meilleure tablette Android perd plus de 400 € pour le Black Friday

Ne cherchez plus, la meilleure tablette sous Android est lĂ et c'est la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung qui obtient ce titre. VoilĂ une occasion parfaite pour se l'offrir pendant le Black Friday puisqu'elle passe de 1199 Ă 789 euros.

Le marchĂ© des tablettes haut de gamme est dominĂ© par Apple avec ses iPad. Pourtant, cela fait des annĂ©es que Samsung fabrique ses propres tablettes tactiles sous Android. Son fleuron de 2023 n’est rien d’autre qu’un monstre de 14,6 pouces, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra qui peut largement ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme la meilleure ablette Android actuellement sur le marchĂ©. Si son prix pouvait en rebuter certains, elle devient franchement plus abordable pendant le Black Friday et perd un peu plus de 400 euros sur Rakuten.

Les atouts de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Un superbe Ă©cran AMOLED de 14,6 pouces pouvant monter Ă 120Hz

La puissance du Snapdragon 8 Gen 2 with Galaxy boosté avec OneUI

Une bonne journĂ©e d’autonomie

Disponible dans sa version 256 Go (version Gris Anthracite) à un prix de lancement à 1199 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE est actuellement remisée à 789 euros sur Rakuten en utilisant le code BLACK40 lors de la commande.

Une tablette, on ne peut plus Premium

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ne fait pas dans la dentelle quand il s’agit de sa fiche technique. Tout d’abord, avec son Ă©cran gigantesque pour une tablette : une dalle AMOLED de 14,6 pouces (2960 x 1848 pixels) avec un taux de rafraĂ®chissement adaptatif pouvant monter jusqu’Ă 120 Hz et descendre jusqu’Ă 30 Hz. La compatibilitĂ© HDR10+ est aussi au rendez-vous. Dans ses entrailles, on retrouve le Snapdragon 8 Gen 2 with Galaxy, un dĂ©rivĂ© du SoC pour les appareils haut de gamme de Qualcomm, crĂ©Ă© pour les produits de Samsung uniquement. Le tout est complĂ©tĂ© par 12 Go de RAM. C’est une tablette affichĂ©e comme plus puissante que la majoritĂ© des smartphones du marchĂ© et bien sĂ»r, la Galaxy Tab S9 Ultra pulvĂ©rise les tablettes concurrentes, mis Ă part peut-ĂŞtre l’iPad Pro 11 M2.

La conception Samsung en plus

L’ardoise du gĂ©ant corĂ©en accueille Ă©videmment l’excellente interface One UI 5.1.1 de Samsung couplĂ© Ă Android 13, qui rend la navigation agrĂ©able et fluide, avec un telle puissance, les options de personnalisation et le multitâche sont Ă dĂ©lice Ă utiliser. La partie photo n’est pas en reste et mĂŞme si elle n’est pas au nouveau d’un smartphone haut de gamme, elle fait bien le job, surtout pour une tablette. On a le droit Ă un capteur principal de 12 Mpx qui propose des clichĂ©s corrects et notamment deux capteurs selfie grand angle et ultra-grand-angle, parfait pour les visio.

Si vous comptez y passer du temps, sachez qu’elle est dotĂ©e d’une batterie de 11 200 mAh. La Tab S9 Ultra est capable de tenir pendant toute une journĂ©e. Enfin, pour la recharge, il ne faudra pas ĂŞtre pressĂ©e puisque son chargeur permet de rĂ©cupĂ©rer 100 % de l’énergie en 120 minutes. Ă€ noter, le S Pen est de la partie — de quoi ravir les plus crĂ©atifs.

