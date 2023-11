Il n’y a que le Black Friday pour faire baisser le prix du Chromecast avec Google TV en 4K

Les clés HDMI ont le vent en poupe puisque ces appareils permettent de streamer ses contenus préférés sur n'importe quel TV et certains modèles adoptent même la définition 4K et le Dolby Atmos. De quoi moderniser un TV avec un OS vieillissant ou ne jamais louper les derniers épisodes de sa série si l'on est souvent en déplacement. Le Google Chromecast TV (4K) est l'une des meilleures références du marché et il est en promotion à 53,98 euros au lieu de 69,99 euros.

Le Google Chromecast TV (4K) n’est pas le produit le plus connu de la firme de Mountain View, mais c’est l’un des plus réussis. Cette télécommande permet de streamer ses contenus préférés sur n’importe quel TV tout en profitant des meilleures normes comme la 4K et le Dolby Atmos. À l’heure du Black Friday, le Google Chromecast TV (4K) est en promotion sur Amazon et c’est si rare que nous devions le souligner.

Le Google Chromecast TV (4K), c’est quoi ?

Une clé HDMI au design passe-partout

Une interface réussie

Compatible 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Google Chromecast TV (4K) est maintenant disponible en promotion à 53,98 euros chez Amazon.

Une télécommande pratique

Avec sa forme oblongue avec un connecteur HDMI et un port USB-C à son extrémité, le Chromecast est un objet facilement reconnaissable. Il a été pensé pour être branché discrètement derrière un TV, à l’instar du dongle du Fire TV Stick d’Amazon ou de ceux de Xiaomi et de Nokia. Toutefois, il faut retenir que ce petit objet a obligatoirement besoin d’une alimentation externe pour fonctionner et que le port USB-C ne suffit pas pour cela. Il faut utiliser le bloc USB-C et le câble associé dans la boîte.

Une fois le Chromecast connecté au téléviseur, la configuration peut commencer. Celle-ci peut s’effectuer directement avec la télécommande ou sur un smartphone via l’application Google Home. Pendant le processus, le Chromecast se connecte au réseau Wi-Fi et installe les services au choix tels que Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Molotov TV, etc… La télécommande elle-même embarque des boutons pour accéder directement à Netflix ou YouTube et pour activer Google Assistant.

En 4K avec des traitements d’image et de son

Le Google Chromecast TV (4K) mobilise un système d’exploitation complet basé sur Android TV et mobilisant l’interface de Google TV qui met les films et séries au premier plan, avant les plateformes de streaming elles-mêmes. On y retrouve également un genre de Google Play Store qui prend la forme de l’onglet « Applications », ce qui signifie que c’est bien Google qui à la main sur les mises à jour. L’expérience est agréable, fluide, mais on peut regretter que certaines applications soient aux abonnés absents.

Enfin, la grande force de ce Google Chromecast TV est qu’il est possible de profiter de ses contenus favoris en définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels) avec le support de traitements d’image comme le Dolby Vision et le HDR10 qui étend la plage dynamique de l’affichage afin d’obtenir une image plus contrastée et détaillée. La partie audio n’est pas en reste puisque l’on retrouve aussi le Dolby Atmos qui ajoute de la verticalité au son, avec une barre de son, le résultat promet d’être bluffant !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Chromecast TV (4K).

