L’excellente série C4 des TV 4K de LG est à prix cassé pour la Black Friday Week chez Boulanger, le top pour les cinéphiles en quête d’immersion

Avec ses modèles C4 de 2024, LG a opéré une belle montée en gamme sur les téléviseurs connectés. Meilleur taux de rafraîchissement, luminosité améliorée… Retrouvez notamment le LG OLED55C4 à avec 800 euros de réduction pendant la Black Friday Week.

Les téléviseurs C4 de chez LG ont été dévoilés lors du CES 2024, en janvier précisément. Avec eux, il y avait les modèles M4, G4 ou encore B4. Durant la Black Friday Week, Boulanger baisse le prix de nombreuses références, surtout le OLED55C4 et le OLED48C4, deux modèles qui sont respectivement affichés avec 800 euros et 300 euros de réduction.

Les points forts du LG OLED55C4

Vous bénéficiez des technologies VRR et ALLM pour le gaming

La fonction Brightness Booster pour une meilleure luminosité

Vous bénéficiez d’une dalle OLED evo 4K à 144 Hz

Si jamais vous cherchez un nouveau téléviseur, sachez que le LG OLED55C4 passe de 1 990 euros à 1 190 euros. Si vous n’avez pas la place, il y a un modèle plus petit, le LG OLED48C4, qui est aussi en promotion et qui passe de 1 290 euros à 990 euros.

Une expérience visuelle et ludique de haut niveau

Le LG OLED55C4 se distingue par des performances visuelles impressionnantes, grâce à une dalle OLED evo en 4K (3 840 x 2 160 pixels) optimisée par la puce Alpha 9 Gen 7. Cette dernière intègre la technologie Brightness Booster, qui améliore la luminosité et le traitement des contenus HDR avec l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro. La fluidité est également au rendez-vous, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, même sur les plus petits modèles de la série (42 et 48 pouces). Si vous jouez, vous allez aimer la compatibilité VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, G-Sync et Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz. Vos jeux n’auront jamais été aussi beaux !

L’audio, bien que correct, reste en retrait avec un système 2.2 de 40 W RMS comprenant deux haut-parleurs avant et deux woofers. Les formats Dolby Atmos et DTS sont pris en charge, tandis que la fonction WOW Orchestra permet une synchronisation avec une barre de son LG pour une scène sonore plus immersive. Cependant, les basses restent limitées pour un rendu réellement percutant, ce qui incite à l’ajout d’une barre de son.

Un design et une interface qui ont la modernité en commun

Avec seulement 4 mm d’épaisseur sur la partie supérieure et un pied central stable, le LG OLED55C4 se veut élégant et pratique à poser, même sur les meubles les moins larges. Malgré tout, le pied non pivotant limite légèrement sa flexibilité. Le dos texturé et les guides pour les câbles apportent une finition soignée et pratique. La connectique complète, incluant quatre ports HDMI 2.1, garantit une compatibilité avec vos périphériques externes les plus modernes.

Côté logiciel, le téléviseur bénéficie de webOS 24. Ce système inclut les applications incontournables de streaming, la compatibilité avec les assistants vocaux, ainsi que le protocole Matter pour un écosystème domotique unifié. La promesse de cinq ans de mises à jour logicielles assure une longévité appréciable. Enfin, l’intégration de Chromecast facilite le partage de contenu depuis des appareils Android ou iOS.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire le test complet du modèle au-dessus le LG OLED65C4, qui partage beaucoup de ses caractéristiques avec la version de 55″.

Et si jamais vous cherchez un téléviseur 4K connecté d’un autre calibre, vous pouvez jeter un œil sur ce que nous proposons dans notre guide d’achat.

