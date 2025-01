La Google Pixel Watch 3 perd déjà 140 € de son prix grâce à cette offre des soldes d’hiver

La Google Pixel Watch 3 est une montre connectée fonctionnant exclusivement sous Android avec des capteurs de suivi de santé et de sport, que vous retrouvez en ce moment pour les soldes à 259 euros au lieu de 399 euros.

La Google Pixel Watch 3 est une smartwatch avec écran tactile et rond, qui la démarque de l’Apple Watch, plutôt carrée. Elle est faite pour les possesseurs de smartphone d’Android et offre de nombreuses fonctions avancées. Elle a en plus l’avantage d’être récente et de bénéficier des dernières innovations de la marque. Pour les soldes d’hiver, cette montre sortie l’année dernière est déjà 140 euros moins chère.

Les avantages de la Google Pixel Watch 3

Wear OS offre une super expérience et la possibilité d’installer des applications tierces

Un écran AMOLED très lumineux, pratique en extérieur

Il y a pas mal de fonctions dédiées au sport

Alors que la Google Pixel Watch 3 coûte 399 euros, les bienfaits des soldes se font ressentir chez Darty puisque vous pouvez la commander pour 259 euros, dans sa version 41 mm. On trouve aussi le modèle 45 mm à 309 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Google Pixel Watch 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre connectée avec un design épuré

La Google Pixel Watch 3 se distingue de nombreux concurrents, notamment l’Apple Watch, par son écran tactile rond, là où les autres sont plutôt carrés ou rectangulaires. L’avantage, c’est qu’elle s’adapte à tous les types de poignets, donc tout le monde peut la porter, même si vous avez le bras fin.

L’écran est une dalle AMOLED qui affiche une définition de 408 × 408 pixels. Il est équipé d’un capteur de lumière ambiante qui permet d’adapter la luminosité automatiquement, avec un beau pic quand il y a beaucoup de soleil, ce qui permet de bien voir l’écran en extérieur. Une belle fiche technique même si elle est un peu en retrait par rapport à la Galaxy Watch 7.

Des fonctions bien utiles pour la vie de tous les jours et les sportifs

L’avantage de la Galaxy Watch 3, c’est de proposer une véritable extension de votre smartphone Android sur votre poignet. Déjà, vous pouvez consulter les notifications, les messages et même y répondre en utilisant l’écran tactile. Mais aussi, passer vos appels directement sur la montre, comme si vous étiez James Bond, ou encore utiliser l’assistant vocal de Google.

Avec Wear OS, vous pouvez installer des applications tierces, très pratique pour retrouver celles que vous utilisez le plus sur votre smartphone. Le vrai plus ce sont les capteurs de santé/sport dont la montre est pourvue : cardiaque, saturation en oxygène, ECG, altimètre, température cutanée, etc. Vous avez un suivi complet jour et nuit, même sur la qualité de votre sommeil, ce qui permet de détecter, par exemple, si vous faites de l’apnée du sommeil (ou pas). Tout ce qu’on pourrait lui reprocher c’est son autonomie de 24h en mode always-on, dans la moyenne, mais on aurait préféré mieux.

Si vous désirez en apprendre plus sur la Google Pixel Watch 3, un test complet vous attend sur Frandroid pour détailler toutes ses fonctions et ses possibilités.

Et si vous cherchez une montre connectée d’un autre calibre, plus orientée sport ou plus casual, vous pouvez consulter le guide complet consacré à ces petits appareils.

