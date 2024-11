Black Friday : voici le TOP 100 des meilleures offres du week-end pour cette édition 2024

Le sprint des nouvelles offres de la Black Friday Week s’achève pour cette semaine. Quelles sont celles qui ont retenu notre attention sur les meilleurs produits de 2024 ? Voici notre TOP 100.

Les e-commerçants ont dĂ©cidĂ© de mettre en ligne leurs offres Black Friday plus tĂ´t cette annĂ©e. On retrouve dĂ©jĂ en ligne des remises particulièrement intĂ©ressantes sur des produits exceptionnels de 2024. Afin d’y voir plus clair, on a sĂ©lectionnĂ© les meilleures offres sur les produits que l’on a très majoritairement tester sur Frandroid et qui sont pour la plupart prĂ©sents dans nos guides d’achat.

Smartphone

Samsung

Xiaomi

Apple

Google

Nothing

OnePlus

Gaming

PlayStation

Xbox

Nintendo Switch

Console Nintendo Switch OLED avec Mario Wonder et 12 mois Online : 310,45 euros au lieu de 349 euros chez Leclerc

Abonnement Switch Online 24 mois : 19,99 euros au lieu de 39,99 euros sur le Nintendo Shop

19,99 euros au lieu de 39,99 euros sur le Nintendo Shop Offres Black Friday eShop : disponible sur le eShop Nintendo

Asus

ROG Ally Z1 ExtrĂŞme 512 Go : 499 euros chez Boulanger et chez Asus

Domotique

Aspiration

Lumières

Nanoleaf Shapes Kit de démarrage : 129 euros au lieu de 199 euros sur Amazon

129 euros au lieu de 199 euros sur Amazon Philips Hue White and Color Ambiance Kit de démarrage : 106,39 euros au lieu de 149,99 euros sur Amazon

Sécurité

Périphériques

Casques et Ă©couteurs

Montres connectées

Casque VR

Meta Quest 3 512 Go : 549 euros au lieu de 699 euros sur Amazon

549 euros au lieu de 699 euros sur Amazon Casque VR PlayStation VR2 + Horizon Call Of The Mountain pour PS5 : 399 euros au lieu de 599 euros sur Micromania

Informatique

PC Portable

Composants PC

Si vous voulez profiter du Black Friday pour vous monter un PC, rendez-vous sur notre guide des meilleurs configs en promo pour le Black Friday 2024.

Tablettes

Rendez-vous sur notre guide dédié pour retrouver toutes les offres tablettes du Black Friday 2024.

Ecrans

NAS

Imprimantes 3D

TV & Audio

Forfaits Mobile et Box Internet

