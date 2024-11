RED by SFR met à son tour le paquet pour la Black Friday Week : son forfait 5G de 300 Go coûte moins de 10 €/mois

Les opérateurs qui proposent fréquemment des forfaits mobile pas chers se sont visiblement passé le mot : pendant la Black Friday Week, le forfait 5G de 300 Go doit être proposé à 9,99 euros par mois. Après Cdiscount, c’est RED by SFR qui met une telle offre à disposition jusqu’au 2 décembre.

Les opérateurs mobile rivalisent d’offres toujours plus intéressantes à l’approche du Black Friday. L’idée actuelle en vogue ? Proposer des enveloppes de données 5G bien généreuses à un tarif mensuel vraiment agressif. Aujourd’hui, c’est RED by SFR qui tentent de séduire de nouveaux clients avec son forfait mobile 5G de 300 Go à moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait RED by SFR ?

300 Go de données 5G en France métropolitaine + 27 Go en UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le bon réseau de SFR

Jusqu’au 2 décembre 2024, le forfait 5G de 300 Go de RED by SFR est proposé à 9,99 euros par mois. C’est évidemment sans engagement. La carte SIM triple découpe est quant à elle vendue à 10 euros.

Le MVNO Prixtel propose lui aussi un forfait 5G de 300 Go à 9,99 euros par mois, avec le réseau de SFR, mais celui-ci est flexible et peut grimper jusqu’à 350 Go pour un prix de 15,99 euros par mois.

Un forfait bien généreux

Si vous refusez d’arriver au 15 du mois avec une enveloppe de données 5G totalement épuisée, alors le forfait actuellement proposé par RED by SFR à l’occasion du Black Friday devrait bien vous intéresser. Cette offre comprend en effet 300 Go de 5G, soit largement assez pour passer un temps conséquent sur les réseaux sociaux, consulter moult sites Internet, regarder plusieurs épisodes de série en streaming à la suite ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils. Et grâce au réseau 5G, vous profiterez de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur votre smartphone. Il doit toutefois être compatible, bien sûr, et vous devrez être dans une zone couverte par le réseau 5G de SFR.

Par ailleurs, si vous voyagez dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, RED by SFR met également à disposition une enveloppe de 27 Go, ce qui est largement assez pour continuer à utiliser son forfait confortablement. Et si ce n’est pas assez, il reste toujours l’option de payer 5 euros en plus par mois pour bénéficier de 35 Go dans l’Union européenne et dans les DOM, dont 20 Go en Suisse, Andorre, au Canada et aux États-Unis.

Des communications illimitées, mais sous conditions

Le forfait de RED by SFR comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Notez tout de même qu’il faut respecter quelques conditions : chaque appel est coupé au-delà des 3h de communication et les appels, SMS et MMS sont limités à 200 destinataires différents par mois.

Enfin, le forfait fonctionne sans surprise avec le réseau de SFR, qui dispose d’ailleurs d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. En 4G, il couvre plus de 99 % de la population et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 8 355 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Pour en savoir plus sur l’opérateur, n’hésitez pas à lire notre avis sur RED by SFR.

Si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

