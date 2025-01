Carrefour est généreux pour la fin des soldes : les 13 deals qui valent le coup

Plus que quelques jours avant la fin des soldes, et Carrefour à quelques offres dans sa besace. Il y a de quoi se faire plaisir, pour tous les budgets. Voici les meilleures offres.Â

Le coup d’envoi des soldes d’hiver a été officiellement donné le 8 janvier 2025. Comme tant d’autres e-marchands, l’enseigne Carrefour se lance dans la course aux promotions et de notre côté, on a déniché quelques pépites dans son catalogue. Smartphones, TV, PC portable… Nous avons regroupé pour vous celles qui méritent votre argent.

Les meilleures offres des soldes chez Carrefour

HP Omen 27

Le moniteur gaming HP Omen 27 est une référence idéale pour les joueurs et joueuses exigeants qui privilégient la fluidité des images. En ce moment, il profite de 60 euros de remise pendant les soldes.

Les points essentiels de l’écran PC HP Omen 27

Une dalle FHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un faible taux de réponse

Compatible AMD FreeSync

Au lieu d’un prix barré à 249 euros, l’écran PC HP Omen 27 est remisé à 189 euros sur le site Carrefour.

iPhone 16 Pro (128 Go)

Pour la dernière démarque des soldes, Carrefour propose une belle offre si vous voulez acheter l’iPhone 16 Pro dans sa version 128 Go.

Les points forts de l’iPhone 16 Pro

La puce A18 Pro fait des petites merveilles

L’autonomie fait des progrès par rapport à l’iPhone 15

iOS 18, toujours la crème des OS en matière de personnalisation

L’iPhone 16 Pro dans sa version 128 Go est aujourd’hui vendu à 1 181 euros au lieu de 1 229 euros chez Carrefour.

Samsung Galaxy Tab S10+

La récente tablette Galaxy Tab S10 Plus de Samsung, dopée à l’IA, profite d’une promotion des plus alléchantes chez Carrefour pendant les soldes : elle coûte 200 euros de moins.

Les 3 points forts de la Galaxy Tab S10 Plus

L’IA de Samsung enfin sur tablette, Galaxy AI

Une dalle Dynamic Amoled 2X de 12,4 pouces

Une puce Dimensity 9300+ de MediaTek

Au lieu de 1 149 euros, la Galaxy Tab S10 Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 949 euros chez Carrefour.

Samsung Galaxy A25

Le Samsung Galaxy A25 est un bon smartphone parmi les milieux de gamme, d’autant qu’il est compatible 5G et qu’il a quelques atouts à faire valoir : son écran, son bloc photo et ses cinq années de patch de sécurité assurées.

Pourquoi choisir vers le Samsung Galaxy A25 ?

Pour profiter d’un écran AMOLED de 6,5″ à 120 Hz

Parce qu’il fait de belles photos et de belles vidéos

Parce qu’il promet 4 ans de mises à jour majeures et 5 ans de patch de sécurité

Au lieu de 319 euros à son lancement l’année dernière, le Samsung Galaxy A25 coûte en ce moment à 239 euros chez Carrefour.

Google Pixel 9

Le Google Pixel 9 est le modèle de base de la dernière génération de smartphones de la marque, mais qui est amplement puissant. À l’occasion des soldes, il coûte 150 euros de moins.

Les forces du Google Pixel 9

Son écran OLED de 6,3″ qui affiche 2424 × 1080 pixels à 120 Hz

La marque promet 7 ans de mises à jour, c’est énorme

Un nouveau design moderne et un côté photo au top

Vendu à 899 euros, le Google Pixel 9 s’affiche désormais en promotion à 749 euros chez Carrefour.

Samsung 55QN85D

Ce téléviseur 4K Samsung 55QN85D est équipé de Neo QLED, pour afficher une image aux couleurs éclatantes, aux contrastes marquées et un rendu naturel. Vous pouvez en plus compter sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’image automatiquement, même provenant de sources extérieures.

Les avantages du Samsung TQ55QN85D

Il est équipé du processeur NQ4 AI Gen2 qui assure l’upscaling 4K (entre autres)

Compatible Dolby Atmos sans-fil Q-Symphony pour un son de qualité

Les applications des FAI sont intégrées

De base à 1 499 euros, le téléviseur Samsung TQ55QN85D est en promotion à 899 euros chez Carrefour.

Lenovo Tab Plus

Entre son écran 2K à 90 Hz, son format compact et son chargeur rapide, la Lenovo Tab Plus est une tablette qui se destine clairement au divertissement. Cette référence a l’avantage de coûter moins cher à l’occasion des soldes.

La Lenovo Tab Plus en résumé

Une tablette compacte, avec une béquille intégrée très pratique

Une dalle 2K de 11,5 pouces à 90 Hz

La présence de haut-parleurs JBL avec Dolby Atmos

Sans oublier la charge rapide 45W

Au lieu d’un prix barré à 299,99 euros, la tablette Lenovo Tab Plus se négocie aujourd’hui à 259,99 euros sur le site Carrefour.

Acer Swift Edge 16

L’Acer Swift Edge 16 présente de très bons arguments pour être votre futur laptop : avec une dalle Oled qualitative, sa légèreté, ses performances et sa bonne autonomie, il a de quoi plaire. D’autant plus qu’aujourd’hui, il devient plus accessible pendant les soldes.

Que propose l’Acer Swift Edge 16 ?

Un châssis fin, résistant et léger

Un superbe dalle OLED bien calibrée à 120 Hz

Le combo Ryzen 5 7640U + 16 Go RAM + 1 To SSD

Au lieu de 999 euros, le PC portable Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) voit son prix passer à 949 euros pendant les soldes chez Carrefour.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Lancée en 2020, puis mise à jour en 2022, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite a bénéficié en 2024 d’un nouveau petit lifting. Elle a par exemple troqué son Snapdragon 720G contre une puce Exynos 1280 plus récente. Pendant les soldes d’hiver, elle devient encore plus intéressante puisqu’elle et son clavier sont inclus dans un pack avec 150 euros de remise.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une dalle de 10,4 pouces compatible avec le S Pen

Une puce Exynos 1280

Une batterie de 7 040 mAh

Au lieu de 449 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) + clavier est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros chez Carrefour.

Motorola razr 40 Ultra

Sortie en 2023, le Motorola Razr 40 Ultra est un smartphone pliable à clapet qui a plus d’un atout, notamment au niveau de son design et de son interface. En cette 2ᵉ démarque des soldes, vous le trouverez à moins de 800 euros.

Les atouts du Motorola Razr 40 Ultra

Une dalle externe de 3,6 pouces aux nombreuses possibilités

Un sublime écran OLED de 6,9 pouces

Une puce puissante : un Snapdragon 8+ Gen 1

Lancé à 1 199 euros, le Motorola Razr 40 Ultra (256 Go) est actuellement affiché à 799 euros chez Carrefour.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi propose une montre connectée efficace pour son prix. La Watch S3 est dotée de capteurs pertinents et surtout fiables. Le grand écran lumineux dont elle bénéficie, son autonomie correcte et son look personnalisable en fait un bon compagnon à votre poignet. Si vous êtes intéressés, sachez qu’elle est plus abordable lors des soldes.

Les points positifs de la Xiaomi Watch S3

Hautement personnalisable grâce à la lunette interchangeable

Bonne autonomie et recharge très rapide

Fiabilité des mesures de santé

De base à 149 euros, la Xiaomi Watch S3 se trouve en ce moment en promotion à 109 euros chez Carrefour.

Google Pixel Watch 3

La Google Pixel Watch 3 est une montre connectée fonctionnant exclusivement sous Android avec des capteurs de suivi de santé et de sport, que vous retrouvez en ce moment pour les soldes en promotion avec 70 euros de remise.

Les avantages de la Google Pixel Watch 3

Wear OS offre une super expérience et la possibilité d’installer des applications tierces

Un écran AMOLED très lumineux, pratique en extérieur

Il y a pas mal de fonctions dédiées au sport

Alors que la Google Pixel Watch 3 (41 mm) coûte 399 euros, les bienfaits des soldes permettent de l’avoir à 329 euros chez Carrefour.

Nacon Revolution 5 Pro

La Nacon Revolution 5 Pro est une manette premium certifiée par Sony qui offre de grandes possibilités de personnalisation et une ergonomie prisée par les gamers pro, que vous retrouvez soldée à 25 %.

Pourquoi choisir la Nacon Revolution 5 Pro ?

La technologie Hall Effect magnétique qui évite le joystick drift

4 profils inclus par plateforme, 3 poids à ajouter, 3 tailles de joystick, etc.

Amplitude des gâchettes personnalisable avec le Trigger Block

La manette Nacon Revolution 5 Pro est un produit qui est d’habitude vendu 219,99 euros chez Carrefour. Grâce aux Soldes, vous pouvez la commander pour 164,99 euros.

LG OLED55B4

Si vous attendiez les soldes d’hiver pour enfin vous offrir un TV OLED de qualité, avec moult compatibilités, sans pour autant totalement vous ruiner, alors votre jour de chance est arrivé. Le TV LG OLED55B4 chute sous les 1 000 euros.

Ce qui intéressant sur le TV LG OLED55B4

Une dalle OLED 4K de 55 pouces + 100 Hz

Une compatibilité avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync

Au lieu de 1 599 euros, le TV LG OLED55B4 voit son prix baisser pendant les soldes et s’affiche à présent à 999 euros sur le site Carrefour.

