La version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 9 Pro chute sous les 200 euros

Le rapport qualité/prix du Xiaomi Redmi Note 9 Pro vient de s'améliorer brutalement grâce à une forte promotion. RED by SFR propose sur sa boutique en ligne ce performant smartphone milieu de gamme à seulement 199 euros dans sa version 128 Go, contre 299 euros à la base.

Dans la catégorie des smartphones à moins de 200 euros, vous ne trouverez aujourd’hui pas mieux que le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Il est puissant, possède une grosse batterie, ne se débrouille pas trop mal en photo et il est surtout moins cher que d’habitude grâce à une remise immédiate de 100 euros sur son prix de lancement.

En bref

Deux jours d’autonomie

La puissance du Snapdragon 720G

La polyvalence du quadruple capteur photo

Au lieu de 299 euros, la version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 9 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 199 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est bien différent de son prédécesseur, à commencer par le design. Fini l’encoche, le smartphone chinois se modernise avec une petite bulle centrée en haut de son écran borderless pour dissimuler la caméra frontale. Rien à signaler pour la dalle IPS LCD de 6,7 pouces avec une définition Full HD+, sauf le taux de rafraichissement bloqué à 60 Hz.

Alors que Xiaomi avait fait le choix de MediaTek pour son ancien Redmi Note 8 Pro, le constructeur chinois revient ici du côté de Qualcomm en intégrant le puissant Snapdragon 720G à son smartphone. Ajoutez à cela 6 Go de RAM et vous profiterez d’une expérience utilisateur fluide tout en ayant la possibilité d’utiliser des applications très gourmandes, comme des jeux 3D. Le smartphone tourne actuellement sous Android 10 et devrait bientôt recevoir la nouvelle mouture de l’OS de Google. Notez d’ailleurs qu’il possède aussi une puce NFC pour payer sans contact et bien plus.

L’autonomie est également améliorée sur ce récent modèle Pro de la gamme Redmi Note. La capacité de la batterie monte alors jusqu’à 5 020 mAh pour permettre à ce smartphone d’endurer facilement deux jours d’utilisation non-stop. C’est un bon score, d’autant plus que le 9 Pro est compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W, ce qui lui permet donc de récupérer plus de 50 % en moins de 30 minutes.

En ce qui concerne la photo, il possède un quadruple capteur 64 + 8 + 5 + 2 mégapixels polyvalent, et surtout agréablement performant pour le prix auquel il est proposé aujourd’hui. Les clichés en plein jour sont très détaillés, les différents modes (macro, portrait, ultra grand-angle, etc.) sont globalement corrects, dont un mode nuit particulièrement intéressant à exploiter. La caméra frontale de 13 mégapixels à l’avant ne fera quant à elle pas de miracles, mais cela sera amplement suffisant pour faire quelques appels en vidéo, ou poster un selfie sur les réseaux sociaux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

