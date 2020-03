45 % de remise pour le Samsung Galaxy S10 Plus Edition Performance 512 Go

Le Samsung Galaxy S10 Plus Edition Performance 512 Go profite aujourd'hui d'une très belle réduction sur Rue du Commerce. Il passe de 1 259 à seulement 699 euros, soit une économie de 560 euros sur le prix d'origine du smartphone coréen.

Le Galaxy S10+ Edition Performance est une variante de l’ancien flagship de Samsung. Il a la particularité de proposer une énorme capacité de stockage interne, à savoir 512 Go, avec un dos en céramique du plus bel effet. La bonne nouvelle ? Il est aujourd’hui disponible avec une remise de 45 % sur son prix d’origine.

En bref

Le design avec le dos en céramique

L’autonomie confortable avec 4 100 mAh

La polyvalence et la qualité de son module photo

Au lieu de 1 259 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10 Plus Edition Performance 512 Go est aujourd’hui disponible à 699 euros sur Rue du Commerce. Il n’est toujours pas accessible à toutes les bourses, mais il faut avouer que c’est une belle réduction.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le Samsung Galaxy S10+ Edition Performance est une variante du smartphone d’origine. Il possède le même design, à une exception près : le dos en verre est remplacé par du céramique.

Cependant, la version 512 Go ne bénéficie pas des mêmes avantages que celle avec 1 To. On ne retrouve pas donc 12, mais 8 Go de mémoire vive qui épaule le SoC Exynos 9820. Cette configuration appartient désormais à la génération précédente, mais force est de constater qu’elle est toujours aussi efficace au quotidien pour répondre à tous les besoins, même les jeux 3D.

Pour le reste, on retrouve toutes les caractéristiques qui font du Samsung Galaxy S10+, le meilleur smartphone de l’année 2019. À savoir : un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces de toute beauté, une autonomie généreuse grâce à sa batterie de 4 100 mAh (compatible charge rapide, sans fil, ainsi que sans fil inversée) et un appareil photo excellent, qui fournit aussi bien la qualité que la polyvalence avec ses 3 capteurs.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez aussi lire notre test complet du Samsung Galaxy S10 Plus.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S10 Plus.

