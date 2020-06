Le Samsung Galaxy S20 chute à « seulement » 600 € grâce à un code promo

La lignée S20 de Samsung connait quelques promotions ces derniers temps. Après le S20 Plus, c'est au tour du S20 de se négocier à près de 600 euros.

Lancés en début d’année, les trois flagships de Samsung sont les fleurons de la marque. On se retrouve alors avec un S20, un S20 Plus et un S20 Ultra chacun plus performant l’un que l’autre. Le Galaxy S20 quant à lui est encore en promotion sur Rakuten.

En bref

Un smartphone ultra performant

Un excellent écran de 120 Hz

Un design remarquable

Le smartphone haut de gamme de Samsung est disponible à 604 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN20. Si vous êtes adhérent au Club R ou en le devenant (gratuitement), vous pouvez bénéficier également de près de 30 euros offerts sur votre prochaine commande.

Pour en savoir plus👇

Le Samsung Galaxy S20 fait partie du haut du panier chez Samsung. Annoncé en début d’année, il reste toujours aussi actuel grâce à ses composants faisant partie des meilleurs du marché. Ce smartphone est la version classique de la lignée des S20. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,2 pouces certifié HDR10+ d’une définition pouvant aller jusqu’au QHD+.

Cet excellent écran dispose également d’un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Il dispose en plus d’une excellente luminosité allant jusqu’à 708 cd/m2 selon notre test. Autrement dit, il n’y a rien à craindre pour cet été, jouer en plein soleil ne sera pas un problème.

Côté photo, le S20 est équipé de 3 capteurs : un principal de 12 mégapixels (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un dernier de 64 mégapixels (f/2,0) qui permettra d’avoir plus de détails dans les scènes lumineuses. Avec ces modules, le smartphone se débrouille très bien, les photos sont impressionnantes, même de nuit. On regrettera toutefois un zoom perfectible.

Le Galaxy S20 ne manquera jamais de performances. De Call of Duty Mobile à Lightroom, le flagship est propulsé par un SoC Exynos 990 capable de faire tourner n’importe quelle application sans se poser de questions. Un bémol de taille cependant : l’autonomie est un peu juste, une utilisation intensive toute une journée sans recharger le S20 est presque impensable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du Samsung Galaxy S20.

