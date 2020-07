Le Samsung Galaxy S20 passe aujourd’hui un cap : celui des moins de 600 €

Le Samsung Galaxy S20 profite ce dimanche d'une très belle promotion puisqu'il passe pour la première fois sous les 600 euros. On le trouve exactement à 594 euros, tout cela grâce à un code promo sur Rakuten.

Le Samsung Galaxy S20 est peut-être le smartphone le plus modeste de sa gamme, mais il n’en demeure pas moins un flagship et avec tout ce que cela implique. Il est beau, puissant et doué en photo, pour un prix aujourd’hui plus contenu qu’à l’accoutumée grâce à une réduction de 315 euros sur son prix d’origine.

En bref

Un écran Dynamic AMOLED à 120 Hz

La puissance élevée de l’Exynos 990

Un appareil photo excellent

Au lieu de 909 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20 (modèle 4G avec 128 Go de stockage) descend à « seulement » 594 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN30 avant de procéder au paiement. Vous recevrez également 29,75 euros offerts sur votre prochaine en rejoignant gratuitement le Club R.

Le Samsung Galaxy S20 est le moins onéreux de sa gamme, mais aussi le plus compact. Il est ainsi très confortable en main grâce à sa diagonale d’écran qui ne dépasse pas les 6,2 pouces. Sa dalle Dynamic Amoled est d’ailleurs excellente et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait l’une des meilleures du marché, si ce n’est la meilleure.

Il est propulsé par le SoC Exynos 990 cadencé à 2,73 GHz (épaulé par 8 Go pour le modèle 4G et 12 Go pour le modèle 5G). Cette configuration n’arrive pas à la cheville du nouveau Snapdragon 865 de Qualcomm, mais elle répondra à toutes vos exigences, même les jeux gourmands.

Pour la photo, on retrouve un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels aussi polyvalent que performant, même de nuit. On retrouve de nombreux modes, en passant par le grand-angle, l’ultra grand-angle, le portrait, ou encore le zoom 3x jusqu’à 30x. Cependant, il faudra se tourner vers les Galaxy S20 Plus ou S20 Ultra pour encore plus de polyvalence.

Du côté de l’autonomie, il embarque enfin une batterie de 4 000 mAh. C’est rassurant sur le papier, mais moins dans les faits. Il se peut qu’il vous lâche au cours de la journée si vous avez eu une utilisation trop intensive… Ceci étant dit, on se réconforte toutefois avec sa compatibilité charge rapide jusqu’à 25 W, ainsi la charge sans fil jusqu’à 12 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Samsung Galaxy S20 dans nos colonnes.

