La version 512 Go du Samsung S10+ Edition Performance est à moins de 700 €

Le Samsung Galaxy S10 Plus Edition Performance est en promotion sur Rue du Commerce aujourd'hui. Avec son dos en céramique, il se négocie à 699 euros au lieu de 1 259 à son lancement.

Le Samsung Galaxy S10 Plus Edition Performance est une variante du classique S10 Plus avec notamment un design légèrement changé et une fiche technique elle aussi un peu améliorée. D’ailleurs, il est en promotion aujourd’hui.

Au lieu des 1 259 euros demandés à son lancement, le Samsung Galaxy S10 Plus Edition Performance est aujourd’hui à 699 euros sur Rue du Commerce. C’est presque moitié prix pour un smartphone toujours aussi actuel.

Cette variante ne change pas non plus tout le smartphone. Côté design, c’est surtout le dos qui change avec une surface en céramique noire du plus bel effet. Sinon, on retrouve toujours ce magnifique écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces QHD+ avec un poinçon situé à droite du bord supérieur pour accueillir la double caméra.

Cette version retrouve toujours ses 3 capteurs photos à l’arrière de 12 + 12 + 16 mégapixels. La qualité, même en 2020, est toujours aussi bonne, de jour comme de nuit. On profitera d’une très bonne polyvalence avec son mode portrait ou encore son ultra grand-angle.

Côté performances, cette version 512 Go est propulsée par un SoC Exynos 9820 et 8 Go de RAM. Concrètement, ce smartphone assurera sans aucun problème les usages quotidiens. Il est même possible de lancer Fortnite avec la meilleure qualité. S’il revient sur le Play Store, ce sera un jeu d’enfant pour le S10 Plus.

L’autonomie du smartphone est elle aussi très bonne, on profitera de la batterie de 4 100 mAh pour tenir presque 2 jours si on ne l’utilise pas trop. Dans tous les cas, il tiendra largement une journée. On pourra le recharger via USB-C, il est donc compatible charge rapide.

