BMW en force, des concepts prometteurs et des voitures plus intelligentes : les grosses annonces automobiles du CES 2022

Le CES 2022 a fait la part belle à l’automobile. De nombreux constructeurs y ont présenté des concepts excitants, des technologies bluffantes et de belles avancées en matière de voitures intelligentes et autonomes. Accrochez votre ceinture : voici un récapitulatif des annonces et tendances qu’il ne fallait pas rater.

Chaque début d’année est marqué par un événement incontournable dans l’univers des technologies et de l’électronique : le Consumer Electronics Show (CES), où des milliers d’exposants viennent exhiber leurs produits, innovations et autres avancés.

En plus des téléviseurs, des PC ou des smartphones, ces derniers temps, le secteur automobile s’est naturellement invité dans les allées du salon. Les constructeurs en profitent pour révéler des concepts parfois sensationnels, ou plus simplement pour présenter leurs voitures électriques à venir.

En 2022, et malgré les défections, les fabricants ont répondu présents. Quoi de mieux qu’un petit récapitulatif pour retracer cette belle semaine d’innovation.

Notre vidéo récapitulative

BMW fait sensation

S’il y a un bien un constructeur qui a fait sensation, c’est BMW. La marque allemande a réussi à créer le buzz en faisant une démonstration pour le moins impressionnante d’une BMW iX Flow capable de changer la couleur de sa carrosserie. Et ce, de manière instantanée. Bref, l’effet waouh a été réel.

L’idée derrière cette technologie est d’élargir le spectre de personnalisations, et accessoirement de se servir des propriétés des couleurs pour optimiser la régulation thermique du véhicule. Le blanc aura par exemple tendance à rejeter la lumière du soleil, utile lors des fortes chaleurs. C’est l’effet inverse pour le noir.

Avant ça, la firme d’outre-Rhin avait ouvert le bal en révélant sa BMW iX M60, une version survoltée de son SUV électrique déjà testé par la rédaction. Au menu du jour, beaucoup de puissance : 455 kW (619 ch), un couple de 1015 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en l’espace de 3,8 secondes. Le tout pour la modique somme de 132 000 euros.

Des concepts prometteurs

Le futur vu par Mercedes

Un salon faisant la promotion de l’innovation ouvre forcément ses portes à tout un tas de concepts. Et croyez-nous, ils ont été nombreux. Mercedes s’est payé une petite démonstration technologique avec sa Vision EQXX, sa nouvelle référence en matière d’efficacité énergétique.

Si le véhicule n’a pas spécialement vocation à sortir des chaînes de production, sa technologie de batterie, elle, devrait débarquer dans les premières voitures électriques de la marque, d’ici 2025. Avec, comme objectif, de fournir une autonomie mastodonte de 1000 kilomètres. Rien que ça.

Sony remet le couvert

Deux ans après avoir exhibé un concept de berline électrique nommée Vision S01, Sony revient à la charge avec un second concept branché prenant cette fois-ci la forme d’un SUV de 7 places, le Vision S02. Son look industriel et ses lignes fluides lui offrent une véritable personnalité en matière de design.

À l’intérieur, Sony a sorti le grand jeu : 5G, intelligence artificielle, conduite autonome (40 capteurs), multiples écrans, connectivité, expérience sonore immersive. Bref, ce fourre-tout technologique pose tout de même des questions sur les intentions de Sony : à quoi servent vraiment ces concepts, et vont-ils déboucher sur quelque chose de plus concret ?

Chrysler prépare son avenir

Le Chrysler Airflow Concept reflète les ambitions de Chrysler en matière de voitures électriques. Modernité, connectivité et endurance sont les maîtres-mots de ce concept prometteur, dont l’habitacle épuré et bardé d’écrans a clairement du cachet. Le toit panoramique apporte quant à lui une sensation d’espace.

Le constructeur va encore plus loin avec une caméra intégrée dans chaque siège, pour que les passagers puissent participer à des visioconférences entre amis, en famille ou pour le travail. Bien évidemment, la conduite autonome – de niveau 3 – fait partie de ses attributs. Car après tout, l’avenir de l’automobile sera décidément axé sur la conduite autonome.

Indigo, un canapé sur pattes

Au travers de ses Indigo FLOW™ et FLOW PLUS™, des concepts de SUV et van électriques pour le transport de personnes et la livraison de marchandises, Indigo Technologies veut montrer que les trajets en voiture peuvent être plus que confortables.

Comment ? En y intégrant une technologie de suspensions actives, qui fait appel à des capteurs pour prédire le revêtement de la route et ajuster la hauteur de caisse. Un système relativement rare sur les véhicules grand public.

Des nouveaux modèles en pagaille

General Motors sort le grand jeu

Trois nouvelles voitures électriques signées General Motors ont été introduites dans le cadre du CES 2022. Attendus pour l’année 2023, les SUV Chevrolet Equinox EV et Blazer EV n’ont pas livré beaucoup de secrets. À peine connaît-on la fourchette tarifaire de l’Equinox, qui devrait être vendu autour des 30 000 dollars.

Non, la vraie star de GM se nomme Chevrolet Silverado, un imposant pick-up électrique dont le tarif oscillera entre 40 000 et plus de 100 000 dollars selon les versions. 640 km d’autonomie, capacité de remorquage de 4500 kg, 664 ch : croyez-nous, cette belle bête en a sous la pédale.

VinFast, l’offensive vietnamienne

C’est une entreprise inconnue dans nos contrées, et pourtant, VinFast est parvenu à avoir une certaine résonance médiatique. Ce constructeur vietnamien lance une offensive de grande envergure avec pas moins de cinq véhicules électriques : cinq SUV, aux dimensions qui occupent les segments A, B, C, D et E – de la citadine au SUV de 7 places.

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que VinFast lorgne le marché européen avec un intérêt certain. Il pourrait d’ailleurs produire ses véhicules directement en Allemagne. À l’heure actuelle, deux de ses modèles sont disponibles – les VF8 et VF9 – en Europe en précommandes, avant que son catalogue ne se garnisse d’autres nouveautés.

Des voitures plus intelligentes et autonomes

La conduite autonome est aujourd’hui l’une des pierres angulaires des voitures électriques. Alors forcément, le CES a été l’occasion de dévoiler sa feuille de route en la matière. Honda, Renault et Volvo, par exemple, vont renforcer leur collaboration avec Qualcomm en utilisant de manière plus complète les solutions de son Snapdragon® Digital Chassis.

Volvo s’est ensuite montré très actif en présentant un système de conduite autonome nouvelle génération, qui permettra à terme de lire, écrire ou travailler pendant un trajet. Bien évidemment, de nombreuses conditions devront être respectées, à commencer par le cadre légal de chaque pays.

Du deux-roues électrique au menu

Les deux-roues électriques ont été mis à l’honneur par quelques marques, dont certaines tout droit venues de la France. La jeune pousse de Biarritz, Sodium Cycles, a par exemple exhibé une petite moto électrique 100 % tricolore et entièrement fabriquée à la main. Cet équivalent 50cc est bien entendu réservé aux trajets urbains.

Dans un registre beaucoup plus sportif et performant, la start-up canadienne Damon Motorcycles a révélé un second modèle de moto électrique, alors même qu’elle n’a pas encore commencé la livraison de son premier produit. Cette bécane intelligente en a en tout cas dans le ventre avec sa vitesse maximale de 274 km/h.

Un souci ennuyant pour Boring Company

L’entreprise d’Elon Musk Boring Company, qui a pour objectif de construire un réseau de tunnels pour voitures sous Las Vegas, a connu une petite mésaventure durant le CES 2022. Ce système de « boyaux » vise en effet à supprimer les bouchons. Problème : des bouchons se sont justement créés pendant le transport de personnes.

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj — Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

Pour les plus curieux, nous avons pu tester le « Vegas Loop » en conditions réelles, photos et vidéo à l’appui.

