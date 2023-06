C’est les vacances : notre sélection des meilleurs objets tech pour cet été

Qui dit été, dit vacances ! À l'approche du grand départ, avez-vous vraiment tout ce qu'il vous faut ? Découvrez notre petite sélection maison des incontournables à mettre dans votre valise pour des vacances réussies, connectées ou non.

C’est bientôt les vacances pour vous ? Ça tombe bien, avec les soldes d’été, c’est l’occasion idéale de faire de bonnes affaires sur les produits tech. L’idée n’est pas d’avoir le nez dans votre smartphone ou votre tablette tout le temps des vacances. Non, l’objectif est plutôt de passer de bons moments avec les autres en vacances, en profitant de l’aide et du confort des produits que nous vous proposons dans cette sélection. Sur la plage, au bord de la piscine, ou bien lors de vos randonnées en montagne, n’oubliez pas d’empaqueter votre nouvelle acquisition.

Pour partir parfaitement équipés et profiter à fond de ce temps de repos, nous avons donc pensé à vous chez Frandroid. Voici une sélection de 9 produits pour cet été, qui accompagneront vos vacances.

JBL Charge 5 : l’enceinte polyvalente

On vous recommande souvent la JBL Charge 5 sur Frandroid, qui a obtenu un 9/10. C’est normal, il s’agit d’une excellente enceinte Bluetooth pour son prix, avec une signature sonore très agréable. Pas trop grosse, elle se glissera facilement dans une valise. Elle est totalement étanche à l’eau, à la poussière et au sable et vous accompagnera donc partout. Attention toutefois à ne pas l’utiliser dans un lieu public sous peine d’être une nuisance pour l’entourage. Elle a surtout l’avantage de pouvoir agir comme une batterie externe. Donc si vous tombez en rade de batterie sur votre smartphone à la plage, il vous suffira de le brancher à la Charge 5 pour regagner un peu de jus. Pratique !



Si vous n’avez vraiment pas de place dans vos sacs, ou pas le budget, optez pour la JBL Clip 4 à 49 euros, qui est toute petite.

Anker Soundcore Liberty 4 : de la musique et du sport

Si vous partez en vacances en train, en avion, ou que vous voulez tout simplement écouter de la musique ou un podcast dans votre transat, des écouteurs sans fil sont indispensables. Les Liberty 4 de Soundcore nous ont largement convaincus : confortables, autonomes, étanches, ils offrent une qualité sonore au top. Mais ce n’est pas tout : ils sont capables de capter votre fréquence cardiaque. Si vous aviez prévu de faire un peu d’exercice le matin, ils seront donc parfaits pour surveiller vos constantes, le tout sans vous encombrer de votre montre connectée. Des écouteurs 2-en-1 bien pratiques pour les vacances !



La liseuse Kobo Clara 2E : de la lecture au soleil

Si lire sur la plage a des allures de moment bucolique, le sable et le soleil mettent à l’épreuve vos pauvres livres. L’achat d’une liseuse est une bonne idée pour profiter de romans sans abîmer quoi que ce soit. Sur le marché des liseuses, Kobo et Kindle s’affrontent. Pour cet été, notre recommandation se porte sur la petite Kobo Clara 2E. Celle-ci dispose d’un écran HD de 6 pouces utilisant la technologie E-Ink pour lire même en plein soleil. Une fois vos livres téléchargés par Wi-Fi, vous n’avez plus qu’à en profiter. Si vous souhaitez vous reposer les yeux, la liseuse propose aussi une version livre audio, que vous pouvez écouter en Bluetooth via un casque ou des écouteurs. Cette liseuse Kobo est vendue au prix de 149 euros.



L’appareil photo Canon Eos R10 : la solution abordable pour les globe-trotters

Immortaliser chaque moment de vos vacances est une étape incontournable, surtout pour trier vos photos par la suite. Si vous êtes à la recherche d’un bon appareil photo pas cher pour les photographes en herbe, le Canon Eos R10 est la recommandation. Ce boîtier se distingue par une polyvalence de tous les instants, notamment grâce à un excellent autofocus. Surtout, le boîtier intègre plusieurs guides pour accompagner pas à pas les nouveaux utilisateurs. Une fois le boîtier pris en main, vous avez la possibilité de le personnaliser un maximum selon vos besoins. L’appareil photo est vendu au prix de 699 euros, un petit investissement, mais idéal pour débuter pendant vos vacances, surtout si vous partez en voyage à l’autre bout du monde. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test du Canon Eos R10.



Instax Square Link : pour imprimer vos photos de vacances

Vous utilisez votre photophone en vacances pour shooter tout et n’importe quoi ? Si vous voulez garder sur papier les plus beaux moments de votre été, une petite imprimante photo portable est idéale. Nous avons notamment été convaincus par l’Instax Square Link, particulièrement compacte et mignonne. Avant impression, vous pourrez même ajouter des filtres, effet et autres émojis. Elle se recharge en USB-C et vous pourrez la glisser dans un sac à main sans souci, puis imprimer sur le vif vos photos dans un format carré.

Le traceur GPS : l’Apple AirTag utile pour ne pas perdre vos valises

Depuis leur sortie, les AirTag de chez Apple servent à plusieurs usages au quotidien, parfois à mauvais escient, parfois pour de bonnes raisons. De plus en plus de voyageurs utilisent des balises GPS AirTag notamment pour suivre les valises et ne pas avoir de mauvaises surprises à l’atterrissage. Les balises sont autorisées même pour des bagages en soute puisqu’elles sont équipées de piles CR2032. Le seul réel hic d’un traceur AirTag est le fait que ce dernier ne soit utilisable que par les possesseurs d’iPhone. Si vous avez un téléphone Android, la bonne alternative, c’est la balise Samsung SmartTag. Pour les Apple AirTag, la balise seule est proposée au prix de 35 euros. Notre test complet du traceur GPS Apple est disponible à la lecture.

GoPro Hero 9 Black : pour filmer vos vacances sportives

Si vous êtes sportif ou amateur de sensations fortes, une caméra d’action sera votre plus belle alliée cet été. Ces toutes petites caméras vous accompagnent partout pour filmer vos exploits. GoPro est notamment passé maitre sur ces produits, et fait encore mouche avec la Hero 9 Black. Sa stabilisation fait partie des meilleures, et la fonction de maintien de l’horizon est vraiment pratique. La qualité vidéo est globalement excellente, vous pourrez compter sur de la 4K à 60 fps. Une option 5K est même proposée. Bien entendu, cette GoPro est parfaitement étanche et résistante à la poussière et au sable : elle vous suivra partout.



Lampe extérieure USB Smartwares : parfaite pour les soirées

Vous êtes en quête d’un appareil qui vous aide à prolonger vos douces soirées de vacances ? Investir dans une lampe extérieure rechargeable en USB est une bonne idée pour ne pas rester dans le noir sur la terrasse. En plus du blanc, vous avez le choix entre sept couleurs. Attention toutefois, c’est aussi le meilleur moyen d’attirer des insectes vers vous, pensez donc aux bougies à la citronnelle. La lampe LED sans fil Smartwares est pensée pour un usage extérieur avec une certification IP44 pour résister à d’éventuelles intempéries. Son autonomie théorique jusqu’à 15 heures permet de passer de longues heures dehors dans le moindre problème. La lampe est livrée avec un câble USB permettant sa recharge sur secteur, si vous avez un chargeur.

EcoFlow Glacier : la glacière connectée (si vous pouvez vous la permettre)

Cet appareil est intéressant, si vous pouvez vous l’offrir… L’EcoFlow Glacier est une glacière connectée transportable d’une contenance de 38 litres. Elle se révélera très attractive pour les adeptes du pique-nique ou bien du camping-car. D’autant plus que le produit possède un jeu de roues amovible pour le transporter plus facilement. Petite surprise, elle dispose d’un compresseur 120 W qui permet d’avoir des glaçons en 12 minutes : à vous les cocktails en camping.

Vous avez en outre la possibilité de faire un ou deux compartiments et refroidir l’ensemble en 15 minutes. Surtout, l’EcoFlow Glacier dispose d’une batterie de 298 Wh permettant un refroidissement pendant 40 heures. Cerise sur le gâteau, la glacière dispose d’une recharge USB-C maximale de 100 W pour votre PC portable. Il faut toutefois y mettre le prix, puisque l’EcoFlow Glacier est au prix de 999 euros (en promo) sur le site officiel de la marque.

