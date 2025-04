Les 3 smartphones que nous vous recommandons en avril 2025

Sur le marché de la téléphonie, de nombreuses références se bousculent. Parmi les smartphones que la rédaction de Frandroid a pu tester en mars, voici nos trois favoris.

Les sorties de smartphones ne faiblissent pas, avec des nouveautés régulières tous les mois. Si mars a été marqué par la présentation, puis le délai de sortie du Google Pixel 9a, d’autres appareils ont fait leur apparition au point d’intégrer, parfois, notre guide référence des meilleurs smartphones du marché.

Au programme, deux excellents smartphones milieu de gamme et un produit premium…

Xiaomi 15 Ultra Le meilleur smartphone pour la photo

Le Xiaomi 15 Ultra se place directement comme concurrent principal des Samsung Galaxy S25 Ultra et iPhone 16 Pro Max. Parmi les smartphones Xiaomi, il se place au sommet du catalogue, d’abord grâce à sa conception premium, mais surtout par de superbes prestations. Le partenariat photo avec Leica permet à l’appareil de délivrer de superbes clichés, quelles que soient les circonstances. C’est l’un des meilleurs smartphones pour la photo disponible à l’heure actuelle. La puissance est assurée par un processeur Snapdragon 8 Elite avec une belle gestion de l’autonomie malgré la chaleur générée. Pour 1499 euros (certes un joli prix), c’est une option premium très sérieuse que nous recommandons.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Samsung Galaxy A56 La valeur sûre à moins de 500 euros

Chaque année, Samsung renouvelle sa gamme Galaxy A, visant le rapport qualité/prix. Le Samsung Galaxy A56 se place ainsi dans le milieu de gamme avec une construction qui reste dans la droite lignée des générations précédentes. On note le verre Corning Gorilla Glass Victus + et l’absence d’IP68. Comme pour les smartphones Samsung Galaxy S de 2025, la principale amélioration est logicielle. OneUI 7 apporte son lot de fonctionnalités IA et les 6 années de mises à jour Android sont bienvenues. L’Exynos 1580 en place est aussi efficace dans les tâches du quotidien. Pour 499 euros, il est un bon choix parmi la large variété de smartphones à moins de 500 euros.

Nothing Phone (3a) Une force tranquille

Ce Nothing Phone (3a) se place lui aussi dans les smartphones au bon rapport qualité/prix. Comme la plupart des téléphones de la marque Nothing, le design au Glyph est désormais iconique et fonctionne toujours autant. La force de cet appareil est sa partie logicielle avec NothingOS épuré. On regrette le trop peu d’années de mises à jour Android. Sur le volet photo, la polyvalence est est bien là grâce à la présence d’un téléobjectif. Avec un écran Oled de 6,67 pouces, et de belles prestations, le Nothing Phone (3a) se révèle être désormais un produit de choix. C’est pour cela qu’il a été placé dans notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 400 euros.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.