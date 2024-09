Cette montre conçue pour l’aventure veut faire de l’ombre aux nouvelles Garmin avec un prix très attractif

Le constructeur Amazfit a dĂ©voilĂ© sa nouvelle T-Rex 3, une montre de sport conçue pour l’outdoor proposĂ©e Ă un prix bien plus attractif que les modèles concurrents.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : Amazfit

DĂ©cidĂ©ment, la pĂ©riode est aux montres de sport orientĂ©es vers l’aventure et les sports d’extĂ©rieur. Après Garmin qui a annoncĂ© la semaine dernière ses nouvelles Fenix 8, Fenix 8 Solar, Enduro 3 et Fenix E, c’est dĂ©sormais au tour d’Amazfit de dĂ©voiler sa nouvelle montre dĂ©diĂ©e Ă l’outdoor.

Le constructeur chinois a en effet profité du salon IFA, qui se déroule cette semaine à Berlin, pour présenter sa nouvelle montre Amazfit T-Rex 3.

Cette montre vient logiquement succĂ©der non seulement Ă l’Amazfit T-Rex 2, lancĂ©e en 2022, mais aussi Ă la T-Rex Ultra de l’an dernier ou Ă l’Amazfit Falcon, plus orientĂ©e vers la course Ă pied, mais dotĂ©e d’un revĂŞtement Ă©galement conçu pour les sentiers.

Concrètement, la nouvelle Amazfit T-Rex 3 reprend le design rugueux de ses cousines avec une lunette en acier inoxydable et de forme octogonale autour de l’Ă©cran. L’Ă©cran profite aussi d’une protection Gorilla Glass.

Un Ă©cran large et lumineux

La montre embarque un affichage Amoled de 1,5 pouce de diamètre dans un boĂ®tier de 48,5 x 48,5 x 13,75 mm. L’affichage va permettre de profiter d’une dĂ©finition de 480 x 480 pixels, soit une densitĂ© de 326 pixels par pouce. Il permet en prime une luminositĂ© maximale de 2000 cd/m², identique Ă celle de l’Apple Watch Series 9 ou de la Samsung Galaxy Watch 7.

L’Amazfit T-Rex 3 // Source : Amazfit

Du cĂ´tĂ© des mesures de sport, l’Amazfit T-Rex 3 embarque une puce GPS double frĂ©quence ainsi qu’un capteur de frĂ©quence cardiaque, de VFC et de SpO2. On va Ă©galement retrouver un capteur de tempĂ©rature, un altimètre biomĂ©trique, un accĂ©lĂ©romètre, un gyroscope et une boussole.

La T-Rex 3 peut par ailleurs prendre en charge les entraĂ®nements dans plus de 170 sports, y compris la plongĂ©e jusqu’Ă 45 mètres de profondeur. Elle va enfin permettre de tĂ©lĂ©charger des cartographies en local via le Wi-Fi.

Concernant l’autonomie, Amazfit communique sur plus de trois semaines d’utilisation grâce Ă un accumulateur de 700 mAh.

Prix et disponibilitĂ© de l’Amazfit T-Rex 3

L’Amazfit T-Rex 3 est proposĂ©e uniquement en version grise avec bracelet noir. Elle est affichĂ©e au prix de 299,90 euros.