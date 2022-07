Asus Zenfone 9 officialisé : ni Pro ni Max ni Ultra et ça lui va bien comme ça

L'Asus Zenfone 9 a été officialisé. Orienté haut de gamme, il se démarque par son format compact sous la barre des 6 pouces. Cela ne l'empêche pas d'embarquer un Snapdragon 8+ Gen 1.

Le constat est régulièrement fait : parmi les meilleurs smartphones du marché, difficile de trouver de petits formats. Cela se vérifie encore plus dans les gammes de prix supérieures. Flairant un bon coup à jouer en marge de tous les modèles Pro, Max, Ultra (et autres superlatifs), l’Asus Zenfone 9 se dévoile officiellement. Avec une hauteur de seulement 146,5 mm et un poids de 169 grammes, il veut passer facilement dans toutes les tailles de poches et de mains. Et ce, sans faire de compromis sur la puissance, au contraire. Au passage, sachez que vous pouvez déjà lire notre test de l’Asus Zenfone 9 pour vous faire une idée sur cette bête.

L’Asus Zenfone 9 n’est donc pas grand du tout, mais il est toutefois épais (9,1 mm) et cela ressort encore plus avec ses bords plats. Vous noterez en façade un écran bien petit de 5,9 pouces. Protégé par du verre Gorilla Glass Victus, celui-ci offre un affichage Amoled au taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et avec une définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels). Sur une dalle de cette taille, ça se traduit par une résolution de 445 pixels par pouces.

Au dos, pas de verre ni aluminium, mais un plastique polymère. Un porte-parole de la marque précise que ce choix se base sur des retours de sa communauté. D’aucuns reprochaient au verre de glisser, d’être fragile ou de marquer les traces de doigt. Le matériau utilisé revêt donc un traitement antidérapant et se targue même d’être plus léger. Or, le Zenfone 9 contient plus de composants que le Zenfone 8 et il fallait intégrer ces éléments tout en contenant le poids de l’appareil.

Signalons la présence d’un appareil photo à deux modules. Le Zenfone 9 ne cherche donc clairement pas à faire de la surenchère dans ce domaine.

Petit format, grande puissance

Nous avons évoqué le nombre plus élevé de composants internes. Ces derniers gravitent autour du Snapdragon 8+ Gen 1, la toute dernière puce premium de Qualcomm. Pour accompagner la puissance du Soc, Asus a opté pour « une chambre à vapeur de haute technologie au lieu de caloducs, tandis qu’un diffuseur de chaleur avancé utilise du cuivre, des feuilles de graphite et

de la pâte thermique ». Vous l’aurez compris : le téléphone veut à tout prix éviter la chauffe. Comptez sur 8 ou 16 Go de RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1 de 128 ou 256 Go.

Par ailleurs, la batterie du Zenfone 9 est plus grande que celle du Zenfone 8 et affiche une capacité de 4300 mAh. Celle-ci est fournie avec un chargeur de 30 W « le plus puissant actuellement pour les modèles de téléphone de moins de 6 pouces ». Côté expérience logicielle, le téléphone goûte à Android 12 avec l’interface Zen UI 9.

Qu’en est-il de la photo ? Le module principal jouit d’un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels épaulé par un stabilisateur gimbal hybride (optique et électronique) sur 6 axes. Un peu comme ce que Vivo a introduit avec sa gamme X en Europe. Il est secondé par un ultra grand-angle de 12 Mpx (IMX363). En façade, c’est un autre capteur de 12 Mpx (IMX663) qui s’occupe des selfies. Pour la vidéo, vous pouvez enregistrer jusqu’en 4K 60 fps ou 8K 24 fps.

Avant de passer aux tarifs, citons quelques détails d’importance. Le Zenfone 9 est compatible 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Il se dote deux haut-parleurs stéréo et, fait rare, il profite aussi d’une prise jack 3,5 mm. Enfin, il a droit à une certification IP68 et à un indice de réparabilité de 8,2.

L’Asus Zenfone 9 sort en août, mais à quel prix ?

L’Asus Zenfone 9 existe en trois configurations. Comptez 799 euros pour celle de 8/128 Go, 849 euros pour le modèle 8/256 Go et 899 euros pour la version 16/256 Go. Selon la variante choisie, vous aurez droit à quatre coloris : noir, blanc, rouge ou bleu.



