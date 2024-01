Le Honor Magic 6 Lite est là : le grand jeu pour démarrer l’année sans trop débourser

Honor accélère son calendrier de sorties avec le Honor Magic 6 Lite lancé dès aujourd'hui. L'objectif : proposer un beau design et un bel écran pour 400 euros. Le tout dans un appareil solide, pouvant résister aux chutes et autres dégâts.

Honor tente-t-il de faire une queue de poisson à Samsung, Xiaomi et compagnie ? C’est ce que l’on peut se dire au regard de l’avancement de son calendrier de sortie. Le Honor Magic 6 Lite est déjà là, alors que pour le Magic 6 Pro, il faudra encore attendre. Un smartphone Honor que nous avons pu tester avant sa sortie pour vous donner nos impressions dessus.

Design haut de gamme et bel écran Amoled 120 Hz

Le Honor Magic 6 Lite, c’est avant tout un smartphone à 400 euros avec un design semblable au plus haut de gamme. Tout d’abord par sa grandeur et son écran de 6,78 pouces, aussi par ses lignes tout en finesse, ou encore son bloc photo doré ou argenté (selon les coloris). Par ailleurs, les deux côtés de cet écran sont légèrement incurvés, ce qui est assez rare dans cette gamme de prix (il y a quand même le Motorola Edge 40 Neo).

Cet écran est en vérité une dalle Amoled de 6,78 pouces. Elle propose une définition Full HD+ (1200 par 2652 pixels) et une couverture colorimétrique du DCI-P3 ainsi qu’un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz. La luminosité maximale annoncée est de 1200 cd/m².

Cette année, Honor met en avant un autre aspect de son smartphone : la résistance. Pourtant, l’indice de protection n’est que de 53, ce qui signifie que le smartphone n’est pas étanche. De plus, son écran ne dispose pas de verre Gorilla Glass : aucune marque n’est annoncée dans les caractéristiques de l’appareil. Cependant, le constructeur assure que son nouveau bijou est résistant aux chutes. Ce serait grâce à des techniques d’amortissement, « ce qui augmente la capacité d’absorption des chocs jusqu’à 1,2 fois. Cela assure ainsi une durabilité maximale même en cas de chute d’une hauteur de 1,5 mètre, et ce sur tous les angles de l’écran » selon ses propres mots.

Belle autonomie en prévision pour le Honor Magic 6 Lite

Ce smartphone milieu de gamme propose une batterie de 5300 mAh : une belle capacité qui permet à Honor d’indiquer une autonomie de deux jours. Une batterie qui se recharge à une puissance maximale de 35 W : c’est moins que certains concurrents, mais mieux que Samsung ou Google. Attention toutefois : le chargeur n’est pas fourni dans la boîte. Par ailleurs, la marque précise qu’après 1000 cycles, la batterie dispose encore de 80 % de sa capacité.

Côté photo, le Honor Magic 6 Lite est équipé d’un capteur photo principal de 108 Mpx, d’un capteur ultra-grand-angle de 5 Mpx (champ de vision de 110°), un capteur macro de 2 Mpx ainsi que d’un capteur selfie de 16 Mpx.

De la puissance à revendre ? C’est moins sûr

À l’intérieur du Honor Magic 6 Lite, c’est un SoC de Qualcomm que l’on trouve, le Snapdragon 6 Gen 1, une puce milieu de gamme. Espérons que les performances soient meilleures que celles des Magic 4 Lite et Magic 5 Lite, que nous critiquions pour leur retard sur ce point. Une puce épaulée par 8 Go de RAM ainsi que 8 Go de mémoire vive virtuelle. Une unique version existe, proposant 256 Go de stockage : si le prix est en augmentation par rapport à l’année dernière, cette augmentation du stockage en est une explication.

Ce modèle est livré avec MagicOS 7.2 sous Android 13. C’est dommage, à une heure où Samsung devrait très prochainement sortir de nouveaux modèles sous Android 14 par exemple. D’autant plus qu’il ne recevra que deux années de mises à jour majeures, ce qui signifie qu’il sera bloqué à Android 15. Trois ans de patchs de sécurité sont prévus.

Prix et disponibilité du Honor Magic 6 Lite

Le Honor Magic 6 Lite est disponible en précommande à partir de ce 10 janvier à 399,90 euros. Pour tout achat durant la période de précommande, des écouteurs Honor Earbuds X5 sont offerts. Trois coloris sont disponibles : noir, vert et orange (ce dernier n’est en vente que sur la boutique du constructeur).