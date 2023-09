Motorola Edge 40 Neo officialisé : 144 Hz pour 400 euros, la promesse est belle

Motorola officialise le dernier smartphone de sa série Edge 40, le Motorola Edge 40 Neo. Proposé à 400 euros, il entend reprendre ce qui avait fait l'Edge 30 Neo en apportant quelques améliorations.

On reprend le Motorola Edge 30 Neo, et on fait mieux : voilà la nature du Motorola Edge 40 Neo annoncé par le constructeur ce jeudi 14 septembre. Aux côtés d’un renouvellement de la gamme Moto G, Motorola veut renforcer sa présence sur le marché des smartphones entre 200 et 400 euros. Tous ces modèles sortiront avant la fin du mois, et nous avons d’ailleurs pu prendre en main le Motorola Edge 40 Neo.

Un écran incurvé à 144 Hz : tout ce qu’il faut pour 400 euros (et même un peu plus)

La dalle de ce Motorola Edge 40 Neo s’améliore un petit peu cette année. En pOled, FHD+ et avec une diagonale de 6,55 pouces. Motorola annonce que cet écran couvre l’ensemble du DCI-P3 et peut afficher plus d’un milliard de couleurs.

L’atout sans doute le plus séducteur, mais pas nécessairement le plus utile, c’est le taux de rafraîchissement : il peut monter à 144 Hz. Attention tout de même : certaines applications (dont des jeux vidéo) ne sont pas compatibles avec une fréquence aussi élevée. De plus, ce taux maximal n’est pas adaptatif : pour profiter du taux de rafraîchissement adaptatif, il faut baisser le taux maximal à 120 Hz. Côté audio, on a droit à du Dolby Atmos, naturellement, pour profiter au mieux des deux haut-parleurs stéréo de l’appareil.

Parlons un peu de la résistance du Motorola Edge 40 Neo : quand son prédécesseur était certifié IP52, ce smartphone Motorola passe à l’IP68. En clair, il est résistant à la poussière, mais aussi à l’immersion dans l’eau, jusqu’à 1,5 mère de profondeur durant 30 minutes.

256 Go ou rien : Motorola passe à la vitesse supérieure

Alors qu’Apple propose encore 128 Go de stockage sur son iPhone 15 Pro à peine annoncé et que Samsung fait de même avec son Galaxy S23 Ultra, Motorola ne propose qu’une version, avec 256 Go de stockage. Pas d’extension possible via une carte microSD, mais force est de constater qu’à 400 euros, avoir 256 Go, c’est assez rare. Un autre smartphone ayant adopté cette philosophie, c’est le Honor 90 à 500 euros. Peut-être est-ce le début d’une généralisation des 256 Go et le début de la fin des 128 Go.

Côté performances, on a droit au SoC Dimensity 7030 de MediaTek, épaulé par 12 Go de RAM. De quoi également profiter de la 5G, mais aussi du Wi-Fi 6E. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui peut se recharger à une puissance maximale de 68 W. Une puissance pouvant être délivrée par le chargeur fourni dans la boîte : il devrait permettre de charger le smartphone à 50 % en 15 minutes. Quant à l’autonomie, Motorola annonce une journée en 15 minutes de charge, soit deux journées d’endurance au total.

Enfin, le smartphone est livré avec Android 13 et sera mis à jour vers Android 15 maximum. Quant aux patchs de sécurité, ils seront présents durant trois ans. À noter que ce smartphone est compatible eSIM.

Un Motorola Edge 40 Neo qui ferait mieux que son prédécesseur en mode nuit

Au niveau de la photo, on trouve trois capteurs sur ce smartphone :

Un capteur principal de 50 Mpx (avec OIS) ;

Un capteur ultra-grand-angle de 13 Mpx ;

Un capteur selfie de 32 Mpx.

On trouve sur ce modèle la fonction Horizon Lock, qui offre une stabilisation pour les vidéos, y compris à 360° : peu importe la position dans laquelle l’appareil est, la vidéo semblera rester droite.

D’un autre côté, le fabricant assure avoir retravaillé le mode nuit, qui nous avait déçus sur l’Edge 30 Neo. Il devrait ainsi offrir davantage de clarté et moins de flou en basse lumière. Il y a aussi le mode portrait en vidéo qui fait son arrivée sur ce smartphone.

Prix et disponibilité du Motorola Edge 40 Neo

Le Motorola Edge 40 Neo sera disponible fin septembre au prix de 399 euros. Trois coloris seront disponibles : du bleu, du vert, ainsi qu’un noir. Motorola organise une offre de lancement : pour tout achat d’un Edge 40 Neo, une paire d’écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II est offerte (pour une valeur de 295 euros).

